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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Бахчисарае проблемно присесть

Пожелавший сохранить анонимность гость полуострова потрясён: «Куда смотрит администрация города? Это Крым, Бахчисарай, ул. Ленина от Парка миниатюр до Ханского дворца все лавки такие – без сидений. Приехал в Бахчисарай – вези с собой лавку, негде присесть. Пройти тоже нельзя – мешают всевозможные приставалы-зазывалы».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года

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Просмотров: 85 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:37

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