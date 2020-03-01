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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... появился ужастик «Челюсти» по-ялтински

Житель курортной столицы Борис П. сделал весьма интересное наблюдение: «Не знаю, где такое ещё могло произойти?! У ялтинской стоматологии (ул. Бирюкова) имеется яма в дорожном покрытии – обычное дело для спальных районов города. Но… Засыпана она гипсовыми слепками чьих-то челюстей! Смекалка? Позор? Креатив? Или... Решайте сами».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:39

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