→ Байки, сонеты Сколько должна Украина? Рабочая группа Госсовета Крыма планирует до конца года закончить подсчет ущерба, нанесенного Украиной жителям полуострова. В её состав, помимо депутатов, вошли представители исполнительных органов власти республики и Банка России, и, по словам представителя Госсовета республики, «если мы раньше больше теоретическими вопросами занимались, то сейчас нужно перейти уже в более практическую плоскость. Просто к примеру: сколько детских садов было в 1991 году и сколько их оказалось в 2014 году. Куда они пропали? Сколько было школ (в 1991 году) и сколько их оказалось на 2014 год. Сколько средств было выделено из федерального бюджета, республиканского, местного бюджета для создания этих мест в образовательных учреждениях». Упомянутая рабочая группа была создана в апреле прошлого года, и минувшим летом уже были объявлены предварительные «наброски», касаемо суммы ущерба – составил 2,5 трлн рублей. Аналогичная рабочая группа была создана и в Государственной Думе по инициативе ее председателя Вячеслава Володина. В группу вошли более 20 депутатов Госдумы. А спикер крымского парламента Владимир Константинов предложил включить в отчет также и ущерб, нанесенный Крыму Украиной после возвращения полуострова в состав России. В общем, будут считать, обосновывать и предъявлять претензии к соседней стране, судя по всему. Что, в общем-то, логично – не всё ж Украине с России требовать. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года Еще статьи: Спасибо, санкции! Решающий шаг сделан Внимание на периферию Подарок от депутатов Сессия о независимости Просмотров: 52 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:19