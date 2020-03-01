В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... столицу посетили «космические свиньи» Говорят, уже третью неделю рядом с торговым центром «Меганом» наблюдается странное явление. Мусор там множится как на дрожжах. Симферопольцы, наблюдающие за разрастанием несанкционированной свалки, предполагают, что дело тут явно не чисто (во всех смыслах этого слова). Ну не могли люди самостоятельно так замусорить родной город. Следовательно, искать виноватых нужно за пределами города и даже за пределами планеты Земля. «К нам прилетели с Луны Космические Свиньи!» – предполагает пользователь одной из соцсетей Василий Ф. Только вот почему на встречу с пришельцами не явились делегаты от городской администрации, увы, непонятно. Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года Еще статьи: Игры в грязи Говорят, что... асфальт на дорогах заменили целебной глиной Говорят, что... странные случаи на детских площадках Водохранилище – не мусоросборник Говорят, что... диспансеризация стала «ненавязчивой»