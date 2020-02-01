Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Фазенда» в законе
«Горячий» вопрос
Не махнуть ли в деревню?
Против лома нет приёма, или Как владелец ...
Как сохранить найденное?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Жёсткое противостояние

В Крыму предлагают усиленно бороться с никотиновыми конфетами и амброзией

В Государственном совете Крыма началась весенняя сессия второго созыва. Под звуки гимнов России и республики народные избранники открыли новый парламентский сезон. Первое заседание получилось весьма насыщенным: депутаты обсудили несколько законопроектов, которые, в случае их дальнейшего одобрения, внесут определённые коррективы в жизнь крымчан.

Крым против никотина

Мы уже рассказывали («КТ» № 565 от 7 февраля 2020 года) о том, как крымский парламент озаботился борьбой с пресловутыми снюсами. Теперь борьба, похоже, выходит на новый уровень и Госсовет республики намерен инициировать ограничение продажи некурительных никотинсодержащих смесей не только на региональном, но и на федеральном уровне. Соответствующее обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину было принято на заседании сессии местного парламента.

Анна Рубель, председатель Комитета Госсовета по вопросам здравоохранения:

«В настоящее время законодательством Российской Федерации установлен запрет на оптовую или розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса), однако не предусмотрен какой-либо вид ответственности за продажу несовершеннолетним некурительных никотинсодержащих смесей. Проще говоря, никотиновых конфет и никотиновой жвачки. Такая правовая ситуация позволяет предпринимателям избегать наказания и порождает фактическую безнаказанность для лиц, осуществляющих торговлю указанной продукцией».

По информации Министерства здравоохранения РК и Министерства внутренних дел по Крыму, в 2019 году на территории республики было зарегистрировано пять случаев отравления школьников никотиновой жвачкой. Подготовленное крымским парламентом обращение предлагает ускорить закрепление в федеральном законодательстве понятия «продукция, содержащая никотин и/или его производные, предназначенная для потребления способами, отличными от курения». Кроме того, рекомендуется ввести запрет на оптовую и розничную торговлю такой продукцией и установить административную ответственность за его нарушение. Более того, крымские депутаты считают необходимым ввести уголовную ответственность в случае, если нарушение указанного запрета нанесёт тяжёлый вред здоровью граждан.

Пока крымские парламентарии ждут ответа на своё обращение от федеральных коллег, в первом чтении был принят законопроект, вносящий изменения в действующее республиканское законодательство в вопросах обращения с никотиносодержащими смесями.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Проектом предлагается внести изменения в республиканский закон о здравоохранении, а именно дополнить его нормой, устанавливающей запрет на продажу несовершеннолетним и несовершеннолетними сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные; на вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина способами, отличными от курения; на торговлю смесями на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта. Документ законодательно закрепляет административную ответственность за вышеназванные нарушения».

Цветы зла

Ещё одна инициатива, направленная крымскими парламентариями в Государственную Думу, связана с ужесточением ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными растениями-сорняками.

Спикер Госсовета пояснил, что задачей проекта является ужесточение ответственности за нарушение правил борьбы с возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, а также повышение эффективности государственного контроля в данной сфере.

Владимир Константинов:

«Актуальность проекта связана с высокой выявляемостью аллергических заболеваний, которая ежегодно возрастает как у взрослых, так и у детей. Одной из причин их обострения является неконтролируемое распространение амброзии. При этом существующие в законодательстве Российской Федерации механизмы борьбы с распространением этого растения не приносят действенных результатов».

Проблема в том, что смехотворный размер штрафов, предусмотренных за бездействие в отношении опасного растения, не способствует воспитанию в гражданах ответственного отношения к проблеме. В частности, для физических лиц размер взыскания составляет от 300 до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что такое наказание несоизмеримо с тем ущербом, который амброзия наносит сельскому хозяйству, экологии, а главное – людям. В подготовленной депутатами инициативе предлагается увеличить размеры взыскания в несколько раз. В соответствии с документом, сумма штрафа для граждан должна составлять от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 25 тысяч, для юридических лиц – от 70 до 300 тысяч. Возможно, принятие предложенных норм поспособствует более серьёзному отношению к проблеме амброзии со стороны как граждан, так и должностных лиц.

Дополнительные изменения и перевыполненный план

Также на минувшем заседании были поддержаны в первом чтении изменения, которые предлагается внести в республиканский закон об административных правонарушениях. Глава крымского парламента сообщил, что документ подготовлен Комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению по итогам проведённого мониторинга реализации норматива. Кроме того, крымский закон требуется привести в соответствие с изменениями федерального законодательства.

Владимир Константинов:

«В качестве проблемных вопросов реализации норм статьи, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, следует отметить отсутствие нормы об административной ответственности должностных лиц. Это лишает возможности привлечения к ответственности по данной статье индивидуальных предпринимателей».

Также на минувшей сессии крымского парламента сообщалось, что республика получила в два раза больше средств от приватизации имущества в 2019 году, чем было запланировано. Об этом в ходе выступления в Госсовете с докладом об итогах выполнения прогнозного плана приватизации на 2019 год сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. «По состоянию на 31 декабря 2019 года от приватизации в бюджет республики поступили денежные средства в сумме 2,443 млрд рублей, что на 1,243 млрд рублей превышает плановые показатели и составляет выполнение плана за указанный период в размере 203%», – рассказала она.

Как прежде сообщалось, в 2019 году власти планировали осуществить приватизацию девяти государственных унитарных предприятий путем преобразования их в хозяйственные общества, 15 пакетов акций и долей в уставном капитале, 26 объектов недвижимости.

Софья НИКОЛАЕВА
Фото Архив «КТ», simferopol.bezformata.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (82)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru