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Говорят, что... симферопольцы просят не лишать их пандусов О том, что городская среда должна быть комфортна для всех, говорят столько, что слова эти, по всей видимости, уже потеряли значимость, став попросту неким фоновым шумом. Иначе как объяснить тот факт, что в подземных переходах в самом центре Симферополя, в частности на площади Советской, отсутствуют пандусы. Точнее с одной стороны вход и выход из «подземки» оснащен таким приспособлением, а, к примеру, выход и, соответственно, спуск в него, например, со стороны проспекта Кирова – без пандусов. Получается, это становится недоступным для мам с малышами в колясках и для инвалидов-колясочников. Или нужно пользоваться другим входом-выходом и делать потом большой «крюк»... В своих постах в соцсетях симферопольцы обращаются к городской администрации с просьбой решить эту проблему. Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив «КТ»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года Еще статьи: Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью ЮБК не для маленьких детей? Крым — красивый и… недоступный Говорят, что... симферопольцы раскритиковали ёлку Говорят, что... Ялту готовят к газовой атаке