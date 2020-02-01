Дела семейные. Продолжение

Подлежит ли разделу между супругами приватизированный земельный участок

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, подлежит ли разделу между супругами приватизированный земельный участок? Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Особый случай

В предыдущем выпуске «КТ» (№566 от 14-20 февраля 2020 г.) мы начали рассматривать тему, когда официальное прекращение брака с неизбежностью влечет распределение совместного имущества между бывшими супругами. Принадлежащий семье земельный участок – один из объектов, подпадающих под раздел, однако процесс его деления осложнен необходимостью учитывать и особенности земельного законодательства, а не только нормы семейного права. В прошлый раз мы говорили о нескольких способах разделения такого земельного участка, а теперь расскажем о варианте, когда земля получена до регистрации брака, но в последующем появились, так сказать, нюансы.

Итак. Земельный участок был получен до регистрации брака, а приватизирован супругом уже после регистрации этого самого брака. В этом случае его раздел будет зависеть от того, когда было построено на нем здание (строение). Рассмотрим разнообразные варианты, связанные с подобными случаями.

Три варианта

Первый: здание построено одним из супругов до регистрации брака.

Земельный участок, приватизированный в период брака, на котором находится строение, принадлежащее одному из супругов до заключения брака, не является общей совместной собственностью. Такой участок является собственностью того супруга, которому принадлежало право пользования земельным участком до вступления в брак.

Однако на практике суды не всегда учитывают ранее возникшее право пользования земельным участком собственника строения, повлекшее за собой приватизацию участка. Заинтересованная сторона должна доказать суду, кому принадлежало здание до брака, время постройки здания, наличие права пользования земельным участком до вступления в брак.

Второй: здание построено после регистрации брака, но до приватизации земельного участка.

Земельный участок, приватизированный в период брака, на котором находится здание (строение), приобретенное или возведенное супругами после регистрации брака, может быть признан судом общей совместной собственностью супругов, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. При этом суд должен определить действительную (рыночную) стоимость имущества до и после произведенных в него вложений, что позволит оценить значительный или незначительный характер увеличения его стоимости.

Третий: здание построено после регистрации брака и приватизации земельного участка.

На практике суды по-разному оценивают данную ситуацию. Одни принимают во внимание то, что право пользования земельным участком один из супругов приобрел до вступления в брак и только он имеет право приватизировать этот участок. В связи с этим земельный участок не является общей собственностью супругов и разделу не подлежит.

Другие суды исходят из того, что земельный участок, право собственности на который возникло в период брака в результате приватизации, нельзя считать имуществом, полученным по безвозмездной сделке. Следовательно, он включается в общее имущество и подлежит разделу между супругами.

В связи с этим предполагается, что если в период брака за счет общего имущества супругов, а также имущества и (или) труда другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества, то другой супруг может претендовать на раздел земельного участка.

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