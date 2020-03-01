Раскритикованный департамент

Как и во что в Севастополе оценили здоровье горожан

В Севастополе прошло очередное пленарное заседание Заксобрания, на котором депутатам представили отчет о работе Департамента здравоохранения. Докладчиком выступил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. Он сообщил парламентариям об увеличении роста населения в городе, снижении рождаемости и увеличение смертности. Так, по его данным, коэффициент рождаемости за 2019 год был равен 9,64, что на 99 малышей меньше по сравнению с предыдущим годом, а смертность по сравнению с 2018 годом увеличилась на 2,1 %. При этом численность населения Севастополя на 1 января 2020 года составила 448 829 человек.

Отрицательный процесс

Главные причины, от которых умирают севастопольцы, судя по данным местного департамента здравоохранения, – плохое кровообращение и онкологические заболевания.

Сергей Шеховцов, директор департамента здравоохранения Севастополя:

«Прирост заболеваемости в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 7,4%. В 2019 году в целом по городу Севастополю было зарегистрировано более 119 тыс. случаев впервые выявленных заболеваний. Всего по состоянию на первое января этого года состояло на диспансерном учете свыше 178 тыс. человек. Рост заболеваемости населения не должен однозначно рассматриваться как отрицательный процесс, поскольку выявление заболеваемости обусловлено прежде всего повышением качества диагностики».

Докладчик также рассказал об основных проблемах, с которыми сталкивается здравоохранение города. Ими стали: значительный износ материально-технической базы здравоохранения; дефицит коечного фонда; дефицит мощностей первичного звена; вопросы маршрутизации пациентов; дефицит квалифицированных кадров; недостаточное финансирование дополнительного лекарственного обеспечения.

Сергей Шеховцов:

«В структуру национального проекта «Здравоохранение» входят следующие региональные проекты, реализуемые в городе Севастополе: «Развитие первичной медико-санитарной помощи»; «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; «Борьба с онкологическими заболеваниями»; «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»; «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Новое оборудование и лечебные заведения

Шеховцов рассказал и о мероприятиях, которые планируется провести в этом году (в частности, о реализации программ по модернизации и развитию здравоохранения в Севастополе). По его словам, на 2020 год на реализацию региональных проектов предусмотрено 619 миллионов рублей, запланировано приобретение ангиографа и гистологической лаборатории для Севастопольского городского онкологического диспансера и аппарата МРТ для горбольницы № 1.

Сергей Шеховцов:

«На сегодняшний день заключено 16 контрактов на строительно-монтажные работы в учреждениях здравоохранения, ещё 4 контракта находятся на этапе заключения. Кроме того, продолжаются работы по 11 «переходящим» контрактам, по которым работы будут завершены в 2020-2021 годах, предусмотрено строительство 9 объектов на общую сумму 15,4 миллиарда рублей».

У парламентариев возникло множество вопросов и замечаний к докладчику. Например, депутат Заксобрания Сергей Колбин раскритиковал качество проведенных капитальных ремонтов в поликлиниках и больницах города и усомнился в эффективности действующих программ по привлечению специалистов из других регионов страны.

Сергей Колбин:

«Построили неплохой комплекс сосудистый, но из-за того, что не поставили стопорные упоры для дверей – дверные ручки пробивают стены. Некачественная напольная плитка трескается и лопается, не выдерживает нагрузок проходимости в этих заведениях. Из доклада Сергея Юрьевича я не услышал: сколько человек у нас осталось из приезжего медицинского персонала, которые получили миллион рублей, здесь работать? А 500 тысяч рублей? Сколько здесь этих специалистов?»

Заместитель губернатора Александр Кулагин обратил внимание собравшихся на плохую инфраструктуру здравоохранения в городе.

Александр Кулагин:

«Очень сложно развивать здравоохранение в убитых помещениях, в старом фонде без оборудования. Врачей туда стыдно приглашать. Я заранее хочу принести извинения севастопольцам, сказать вам, уважаемые коллеги, что ближайшие 2,5-3 года нас ждёт тотальный капитальный ремонт всех медицинских учреждений. Это будет сопряжено с серьёзными трудностями для пациентов и для врачей – будут сложные схемы маршрутизации, будут закрывать отделения, будут закрывать целые больницы. Иначе там проводить ремонтные работы просто невозможно».

Неконкурентная среда

Но были на заседании и более острые моменты. Так, депутат Заксобрания Севастополя Сергей Борисов выразил мнение, что городской департамент здравоохранения искусственно создавал неконкурентную среду при проведении государственных закупок медицинского оборудования в 2019 году.

Сергей Борисов:

«За 2019 год 100% всего дорогостоящего оборудования и около 80% всех объявленных аукционов на закупку медицинского оборудования забирают практически без торга, я подчёркиваю, ООО «Дельрус» или компании, связанные с ним».

В качестве примера он привёл поставку компьютерного томографа за 113,3 млн рублей, магниторезонансных томографов за 75,7 млн рублей и за 88 млн рублей, специального медицинского модуля за 30,3 млн рублей, видеоэндоскопического комплекса за 31,4 млн рублей.

Сергей Борисов:

«Отчётливо видно, что компании, побеждавшие в этих аукционах, либо являются единственным участником (подано единственное предложение), либо не встречали никакого сопротивления от второй компании (участника аукциона). Не раз на аукционы вышеуказанных компаний поступали запросы с указанием на тот факт, что объявленные аукционы прописаны под одного производителя – нарушение федерального закона №44».

После завершения заседания, на своей пресс-конференции, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев поблагодарил представителей здравоохранения за проделанную работу.

Владимир Немцев:

«Что касается ремонта – сами видите, сколько делается сейчас, сколько заложено средств. В том числе и в плановом бюджете на 2020-2022 годы. Действительно колоссальные суммы и на приобретение оборудования, и на строительство новых лечебных учреждений. Такого, конечно, не было».

Он также заявил, что депутаты проконтролируют, как ведутся закупки льготных лекарств и используется новое медицинское оборудование.

Владимир Немцев:

«Попросили директора департамента, а он пообещал предоставить справку об использовании нового поставленного оборудования: что введено в строй, что уже используется, а какое оборудование не используется. Это очень важно, чтобы деньги, огромные, колоссальные деньги использовались эффективно».