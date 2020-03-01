Стоп, машина

Почему новые лифты то и дело выходят из строя?

Два года назад Симферополь потрясла жуткая трагедия. В многоэтажном доме внезапно рухнул лифт с женщиной и шестимесячным малышом внутри. Оба погибли. Ответственности за случившееся, кстати, так до сих пор никто и не понёс. Однако после случившегося в республике разработали программу масштабного обновления лифтов. Вот только жители крымских многоэтажек то и дело жалуются, что новое оборудование работает ещё хуже старого.

Сбавить темп

На днях руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства, член президиума Общественного совета Минстроя России Сергей Чернышов сообщил, что региональные операторы капитального ремонта заменят все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах на территории Российской Федерации лишь к середине февраля 2025 года. В замене нуждаются более 140 тысяч старых лифтов.

В связи с этим Крыму с обновлением лифтового оборудования придётся подождать. Поскольку с этой проблемой одновременно столкнулись муниципалитеты по всей России, выпускающие специальную технику заводы не могут сразу обеспечить все полученные заявки. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, в срочной замене до февраля этого года нуждались 1734 лифта, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

«Заменить все изношенные кабины, как планировалось, нет возможности, поэтому Министерство экономического развития РФ обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой отменить ограничения на использование лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет, – комментирует министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев. – В итоге этот срок продлили до 2026 года, тем самым лифты старше 25 лет могут эксплуатироваться далее».

Продление срока эксплуатации изношенных механизмов, подчёркивают в ведомстве, не означает, что на протяжении ближайших шести лет они не будут меняться вовсе. Однако делать это будут не так быстро, как планировалось. Согласно предварительным подсчётам, на полное обновление лифтового хозяйства Крыму потребуется около семи лет.

Полная дискредитация

На прошлой неделе Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Крыма подвёл итоги 2019 года по замене лифтов.

«Согласно итогам реализации краткосрочного плана, в 2019 году было заменено 464 лифта из 521 запланированного, – сообщает директор Регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК Сергей Ковшиков. – Из них 408 уже введены в эксплуатацию управляющими компаниями. В целом на сегодняшний день в Крыму заменено 833 единицы. Всего у нас 2738 лифтов. С 2020 по 2024 год будет заменено 1364 единицы».

Интересно, что у граждан к старым лифтам претензий было гораздо меньше, чем к новым. Установленное оборудование, жалуются жители Симферополя, регулярно выходит из строя.

«На Ростовской, 8, лифт за полтора месяца эксплуатации ломался раз шесть, притом что жильцы подъезда уведомлены о правилах эксплуатации, – сетует житель дома Георгий Крижвер. – Старый ломался раз в полгода, а то и реже. Что сейчас делать пенсионерам, инвалидам и мамочкам с маленькими детьми? Дома сидеть? Нам объясняют, что дело в притирке, неправильной эксплуатации и так далее. Но если так будет продолжаться дальше, начнём писать о проблеме главе республики».

Аналогичные жалобы поступают со всех уголков Симферополя. Например, на улице Маршала Жукова, 3, было установлено десять лифтов. В течение не полных двух месяцев работы, сообщают жильцы многоэтажки, оборудование неоднократно выходило из строя. Причём как по одной машине, так и целой группой.

«Новые кабели заведены по подвалу с нарушением норм прокладки, – рассказывает председатель совета жильцов многоквартирного дома Раиса Шевчук. – Они валяются просто на полу у лифтовой кабины в подвале, не прикреплённые к потолку. Проект прошёл экспертизу, комиссия приняла монтажные работы, и имеем такую картину. Управляющая компания сдала площадку под капремонт и приняла результат, не вникая в процессы. По опыту капитального ремонта в нашем доме – крыши и лифтов – могу отметить низкий уровень как проектов, так и исполнения. Это дискредитирует всю программу».

Работа над ошибками

«Мы внимательно следим за сообщениями о работе новых лифтов в Симферополе, – сообщают в пресс-службе Министерства ЖКХ. – Всё лифтовое оборудование уже передано в управляющие организации. В Региональный фонд капитального ремонта они за гарантийным обслуживанием лифтов не обращались. Министерством был направлен запрос в администрацию Симферополя. Хотим разобраться с каждым случаем нарушения в работе лифта. Сделать это несложно, поскольку новое оборудование выдаёт электронный код ошибки. Просим граждан сообщать о возможной нештатной работе лифтов в обслуживающую организацию. Контактные телефоны есть в каждой кабине».

Иными словами, в случае если оборудование регулярно даёт сбой в работе, об этом следует уведомить не только штатного мастера, который просто перезапускает механизм, но и управляющую компанию. Она, в свою очередь, сможет подать заявку на проведение гарантийного ремонта, если в таковом будет необходимость.

Помимо этого, на всякий случай напомним основные правила эксплуатации нового лифтового оборудования, к которым, будем откровенны, некоторые граждане демонстрируют довольно наплевательское отношение. Не случайно именно пресловутый человеческий фактор является самой частой причиной поломок и сбоев. Между тем лифт – это механизм, требующий соблюдения не только условий эксплуатации, но и техники безопасности.

Итак, после того, как МинЖКХ проанализировало основные причины остановки лифтов по полученным заявкам (напоминаем, новое оборудование фиксирует электронный код ошибки, из-за которой произошёл сбой в работе), выяснилось следующее. Более половины случаев связаны с тем, что пассажиры подолгу удерживали двери и после восьмого реверсивного движения автоматика в целях безопасности переводила лифт в режим остановки.

Второй выявленный фактор – перегрузка кабины. Каждый подъёмный механизм рассчитан на определённые нагрузки. Пассажирский лифт, например, не предусматривает перевозку габаритных грузов, и, если общий вес превышает установленный, движение кабины прекращается. Максимально допустимый вес, как правило, указан в лифте на видном месте. Обычно он составляет 400 килограммов. Если вы перевозите груз, который не превышает указанные нормы, он должен быть равномерно распределён по площади кабины с учётом веса сопровождающего пассажира, иначе произойдёт перекос, и автоматика переведёт лифт в режим остановки.

И ещё. К сожалению, новенькие лифты уже стали жертвами подъездных вандалов, повредивших конструктивные элементы и изуродовавших внешний вид оборудования. Понятно, что людей с низким уровнем социальной ответственности везде хватает, однако пресечь их активность по силам каждому из нас.