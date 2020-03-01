Вместо открытия – консервация

В Симферополе прекратили строить центр полиэтнической культуры и огромное студенческое общежитие

Закончить в установленный срок строительство центра полиэтнической культуры молодежи и запланированного там же общежития для студентов Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова в Симферополе уже не удастся. Как выяснилось, подрядная организация не ведет строительные работы с осени прошлого года. Теперь здание будет внесено в список объектов, подлежащих консервации. Почему стройка была остановлена и когда студенты смогут рассчитывать на собственные комнаты, выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Дошло дело до суда

Строительство уникального центра полиэтнической культуры молодежи в Симферополе было начато в декабре 2016 года. Капсулу под строительство заложил лично глава Республики Крым. Долгожданный для студентов КИПУ объект возводится в рамках федеральной целевой программы и ввод в эксплуатацию первой очереди общежития был намечен на 2020 год. Несмотря на это, готовый практически на 70% объект планируют законсервировать. Оказалось, что подрядная организация не ведет на объекте строительно-монтажные работы с осени прошлого года.

Михаил Храмов, министр строительства и архитектуры РК:

«Количество людей (на стройплощадке. – Ред.) стремительно снижалось, и привело это к тому, что в 2019 году подрядчик не освоил весь лимит и сорвал график производства работ. Кроме того, были периоды, когда на объекте отсутствовала охрана. Притом что обязанности по охране во время строительства несет на себе генподрядчик. Поэтому было принято решение о расторжении государственного контракта в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств. В настоящее время заказчик обратился в суд на подрядную организацию с иском о взыскании аванса».

Чудеса бывают

В 12-этажном здании центра полиэтнической культуры предполагается технический этаж, зимний сад на крыше, многоуровневая библиотека с книгохранилищем, столовая, медицинский кабинет, спортивный зал со зрительскими местами и лаборатории по народным промыслам, ректорские аудитории и самое важное – общежитие для студентов на 725 мест. С его помощью планировалось решить многолетнюю проблему университета, обеспечив студентов крышей над головой. Сейчас университет вынужден снимать общежития по всему городу.

Чингиз Якубов, ректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова:

«К счастью, у нас есть хорошие друзья в системе образования Крыма. Это очень хорошо, но наши студенты разбросаны по всему городу. Нет конкретной локализации, и мы арендуем эти помещения. Сегодня нам говорят «Добро пожаловать», а завтра, может быть, набор будет больше и наши студенты будут практически без общежития. А университет без общежития – это большой минус, это не университет. Более значимое в этом всем проекте – это то, что он направлен на гармонизацию межнациональных отношений в Крыму. И вы знаете, аналогов на сегодняшний день во всем мире нет».

Ректор КИПУ Чингиз Якубов также предложил закрепить за объектом ответственное должностное лицо Госкомитета по делам межнациональных отношений РК для контроля работы подрядчика. «Считаю очень важным завершить строительство общежития университета, – сказал Якубов. – На его строительство было выделено около 200 миллионов рублей, уже ведутся проектные работы по строительству второй очереди».

Впрочем, несмотря на заявление о консервации объекта, надежды руководства вуза могут и оправдаться. Чудеса бывают. Например, как стало известно, в профильном министерстве до марта следующего года планируют скорректировать проектно-сметную документацию по этому зданию, а завершить строительно-монтажные работы собираются уже к концу 2022 года.