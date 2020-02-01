Самый мужественный праздник

Как к нему относятся россияне и чем одаривать сильный пол

В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, что сулит нам дополнительный выходной. И этот факт делает мужской день ещё желаннее.

И в службу, и в дружбу

В сознании россиян 23 февраля, в первую очередь, является праздником всех мужчин. Именно такой ответ дали 47% тех, кому довелось участвовать в ежегодном исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Правда, по мнению 40% наших сограждан, 23 февраля – это праздник для тех, кто когда-либо служил в армии, а для 7% опрошенных это праздник для тех, кто в настоящее время несет военную службу. Мол, недаром же он так и называется – День защитника Отечества. Лишь 3% респондентов ответили, что это обычный выходной.

Интересовался мнением россиян и исследовательский центр портала Superjob. По данным портала, россияне любят праздник 23 февраля: 79% относятся к нему положительно, 19% нейтрально, отрицательных оценок всего 2%. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин оставляли однозначно положительные отзывы о Дне защитника Отечества: 61 и 42% соответственно. С увеличением возраста опрошенных число поклонников 23 февраля также растет: таких 73% среди молодежи до 24 лет и 86% среди россиян старше 45. Отрицательные отзывы оставляли респонденты, не имеющие отношения к службе в армии, а также женщины-военнообязанные, которым не хватает внимания 23 февраля: «Почему только мужчин поздравляют, а как же медики-женщины с военным билетом каждая и прочие женщины в сфере защиты Родины?»

По сообщению РИА «Новости», в этом году поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества собираются 93% женщин, что на 13% больше, чем годом ранее. Самой активной оказалась категория девушек в возрасте от 25 до 35 лет.

Куда смотреть дарёному коню?

В этом году рекомендации по выбору самых популярных подарков мужчинам на 23 февраля дало Роскачество.

В первую очередь эксперты прокомментировали носки. Специалисты советуют выбирать изделия из натуральных волокон, которые, в отличие от синтетических тканей, не вызовут аллергии или повышенной потливости. На этикетке должно быть указано наименование производителя и его контактные данные.

При покупке трусов предпочтение также стоит отдать натуральным тканям – хлопку, вискозе или поливискозе. Частота строчки должна быть равномерной, а швы – хорошо прошиты. Качественное белье удобно сядет, сможет пропускать воздух и впитывать влагу.

Еще один популярный подарок – рубашки. При выборе этого изделия стоит обратить внимание на его симметричность и материал. Хорошая ткань имеет высокие гигиенические показатели и хорошую воздухопроницаемость.

«Перед тем как совершить покупку, внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок», – рассказали в пресс-службе Роскачества.

Также зачастую на 23 февраля мужчинам дарят электрические зубные щетки. По словам специалистов, щетинки не должны закрывать больше двух зубов, а идеальный размер головки составляет от 1,3 см до 1,6 см.

Границы внимания и безграничные ожидания

Свежайшее исследование сервиса Avito показало, что большинство женщин могут выделить на подарок сильной половинке не более 1 тыс. рублей. На эти деньги дамы собираются покупать средства для ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%) и носки (14%).

Но у кое-кого ещё остаётся надежда быть обрадованным по полной. Один процент женщин осуществит мечту своего мачо, подарив ему четырёхколёсного друга. Еще одному проценту мужчин приготовили в подарок друзей четырёхлапых.

Сами мужчины самыми желанными подарками назвали гаджеты (26%), а также часы и машины (25% и 22% соответственно). 17% опрошенных отметили, что порадуются и дезодоранту. Носки и нижнее белье в подарок ждут 8%.

О том, что ожидания мужчин и реальность в вопросе подарков к 23 февраля значительно различаются, сообщает и ВЦИОМ. Пишет Центр и о женских способах выбора презентов. Так, например, наиболее типичными способами выбора подарка на 23 февраля у женщин является, с одной стороны, «угадывание» (размышление над тем, что подарить) – его практикуют 31%, с другой – «узнавание» (прямой вопрос) – 29%. Еще 28% покупают то, на что хватает денег. Другие не «заморачиваются» и дарят стандартный набор: дезодорант, парфюмерия и носки (13%). Каждая десятая (12%) женщина дарит деньги с расчетом, что мужчина сам приобретет себе подарок, который захочет.