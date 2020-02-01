→ Байки, сонеты Больше всего раздражают очереди Примерно месяц назад на сайте Министерства экономического развития Крыма был запущен опрос граждан, где предлагается дать оценку и рассказать о качестве предоставления услуг в государственных и муниципальных органах власти, ресурсоснабжающих организациях, налоговой, Пенсионном фонде, учреждениях образования и здравоохранения. И вот несколько дней назад министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко рассказал о первых результатах этого опроса, уточнив, что в нем приняли участие уже порядка 2750 человек. «По результатам анкетирования мы видим, что активно принимают участие Ленинский, Бахчисарайский и Джанкойский районы, Симферополь и Керчь. Исходя из той активности, что мы видим, вопросы поступают от граждан в следующих сферах: образование, органы местного самоуправления, здравоохранение», – сообщил Шеряко. Основной же проблемой, судя по информации министра, граждане считают очереди в учреждениях сферы здравоохранения. Также, по словам Шеряко, при поступлении обращения на место выезжают представители центра оперативного реагирования, которые проверяют информацию, составляют отчеты и направляют в соответствующее ведомство для принятия необходимых мер. В настоящее время прорабатывается и вопрос о расширении площадок, на которых граждане смогут пройти такой же опрос. В частности, уже есть договоренность с МФЦ, чтобы все посетители центров могли поставить свою оценку качеству предоставления государственных и муниципальных услуг. Например, в тех ведомственных учреждениях, где есть терминалы, чтобы крымчане могли, как говорится, на месте оставить данные о качестве работы конкретного органа власти. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года Еще статьи: Август на любой вкус «Антикризисные» рецепты на все случаи жизни «Чего не хватает — денег или ума?» Без доступа к телу Суть дачной амнистии Просмотров: 84 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:35