Дворцы народу

95 лет назад Совнарком РСФСР постановил организовать в крымской Ливадии первый в мире санаторий для крестьян

Решение «расширить курортную помощь» приняли на XII Всероссийском съезде Советов. В тяжёлые для страны 20-е годы государство нашло возможность выделить 50 тысяч рублей специально для ремонта ливадийских дворцов и зданий, переоборудования их под здравницу, а также для обеспечения всем необходимым первых отдыхающих. Они должны были пребыть в бывшую царскую резиденцию уже к 1 Мая, своему главному празднику, к Международному дню трудящихся.

От сохи

Уже в первый заезд на курорт должны были попасть люди из самых разных уголков страны. Следовало найти максимально правильный принцип отбора, чтобы весь мир убедился: Страна Советов не просто социально ответственное государство, а нечто большее, идеал, к которому следует стремиться всем.

Перво-наперво разработали так называемую развёрстку для определения республик и областей. На первый летний сезон 1925 года определили 30 областей (из них 13 промышленных районов и 17 земледельческих) и 7 союзных и автономных республик. К примеру, Московскому и Ленинградскому районам выделялось 17 и 12 мест соответственно, на другие области – от 3 до 8 путевок. Затем, после выхода постановления об организации в Ливадии крестьянского санатория, во все районы страны разослали методические рекомендации «О способе отбора больных крестьян для лечения на курортах». В этой методичке, в частности, указывалось, что для отправления больных на курорт «Ливадия» «комиссия… обязуется направлять исключительно крестьян от сохи, и никто из сельских властей и служащих на койки эти не может быть отправлен».

Они были первые

Первым директором первой в мире крестьянской здравницы стал Сергей Кащенко, назначенный на эту должность 19 марта 1925 года. А 30 апреля в Ливадию приехали первые 10 человек отдыхающих. К 1 мая их было 15. К 20 мая в ливадийских дворцах разместились 262 крестьянина из Костромской, Ивано-Вознесенской, Владимирской, Московской, Ульяновской, Архангельской областей, Чувашии, Киргизии, с Урала и из других удаленных от Крыма областей.

В «Отчёте крестьянского курорта» значится, что из 324 крестьян, отдыхающих в Ливадии 13 июня 1925 г., 321 человек был от сохи и только 3 человека – сельские активисты. В Ливадию в основном направлялись туберкулезные больные, а также с показаниями: малокровие, неврастения, неврит, ревматизм, функциональные заболевания сердца, миокардиты и артериосклероз. Туберкулёзные больные, кстати, составляли от 50 до 90 % приезжавших на лечение. А около 60-70% больных крестьян были ещё молоды – не старше 40 лет.

«Их измученные вековым трудом лица ясно показывали, что они заслужили отдых...» – писал о первых крестьянах в Ливадии нарком здравоохранения СССР Н. А. Семашко.

Чудеса революции

Торжественное открытие санатория состоялось 28 июня 1925 года. Здание санатория украсили красными стягами и гирляндами цветов. Прибыли высокие гости: нарком здравоохранения СССР Н. А. Семашко, от газеты «Правда» – поэт Демьян Бедный, представители ВЦИК, Совнаркома, партийных и советских организаций. И все они, как один, говорили о чудесах.

Выступая на митинге, Демьян Бедный так и сказал, мол, это историческое событие является одним из чудес революции, этих «самых показательных, самых агитационных, самых убедительных чудес».

А Владимир Маяковский, побывавший в Ливадии дважды, своё стихотворение об этом учреждении так и назвал «Чудеса»: «Пусть тот, / кто Советам / не знает цену, / со мною станет / от радости пьян: / где можно ещё / читать во дворце - / что? / Стихи! / Кому? / крестьянам!»

Было бы желание, деньги найдутся

Государство в 1925 г. в среднем расходовало свыше 130 руб. в месяц на одного больного в Ливадии. Разнообразное четырехразовое питание (не считая утренней и вечерней кружки молока) составляло в среднем 2 руб. в день из общего суточного расхода на одного человека в 4 руб. 50 коп.

Для наглядности стоит напомнить, что средняя сумма оплаты труда в месяц в 1920 годы составляла 46,4-56 рублей. Рабочие железной дороги в середине двадцатых получали 87,6 рубля, сотрудники государственных учреждений – 95,4 рубля, фельдшеры – 55 рублей, учитель 1 ступени – 52 рубля, 2 ступени – 80 рублей, агроном – 120 рублей. Даже глава раймилиции получал зарплату всего-навсего от 80 до 100 рублей. Что уж говорить о бедных крестьянах. А тут столь роскошное содержание. Действительно, как во дворце.

Причём крестьяне не только лечились и питались в Ливадии за счёт государства. Им предоставлялся также бесплатный проезд до санатория и обратно. А при выписке из санатория крестьян снабжали продуктами питания на всё время нахождения в пути, ведь добираться до южнобережного курорта и обратно людям зачастую приходилось очень и очень долго.

Завет товарища Сталина

В 1931 году крестьянский санаторий преобразовали в климатический лечебный комбинат. Здесь поправляют своё здоровье рабочие, крестьяне, представители советской интеллигенции. Десять лет просуществовала профсоюзная здравница. А потом была война.

После проведения Ялтинской конференции Ливадия на протяжении 8 лет использовалась как государственная дача. Но как-то раз, незадолго до своей смерти, судьбой Ливадии поинтересовался Сталин. «Как она используется в настоящее время?» – спросил он. Ему, само собой, честно ответили, что она, мол, служит госдачей. И тогда Иосиф Виссарионович дал команду снова передать Ливадию ВЦСПС под здравницу.