Волнительный процесс

Как готовятся к ЕГЭ на полуострове в этом году и сколько крымчан будут сдавать экзамен

Как будет проходить сдача Единого государственного экзамена в этом году на полуострове? Сколько выпускников уже зарегистрировалось для прохождения ЕГЭ? Почему Крым ещё не готов получать задания ЕГЭ по интернету, как во многих других регионах страны?..

Зарегистрированных стало больше

Уже с прошлого года, как известно, порядок проведения государственной итоговой аттестации и порядок приема в вузы выпускников школ Крыма и Севастополя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть, в 2018-м в Крыму и Севастополе завершился переходный период перед введением обязательного ЕГЭ и с 2019-го крымская молодежь сдает этот экзамен так же, как и вся остальная Россия. В прошлом году, кстати, результаты Единого государственного экзамена, который выпускники Крыма и Севастополя впервые сдавали в обязательном порядке, были в целом сопоставимы с общероссийскими, как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. «Мы традиционно не раскрываем данные по регионам… Но я хочу сказать, что в целом результаты Крыма и Севастополя сопоставимы с общероссийскими результатами», — сказал он, комментируя прошлым летом результаты ЕГЭ на полуострове.

Ну а как же будет проходить этот процесс в этом году? Некоторые данные уже имеются. К примеру, как стало известно на этой неделе, единый государственный экзамен в 2020 году буду сдавать более 10 тысяч крымчан, а на досрочную сдачу уже зарегистрировался 651 человек. Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он также добавил, что по всей России выпускной экзамен в этом году будут сдавать почти 800 тысяч человек. «Всего ЕГЭ в этом году намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года, их на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Общее количество зарегистрировавшихся на участие в ЕГЭ в этом году возросло примерно на 18 тысяч по сравнению с 2019 годом», — рассказал Музаев.

Пока без интернета

Впрочем, отличия при подготовке и сдаче ЕГЭ на полуострове, в сравнении в некоторыми регионами страны, всё ещё имеются. В частности, Крым ещё не готов получать задания ЕГЭ по интернету — не вошёл в число регионов, получающих контрольно-измерительные материалы таким способом. Но Крым, справедливости ради нужно заметить, далеко не единственный регион России, оказавшийся в таком положении. И к 2023 году эту технологию введут во всех субъектах РФ. Об этом, в ходе упомянутого выше видеомоста, также заявил в. и. о. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. «Республика Крым пока не входит в технологию передачи контрольно-измерительных материалов по сети интернет. 18 субъектов РФ в этом году вошли в эту программу, но Крым пока там нет. Это связано с тем, что нет 100% готовности субъекта к проведению такой процедуры. В каждой аудитории должно быть соответствующее оборудование — компьютер, принтер и сканирование. Также мы должны знать, что организаторы и технические специалисты готовы провести это мероприятие без сбоев. Для нас главная задача, чтобы экзамен происходил комфортно для всех участников», — пояснил Анзор Музаев. Также в. и. о. руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки отметил, что только от субъекта зависит, когда технологии будут введены. Регионы сами подают заявку на ее введение. После подачи заявки крымским специалистам нужно будет пройти экзамен на проверку готовности. Планируется, что в следующем году уже половина субъектов будет участвовать в этой процедуре и если не обнаружится никаких рисков — в 2023 году все субъекты Российской Федерации перейдут на технологию передачи заданий ЕГЭ по интернету.

Подготовка идет

Также на полуострове уже с осени проводятся мероприятия по подготовке выпускников к сдаче столь важного для них экзамена. В частности, как сообщалось ранее, одиннадцатиклассники приняли участие в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Таким образом, В Крыму состоялась апробация новых технологических решений проведения ЕГЭ. Эта тренировка прошла на базе 25 пунктов проведения ЕГЭ. Экзаменационную работу участники выполняли полностью на компьютерах, не имеющих подключения к сети «Интернет». Для отработки организационных и технологических процедур, применяемых при проведении данной формы экзамена, пункты проведения экзаменов (ППЭ) были организованы в каждом городе и районе республики. Для участия в мероприятии было зарегистрировано 180 обучающихся 11 классов, которые планируют связать свой дальнейший жизненный путь с информационными технологиями. Явка участников в пункты составила более 95%. Тренировочный экзамен включал в себя все этапы настоящего экзамена: от доставки контрольных измерительных материалов в ППЭ на электронных носителях до обработки экзаменационных работ и выгрузки результатов в виде первичного балла для последующего ознакомления участников.

А в минувшем декабре, незадолго до новогодних праздников, министерством образования, науки и молодежи Республики Крым было объявлено о запланированном участии крымских выпускников 11-х классов во Всероссийских тренировочных мероприятиях. По информации пресс-службы профильного министерства, тренировочные мероприятия будут проходить в период с февраля по май 2020 года. Таким образом, одиннадцатиклассники республики смогут попробовать свои силы в тренировках по английскому языку (устная и письменная части), математике профильного уровня и русскому языку.