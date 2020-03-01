Дела столичные и не только

Уголовная хроника полуострова

За истекшие несколько дней Симферополь традиционно оставался не только административным, но и криминальным центром Крыма. Оно и понятно: где больше населения, там и преступлений больше, хотя на душу того же самого населения в столице Крыма злодеяний раскрывается прилично - возможно, больше всего в Крыму.

Угоны, угоны...

Итак, чем же отличились столичные полисмены в деле беспощадной борьбы с гидрой криминала?

Например, правоохранители задержали трех юных симферопольских злодеев, которые, несмотря на свой нежный возраст – 15, 16 и 18 лет, – отметились сразу двумя угонами. Парни просто решили поразвлечься, поэтому в двух автомобилях производства отечественного автозавода ВАЗ, оставленных без присмотра, они разбили окна, завели и мотались на авто в свое удовольствие. О сохранности похищенного автоимущества речи, конечно, не шло. Поутюжив на ворованном транспорте бордюры, придорожные конструкции и зеленые насаждения, ребята просто бросили машины. Когда наутро владельцы встретились со своими автомобилями, «скупые мужские слезы» не заставили себя долго ждать. Парни тоже недолго ждали, когда их поймают. Сейчас троица находится под следствием. Ребятам грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще один злодей 36 лет от роду тоже испортил чужую машину. Этот гражданин без определенного места жительства осерчал на припаркованный на улице Тургенева автомобиль «Тойота». Наш герой набросился на иномарку и с помощью подручных средств испортил ее внешний вид на 155 тысяч рублей. Именно такую сумму ущерба указал в своем заявлении владелец. Правда, сможет ли бродяга заплатить такие деньги, трудно сказать...

Интернет, наркотики и алкоголь

Наши СМИ постоянно сообщают о мошенничествах через Интернет, однако доверчивые сограждане продолжают «попадаться» во всемирной паутине. 48-летний симферополец очень жаждал приобрести классный, но недорогой металлоискатель. Эта жажда привела его на один из интернет-сайтов, где он и увидел искомую вещь. Продавец попросил предоплату в размере чуть более 18 тысяч рублей. Наш покупатель деньги на указанную карточку перевел и горько об этом пожалел. Ни металлоискатель, ни продавца, ни свои деньги он больше не встретил, ни на белом свете, ни в Интернете. Тогда пришлось встречаться с полицейскими, которые и вычислили мошенника. Им оказался 25-летний житель одного из регионов материковой России.

Также в Симферополе было несколько криминальных эпизодов, связанных с алкоголем и наркотиками. Так, 36-летний житель столицы Крыма в состоянии «с бодуна» остро нуждался в спасительных ста граммах, причем желательно несколько раз кряду. Однако финансовое положение не позволяло поправить здоровье. Тогда на улице он напал на 80-летнюю старушку, выкрутил ей руки, вырвал сумку и убежал. Добычей злодея стали небольшая сумма денег и пенсионное удостоверение, которое тут же было выброшено вмести с сумкой. Ну, а деньги ушли на пропой. Пострадавшая обратилась в полицию. Грабителя задержали довольно оперативно. Пять лет ему светит за разбойный опохмел.

Или вот такой случай. Психология человека, имеющего при себе что-то запрещенное, такова, что, завидев полицейских, он, как правило, начинает нервничать и, более того, пытается убежать. Правоохранители знакомы с подобным поведением, поэтому, когда от них кто-то без причины удирает, они бросаются вдогонку, инстинкт срабатывает. На одной из симферопольских улиц внимание полицейского патруля привлек мужчина средних лет. Он, завидев стражей закона, стал нервничать и попытался выйти из полицейского поля зрения. Но не тут-то было. Правоохранители засекли маневр, остановили мужчину и обнаружили в его штанах, в небольшом пакетике, наркотическое вещество. Как потом сознался мужчина, он его купил через Интернет за 2500 рублей, исключительно для личного потребления.

Что, где в остальном Крыму

На просторах полуострова в последние дни ловилось много наркодельцов. В Кировском районе был задержан наркосбытчик с 8 граммами марихуаны. Для того региона это сущие пустяки. Там еще с украинских времен местные жители чуть ли не сады марихуанные возделывали. И наивно полагать, что, вернувшись в родную гавань, здешнее население перестало балдеть от травы и исключительно наслаждается осознанием того, что Крым в России. Хотя, может, просто полиция региона не сообщает, как изводит или уже извела местных наркоботаников. Тогда только респект скромности стражей закона. Но все равно страна должна знать своих героев.

Настоящий наркотический улов удался правоохранителям Алушты. В доме у 52-летнего местного мужичка стражи закона обнаружили несколько трехлитровых банок и несколько пакетов, под завязку набитых марихуаной. Как выяснилось позже, общий вес изъятой травы полтора килограмма. Бывший владелец этого достояния уверяет, что хранил наркотики для личного потребления. Правда, очень похоже, что эти уверения не соответствуют действительности. Чтобы лично употребить такое количество травки, это же сколько месяцев кряду нужно не переставая дымить как паровоз.

От дури перейдем к «дурилову». В Ялте правоохранители «приняли» некоего адвоката, который пытался надуть своего клиента. То есть даже не клиента, а его доверенное лицо. Адвокат за какие-то 20 тысяч «вечнозеленых денег» пообещал, что клиент за совершенное им преступление получит вообще смешной срок. А валюта пойдет на подмазывание полиции и судьи. Однако то ли защитник ни с кем делиться не собирался, то ли даже не имел такой возможности, в общем взяли его при передаче от доверенного лица 12 тысяч долларов. Сейчас, наверное, задержанному понадобится хороший адвокат, и желательно честный.

Циничный злодей задержан в Евпатории. Это 34-летний местный житель. Он на автобусной остановке по улице Интернациональной ограбил женщину, передвигавшуюся на инвалидной коляске. У несчастной злодей вырвал пакет, в котором находился кошелек. Пострадавшая довольно оперативно обратилась в полицию, и преступник был задержан. Как выяснилось, он уже был ранее судим за воровство.

Оригинально восстанавливал справедливость 30-летний житель Нижнегорского района. Он работал на одном из местных предприятий, но, по его же словам, из-за постоянной задержки зарплаты пришлось уволиться. Однако из-за нужды «дарить» свои кровные работодателю не хотелось. Как-то вечером подъехав к бывшему предприятию на скутере, наш герой забрался внутрь и стащил восемь рулонов сетки-рабицы. Добычу продал за несколько тысяч и быстро истратил деньги. Оказавшись опять на мели, человек вдруг осознал, что «восстановление справедливости» ему никак не аукнулось, а раз так, то стал он «заглядывать» на бывшее место работы и дальше, пока не был задержан. Сейчас человеку светит пять лет лишения свободы.