Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Фазенда» в законе
Говорят, что... мусоросборник мешает при ...
Конспирология и другие правила
«Горячий» вопрос
Жестокие условия
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Самый мужественный праздник

Как к нему относятся россияне и чем одаривать сильный пол

В этом году 23 февраля приходится на воскресенье, что сулит нам дополнительный выходной. И этот факт делает мужской день ещё желаннее.

И в службу, и в дружбу

В сознании россиян 23 февраля, в первую очередь, является праздником всех мужчин. Именно такой ответ дали 47% тех, кому довелось участвовать в ежегодном исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Правда, по мнению 40% наших сограждан, 23 февраля – это праздник для тех, кто когда-либо служил в армии, а для 7% опрошенных это праздник для тех, кто в настоящее время несет военную службу. Мол, недаром же он так и называется – День защитника Отечества. Лишь 3% респондентов ответили, что это обычный выходной.

Интересовался мнением россиян и исследовательский центр портала Superjob. По данным портала, россияне любят праздник 23 февраля: 79% относятся к нему положительно, 19% нейтрально, отрицательных оценок всего 2%. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин оставляли однозначно положительные отзывы о Дне защитника Отечества: 61 и 42% соответственно. С увеличением возраста опрошенных число поклонников 23 февраля также растет: таких 73% среди молодежи до 24 лет и 86% среди россиян старше 45. Отрицательные отзывы оставляли респонденты, не имеющие отношения к службе в армии, а также женщины-военнообязанные, которым не хватает внимания 23 февраля: «Почему только мужчин поздравляют, а как же медики-женщины с военным билетом каждая и прочие женщины в сфере защиты Родины?»

По сообщению РИА «Новости», в этом году поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества собираются 93% женщин, что на 13% больше, чем годом ранее. Самой активной оказалась категория девушек в возрасте от 25 до 35 лет.

Куда смотреть дарёному коню?

В этом году рекомендации по выбору самых популярных подарков мужчинам на 23 февраля дало Роскачество.

В первую очередь эксперты прокомментировали носки. Специалисты советуют выбирать изделия из натуральных волокон, которые, в отличие от синтетических тканей, не вызовут аллергии или повышенной потливости. На этикетке должно быть указано наименование производителя и его контактные данные.

При покупке трусов предпочтение также стоит отдать натуральным тканям – хлопку, вискозе или поливискозе. Частота строчки должна быть равномерной, а швы – хорошо прошиты. Качественное белье удобно сядет, сможет пропускать воздух и впитывать влагу.

Еще один популярный подарок – рубашки. При выборе этого изделия стоит обратить внимание на его симметричность и материал. Хорошая ткань имеет высокие гигиенические показатели и хорошую воздухопроницаемость.

«Перед тем как совершить покупку, внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок», – рассказали в пресс-службе Роскачества.

Также зачастую на 23 февраля мужчинам дарят электрические зубные щетки. По словам специалистов, щетинки не должны закрывать больше двух зубов, а идеальный размер головки составляет от 1,3 см до 1,6 см.

Границы внимания и безграничные ожидания

Свежайшее исследование сервиса Avito показало, что большинство женщин могут выделить на подарок сильной половинке не более 1 тыс. рублей. На эти деньги дамы собираются покупать средства для ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%) и носки (14%).

Но у кое-кого ещё остаётся надежда быть обрадованным по полной. Один процент женщин осуществит мечту своего мачо, подарив ему четырёхколёсного друга. Еще одному проценту мужчин приготовили в подарок друзей четырёхлапых.

Сами мужчины самыми желанными подарками назвали гаджеты (26%), а также часы и машины (25% и 22% соответственно). 17% опрошенных отметили, что порадуются и дезодоранту. Носки и нижнее белье в подарок ждут 8%.

О том, что ожидания мужчин и реальность в вопросе подарков к 23 февраля значительно различаются, сообщает и ВЦИОМ. Пишет Центр и о женских способах выбора презентов. Так, например, наиболее типичными способами выбора подарка на 23 февраля у женщин является, с одной стороны, «угадывание» (размышление над тем, что подарить) – его практикуют 31%, с другой – «узнавание» (прямой вопрос) – 29%. Еще 28% покупают то, на что хватает денег. Другие не «заморачиваются» и дарят стандартный набор: дезодорант, парфюмерия и носки (13%). Каждая десятая (12%) женщина дарит деньги с расчетом, что мужчина сам приобретет себе подарок, который захочет.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 107 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:32

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (66)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru