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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы просят не лишать их пандусов

О том, что городская среда должна быть комфортна для всех, говорят столько, что слова эти, по всей видимости, уже потеряли значимость, став попросту неким фоновым шумом. Иначе как объяснить тот факт, что в подземных переходах в самом центре Симферополя, в частности на площади Советской, отсутствуют пандусы. Точнее с одной стороны вход и выход из «подземки» оснащен таким приспособлением, а, к примеру, выход и, соответственно, спуск в него, например, со стороны проспекта Кирова – без пандусов. Получается, это становится недоступным для мам с малышами в колясках и для инвалидов-колясочников. Или нужно пользоваться другим входом-выходом и делать потом большой «крюк»... В своих постах в соцсетях симферопольцы обращаются к городской администрации с просьбой решить эту проблему.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года

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Просмотров: 68 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:41

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