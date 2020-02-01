Надейся и жди

Реконструкция симферопольского моста на Гагарина закончится весной. Но это не точно.

На этой неделе возобновился капитальный ремонт моста на улице Гагарина в Симферополе. Строительная бригада демонтирует все непригодные элементы, чтобы затем приступить к установке новых балок. Как вы помните, ремонт планировали закончить ещё 15 декабря. Но оказалось, что повреждения гораздо серьёзней, чем считали.

Начало без конца

Мы сознательно употребили глагол «считали», потому что выяснить наверняка, в каком состоянии мост, до начала ремонта никто не удосужился. Соответствующую экспертизу не проводили, так что и сроки ремонта были определены «на глазок». Между тем мост по улице Гагарина является одним из важнейших для Симферополя. После его закрытия дорожное движение оказалось практически парализованным на несколько кварталов во всех направлениях.

Безусловно, мост, построенный почти 60 лет назад, давно нуждался в ремонте. Наконец 1 декабря прошлого года начались работы. Движение по Гагарина было перекрыто. Возобновить его должны были через две недели – 15 декабря. И тут на тебе: уже в ходе ремонта выяснилось, что изначально запланированных работ для обеспечения безопасности объекта будет недостаточно – нужно демонтировать старые конструкции и заказывать новые. Потом начались новогодние праздники, и мост попросту бросили в полуразобранном состоянии.

В середине января в Симферопольской администрации заявили: подрядчик обязуется завершить капитальный ремонт до 22 марта 2020 года. В начале февраля премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заверил: несмотря на то что вместо 20 балок придётся заменить 28, движение по мосту откроют не позднее марта. Однако на этой неделе подрядчик заявил, что к названному властями сроку рабочие в лучшем случае успеют смонтировать новые балки, что отнюдь не означает готовности объекта. А на сегодняшний день ещё даже не закончен демонтаж старых конструкций.

Алексей Борисов, генеральный директор компании-подрядчика:

«Мост был построен в 1961 году. Балки отливались на месте, при этом не использовалась напряжённая арматура. Фактически опалубка для изготовления балок была самодельная – сбитая из досок. На протяжении долгого времени они сильно разрушились, арматура в них сгнила. В связи с тем, что у нас в действие вступили новые ГОСТы, старые типовые балки мы не можем использовать на этом мосту. Нам пришлось заказывать новые соответствующего образца. Ригель также в неудовлетворительном состоянии, так как глубина залегания рабочей арматуры слишком далека от края».

Под строгим контролем

Ригелем называется опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы сооружения. Так вот демонтировать собираются только этот элемент, а не опоры целиком. После того как будет залит новый ригель и бетон наберёт прочность, подрядчик перейдёт к установке балок. Предположительно, этот процесс начнётся в конце марта. А когда будет завершён, теперь можно только гадать.

Между тем в крымском правительстве объявили, что за процессом капитального ремонта моста на Гагарина необходим строгий контроль – «чтобы завершить все запланированные работы в максимально сжатые сроки».

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров РК:

«Уже десяток железобетонных конструкций доставлены на объект. В ближайшие дни начнутся работы по бетонированию опор моста, которые планируется завершить в середине марта. После этого подрядчик приступит к монтажу балок. Ход этих работ будет контролироваться ежечасно. Администрации города, профильному министерству поставлена задача в максимально сжатые сроки завершить все необходимые работы и сдать объект в эксплуатацию».

Сам собой напрашивается вопрос: до этого распоряжения контроля не было вообще или он был нестрогий?

Кстати, немало интересного о капитальном ремонте моста можно обнаружить на сайте госзакупок. Оказалось, например, что работы не предусматривают проведения геологических изысканий и обследования фундаментов. Экспертиза проверяла только сметную стоимость строительства, а техническая часть до неё не дошла. При проведении работ не учитывалась сейсмика, поскольку в текстовой части проекта указано: «капитальный ремонт мостового сооружения не относится к разряду работ в сложных инженерно-геологических условиях». В общем, стоит ли ездить по мосту на Гагарина после такой вот реконструкции, каждый пускай решает сам.

Обходитесь, как хотите

Строго говоря, иначе, как позорным, затеянный ремонт моста на улице Гагарина назвать нельзя. Нет нужды приводить примеры того, как подобные проекты отрабатываются в других странах – в России тоже всё умеют. Достаточно вспомнить впечатляющие темпы строительства Крымского моста. На этом фоне ремонт скромной конструкции над Салгиром, затянувшийся на несколько месяцев, кажется форменным издевательством над горожанами.

Чиновникам, конечно, всё равно, что из-за перекрытия одного из ключевых транспортных направлений город каждый день стоит в пробках. Что машинам «скорой помощи» приходится возить пациентов в симферопольскую клиническую больницу №6, совершая крюк в несколько километров, теряя драгоценное время, необходимое для спасения человеческих жизней. Что люди попросту не могут утром добраться на работу, а вечером попасть домой.

Кстати, на этой неделе мост перекрыли ещё и для пешеходов. Теперь гражданам нужно обходить строительную площадку по окрестным мостикам. Искать их вдоль берега Салгира особенно увлекательно в вечернее время – в кромешной темноте, поскольку уличное освещение в этом районе пока не ­предусмотрено.

И снова ремонт ремонта...

Между тем в апреле снова перекроют улицу Александра Невского. С наступлением тепла подрядчик приступит к замене верхнего слоя асфальта, сообщила начальник департамента капитального строительства Симферопольской администрации Алла Кудряшова.

«Объект не введён в эксплуатацию по причине наличия замечаний в части укладки асфальта из-за отсутствия показателей ровности. В декабре выдано предписание на устранение, выдано гарантийное письмо. В апреле при наступлении положительных температур подрядчик произведёт замену верхнего слоя, в том числе разметки», – сообщила Алла Кудряшова. Остаётся надеяться, что к апрелю мост на Гагарина таки откроют, иначе движение в городе будет парализовано окончательно.