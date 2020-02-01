Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Фазенда» в законе
«Горячий» вопрос
Не махнуть ли в деревню?
Против лома нет приёма, или Как владелец ...
Как сохранить найденное?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Больше всего раздражают очереди

Примерно месяц назад на сайте Министерства экономического развития Крыма был запущен опрос граждан, где предлагается дать оценку и рассказать о качестве предоставления услуг в государственных и муниципальных органах власти, ресурсоснабжающих организациях, налоговой, Пенсионном фонде, учреждениях образования и здравоохранения. И вот несколько дней назад министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко рассказал о первых результатах этого опроса, уточнив, что в нем приняли участие уже порядка 2750 человек. «По результатам анкетирования мы видим, что активно принимают участие Ленинский, Бахчисарайский и Джанкойский районы, Симферополь и Керчь. Исходя из той активности, что мы видим, вопросы поступают от граждан в следующих сферах: образование, органы местного самоуправления, здравоохранение», – сообщил Шеряко. Основной же проблемой, судя по информации министра, граждане считают очереди в учреждениях сферы здравоохранения. Также, по словам Шеряко, при поступлении обращения на место выезжают представители центра оперативного реагирования, которые проверяют информацию, составляют отчеты и направляют в соответствующее ведомство для принятия необходимых мер. В настоящее время прорабатывается и вопрос о расширении площадок, на которых граждане смогут пройти такой же опрос. В частности, уже есть договоренность с МФЦ, чтобы все посетители центров могли поставить свою оценку качеству предоставления государственных и муниципальных услуг. Например, в тех ведомственных учреждениях, где есть терминалы, чтобы крымчане могли, как говорится, на месте оставить данные о качестве работы конкретного органа власти.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:35

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru