Жёсткое противостояние

В Крыму предлагают усиленно бороться с никотиновыми конфетами и амброзией

В Государственном совете Крыма началась весенняя сессия второго созыва. Под звуки гимнов России и республики народные избранники открыли новый парламентский сезон. Первое заседание получилось весьма насыщенным: депутаты обсудили несколько законопроектов, которые, в случае их дальнейшего одобрения, внесут определённые коррективы в жизнь крымчан.

Крым против никотина

Мы уже рассказывали («КТ» № 565 от 7 февраля 2020 года) о том, как крымский парламент озаботился борьбой с пресловутыми снюсами. Теперь борьба, похоже, выходит на новый уровень и Госсовет республики намерен инициировать ограничение продажи некурительных никотинсодержащих смесей не только на региональном, но и на федеральном уровне. Соответствующее обращение к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину было принято на заседании сессии местного парламента.

Анна Рубель, председатель Комитета Госсовета по вопросам здравоохранения:

«В настоящее время законодательством Российской Федерации установлен запрет на оптовую или розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса), однако не предусмотрен какой-либо вид ответственности за продажу несовершеннолетним некурительных никотинсодержащих смесей. Проще говоря, никотиновых конфет и никотиновой жвачки. Такая правовая ситуация позволяет предпринимателям избегать наказания и порождает фактическую безнаказанность для лиц, осуществляющих торговлю указанной продукцией».

По информации Министерства здравоохранения РК и Министерства внутренних дел по Крыму, в 2019 году на территории республики было зарегистрировано пять случаев отравления школьников никотиновой жвачкой. Подготовленное крымским парламентом обращение предлагает ускорить закрепление в федеральном законодательстве понятия «продукция, содержащая никотин и/или его производные, предназначенная для потребления способами, отличными от курения». Кроме того, рекомендуется ввести запрет на оптовую и розничную торговлю такой продукцией и установить административную ответственность за его нарушение. Более того, крымские депутаты считают необходимым ввести уголовную ответственность в случае, если нарушение указанного запрета нанесёт тяжёлый вред здоровью граждан.

Пока крымские парламентарии ждут ответа на своё обращение от федеральных коллег, в первом чтении был принят законопроект, вносящий изменения в действующее республиканское законодательство в вопросах обращения с никотиносодержащими смесями.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Проектом предлагается внести изменения в республиканский закон о здравоохранении, а именно дополнить его нормой, устанавливающей запрет на продажу несовершеннолетним и несовершеннолетними сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные; на вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина способами, отличными от курения; на торговлю смесями на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта. Документ законодательно закрепляет административную ответственность за вышеназванные нарушения».

Цветы зла

Ещё одна инициатива, направленная крымскими парламентариями в Государственную Думу, связана с ужесточением ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными растениями-сорняками.

Спикер Госсовета пояснил, что задачей проекта является ужесточение ответственности за нарушение правил борьбы с возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, а также повышение эффективности государственного контроля в данной сфере.

Владимир Константинов:

«Актуальность проекта связана с высокой выявляемостью аллергических заболеваний, которая ежегодно возрастает как у взрослых, так и у детей. Одной из причин их обострения является неконтролируемое распространение амброзии. При этом существующие в законодательстве Российской Федерации механизмы борьбы с распространением этого растения не приносят действенных результатов».

Проблема в том, что смехотворный размер штрафов, предусмотренных за бездействие в отношении опасного растения, не способствует воспитанию в гражданах ответственного отношения к проблеме. В частности, для физических лиц размер взыскания составляет от 300 до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что такое наказание несоизмеримо с тем ущербом, который амброзия наносит сельскому хозяйству, экологии, а главное – людям. В подготовленной депутатами инициативе предлагается увеличить размеры взыскания в несколько раз. В соответствии с документом, сумма штрафа для граждан должна составлять от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 25 тысяч, для юридических лиц – от 70 до 300 тысяч. Возможно, принятие предложенных норм поспособствует более серьёзному отношению к проблеме амброзии со стороны как граждан, так и должностных лиц.

Дополнительные изменения и перевыполненный план

Также на минувшем заседании были поддержаны в первом чтении изменения, которые предлагается внести в республиканский закон об административных правонарушениях. Глава крымского парламента сообщил, что документ подготовлен Комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению по итогам проведённого мониторинга реализации норматива. Кроме того, крымский закон требуется привести в соответствие с изменениями федерального законодательства.

Владимир Константинов:

«В качестве проблемных вопросов реализации норм статьи, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и функционирования нестационарных торговых объектов, следует отметить отсутствие нормы об административной ответственности должностных лиц. Это лишает возможности привлечения к ответственности по данной статье индивидуальных предпринимателей».

Также на минувшей сессии крымского парламента сообщалось, что республика получила в два раза больше средств от приватизации имущества в 2019 году, чем было запланировано. Об этом в ходе выступления в Госсовете с докладом об итогах выполнения прогнозного плана приватизации на 2019 год сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина. «По состоянию на 31 декабря 2019 года от приватизации в бюджет республики поступили денежные средства в сумме 2,443 млрд рублей, что на 1,243 млрд рублей превышает плановые показатели и составляет выполнение плана за указанный период в размере 203%», – рассказала она.

Как прежде сообщалось, в 2019 году власти планировали осуществить приватизацию девяти государственных унитарных предприятий путем преобразования их в хозяйственные общества, 15 пакетов акций и долей в уставном капитале, 26 объектов недвижимости.