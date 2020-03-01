Большая политика и маленький Крым

Экономические, военные и дипломатические вопросы, возникшие из-за «крымского фактора»

На этой неделе зарубежные издания и сайты, упоминая Крым, сообщали о дилемме, возникшей у лидеров США и Великобритании, о морском суде в Гааге, об экономическом развитии РФ и возможной проблеме появления на территории полуострова российского ядерного оружия.

Майская дилемма

Российские майские церемонии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ставят перед западными столицами всё более актуальную дилемму: ехать ли и кого посылать. Уже несколько недель между официальными лицами Великобритании и США ведутся переговоры о скоординированном ответе, но решение осложняется непредсказуемостью Дональда Трампа и решением Эммануэля Макрона принять приглашение Владимира Путина на Парад Победы 9 мая, не посоветовавшись с союзниками по НАТО. Для США, Великобритании и других западных держав отказ от участия подчеркнет западные разногласия и рискует показаться неуважением к общим жертвам ради победы над нацизмом. С другой стороны, участие западных политиков в грандиозном военном параде, запланированном в Москве в ознаменование этого события, может выглядеть неоднозначно в том смысле, что они могут стать свидетелями марша подразделений, участвовавших, к примеру, в «оккупации» Крыма и военных операциях в Донбассе. И не станет ли это выглядеть так, что западные лидеры будут приветствовать эти военные подразделения? Среди вариантов, которые взвешиваются как компромиссы в Вашингтоне и Лондоне, – участие в возложении венков в Москве, но без участия в военном параде, или сбалансировать визит в Москву участием в церемонии, устраиваемой Киевом днем ранее – 8 мая.

Осторожно: Гаага

Гаагский суд фактически подтвердил, что претензии Киева на морские зоны вокруг Крыма безосновательны. К такому выводу пришел глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. Иск касается нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. В итоге получилось так, что европейский суд отказался рассматривать украинский иск, поданный в 2016 году. «Промежуточное решение Гаагского трибунала вызывает осторожный оптимизм. Действительно, суд однозначно дал понять, что он не будет путать божий дар с яичницей и рассматривать вопрос о принадлежности Крымского полуострова России либо Украине», – сообщил, в частности, представитель российской стороны.

Снова двойные стандарты

Сайт старейшего американского экспертно-аналитического центра в области международных отношений Carnegie Endowment опубликовал статью «Россия обновляет ядерное оружие». Где, среди прочего, обсуждается роль Крымского полуострова в современном раскладе сил среди основных мировых игроков. Общая мысль публикации в общем не нова. «В большой стратегической игре и русские, и американцы не будут жалеть средств для достижения паритета». Но если о действиях северо­американских военных рассказывается в целом положительно, то российские преподносятся несколько иначе. «В последние несколько лет президент Владимир Путин, похоже, хочет показать, что Россия по-прежнему великая держава, с которой нужно считаться. Он трубил о новых и экзотических системах, которые уникальны, такие, как система ядерного оружия, известная как крылатая ракета «Буревестник», – сообщается в статье. И тут же делается акцент на сомнительности, с точки зрения западных политиков, укрепления обороноспособности России: «С тех пор как Россия захватила Крым в 2014 году, русские начали строить там базы для своих передовых систем, в том числе «Искандеров». Если Россия введет ядерное оружие в Крым, это вызовет сложные политические, правовые и моральные проблемы. Это будет фундаментальным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, и Россия в этом случае поведет себя не лучше, чем Северная Корея».

Нашли причину

Влиятельное американское издание опубликовало весьма объемный аналитический обзор «экономического здоровья» России на данный момент. И дает, по большому счету, довольно-таки пессимистичный прогноз, уверяя, что в РФ замедляется движение инвестиций и экономический рост. «Темпы роста замедлились до уровня значительно ниже среднемирового. В прошлом году Россия поставила перед собой цель ускорить свою экономическую экспансию – расти быстрее, чем весь мир в целом, – чтобы обеспечить себе положение доминирующей мировой державы. Но в этом месяце правительство сообщило, что валовой внутренний продукт России вырос только на 1,3 процента в 2019 году, по сравнению с 2,5 процентами в предыдущем году. Во всем виноваты бюрократические проволочки в расходовании денег», – сообщается в статье. Но при чем же здесь Крым? Дело в том, что полуостров в данном материале упоминается среди основных изначальных причин «российской экономической стагнации». Дескать, санкции играют роль, плюс огромный расход денег на грандиозные проекты на полуострове. А «российский федеральный бюджет остался по существу на уровне 2014 года».