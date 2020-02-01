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Говорят, что... в Бахчисарае проблемно присесть

Пожелавший сохранить анонимность гость полуострова потрясён: «Куда смотрит администрация города? Это Крым, Бахчисарай, ул. Ленина от Парка миниатюр до Ханского дворца все лавки такие – без сидений. Приехал в Бахчисарай – вези с собой лавку, негде присесть. Пройти тоже нельзя – мешают всевозможные приставалы-зазывалы».