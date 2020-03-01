Вскрытое наследие

Новые военные и исторические находки в центре Севастополя

В Севастополе продолжается активная работа по реконструкции центральной части города. Так, на Большой Морской улице рабочие уже начали высаживать деревья (робинии). Всего по плану на центральной улице города должно появиться 374 дерева и десятки тысяч цветущих растений.

Бронебашня и колодец

На прошедшей неделе при проведении строительных работ на Большой Морской улице рабочие обнаружили подземный ход, который вел в помещение, напоминающее бронебашню, а также был найден 24-метровый питьевой колодец конца XIX века. Вырытая почти неделю назад траншея возле дома №16 стояла открытой и нетронутой несколько дней. Но в минувшие выходные строители продвинулись в своей работе и сообщили об уникальных находках.

Анатолий Пряшников, архитектор-реставратор, член наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской:

«Мы с коллегами спустились туда. По размеру и деталям конструкции мы полагаем, что это корабельная бронебашня, скорее всего с крейсера „Червона Украина“, который погиб осенью 1941 года. С затонувшего в Южной бухте корабля сняли орудия, вероятно и башню».

Архитектор-реставратор предполагает, что во время обороны Севастополя башню использовали в качестве фортификационного сооружения, возможно командного пункта.

Что же касается подземного хода, то специалисты предполагают, что ранее он мог вести в командный пункт или пункт связи.

Юрий Падалка, председатель Научно-методического экспертного совета при Севнаследии:

«Сейчас сказать можно только предварительно, что это было, командный пункт или пункт связи, может быть. Естественно, он был построен в дни обороны Севастополя. Это бронебашня, снятая с какого-то военного корабля или взятая на заводе, она была заглублена метра на четыре, наверно. И, конечно, орудий там нет».

Он уточнил, что отчётливо пока виден только один вход к бронебашне, к которой были подведены несколько кабелей связи и электричества.

Юрий Падалка:

«Он сделан коленообразно (так делалось в дни войны, чтобы взрывная волна не заходила сразу в помещение, гасилась поворотом), часть лестницы, часть каких-то камней из зданий, сооружений города, причём это не только камни фундамента, это камни стен. Там есть некоторый если не орнамент, то что называется в архитектуре – тяги, какие-то архитектурные детали мелкие. А другой вход или проход, видимо, дальше в другие помещения – завален грунтом».

Что касается колодца, то, по мнению специалистов, он является уникальным объектом для изучения археологов.

Анатолий Пряшников:

«Здесь нужно проводить полноценные археологические изыскания, снимать крышку, которая в своё время после войны была, видно, залита железобетоном, осушать его, проводить там полноценные археологические исследования. Почему? Потому что колодцы – это кладезь археологии, за более чем сто лет на его дне могут находиться любые артефакты».

Всё больше и больше

Депутаты также не оставили без внимания новые находки, обнаруженные в центре города, и даже подумывают о том, чтобы извлечь из них пользу для города. По мнению депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова, если колодец окажется действующим, то его, возможно, получится подключить к общей системе городского водоснабжения.

Вячеслав Горелов:

«Безусловно, хотелось бы, конечно, чтобы его каким-то образом включили в современное использование улицы, может, его каким-то образом оформить. В любом случае его необходимо сейчас накрыть, чтобы никто из детей не провалился туда, потому что это будет просто смертельный случай».

Напомним, что это были не единственные находки, обнаруженные при реконструкции центральной части города. Ранее «КТ» уже писал о том, что при земляных работах в районе площади Лазарева строители обнаружили старинное здание и трамвайные рельсы. По одной из версий этим домом могла быть часовня Св. Николая, благодаря которой площадь Лазарева и получила свое название. С другой стороны, возможно, это был дом купца Василия Хлудова, который в 1893 году стал потомственным почетным гражданином Севастополя.

Кроме того, в ходе раскопок на площади Лазарева были обнаружены артефакты времён Крымской войны: монеты, ядра, пуговицы и пули. А немного позже там же нашли и подземный ход примерно двухметровой высоты, ведущий от здания ЦКБ «Черноморец» на противоположную сторону площади. Скорее всего, это часть коммуникаций, появившихся во время Второй обороны города, а вел ход в подземную школу, находившуюся в этом же районе. Но более детально исследовать его нет возможности – проход завален с обеих сторон грунтом, свободно только около двадцати метров.

Также и на площади Ушакова было обнаружено подземное сооружение, которое сначала приняли за водовод, но, в итоге оказалось, что это часть старинной системы трамвайных путей. Кроме этого, на площади Ушакова нашли останки пятерых освободителей города-героя. Одним из них оказался Николай Гаврилович Чеховской, родом из Каменец-Подольской области. Его имя смогли определить по ордену Красной Звезды, который он получил за подвиг в боях при Минеральных Водах 11-12 января 1943 года. По предварительным данным, бойцы погибли после 1943 года, а значит, отдали свои жизни в боях за освобождение Севастополя.

Кроме этого, в городе сейчас активно ведется реконструкция Исторического бульвара. К середине марта там должна появиться эстрада под открытым небом, а также ведутся работы над восстановлением информационно-туристического центра возле Панорамы. Что же удастся обнаружить археологам в этом месте, учитывая многочисленность находок, сделанных в последнее время?..

Отметим, что работы по изучению находок, обнаруженных в центре Севастополя, ведут представители историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и официальные выводы и заключения об исторической ценности найденных сокровищ они готовы сделать только после полного завершения изыскательных работ.