Наука, культура и гражданский долг

В чём Крым первый и единственный?

Как и когда на полуострове начали организованно ходить в походы? Как Крым отметился в становлении российского кинематографа, садоводства, виноградарства и виноделия? Где находится уникальный древний театр, аналогов которому нет во всём СНГ? Где селились древнейшие жители полуострова? Какой крымский музей является единственным в мире?.. Чтобы дать ответы на эти и другие вопросы, мы решили сделать обзор: в чём же Крым является первым и единственным. И не только в России, но и в мире.

Первая в России туристическая организация

Первая в России организация туризма – Крымский горный клуб – появилась в 1890 году. Но, как ни странно, зарегистрировали её в... Одессе. И только на следующий год отделения клуба были созданы в Севастополе и Ялте. В первом списке его членов, составленном в ноябре 1892 года, насчитывалось 233 человека из разных городов России и из-за рубежа. Клуб ставил своей целью «научное исследование Таврических гор и облегчение пребывания в них естествоиспытателей и художников, отправляющихся в горы с научной или артистической целью». В задачи клуба входила также охрана редких горных видов растений и животных, сбор и публикация материалов по геологии, географии, флоре, фауне, этнологии и истории полуострова. Еще через семь лет в Ялте был открыт созданный клубом музей, где было свыше 2000 экспонатов. Клуб принимал регулярное участие в мероприятиях Русского географического общества, его члены внесли неоценимый вклад в развитие туризма и курортного дела. Причем не только в Крыму, но и на Кавказе. Среди членов-учредителей клуба были профессора А. И. Воейков и И. В. Мушкетов, председатель Таврической ученой архивной комиссии А. X. Стевен. Среди действительных членов – профессор Н. И. Андрусов, П. И. Губонин, Ф. Д. Вебер, В. Н. Дмитриев, С. И. Забнин, Н. П. Краснов, С. С. Крым, Ф. Т. Штангеев. С 1899 по 1913 гг. председателем клуба был А. Л. Бертье-Делагард, военный инженер и строитель, крупнейший дореволюционный знаток истории Крыма.

Среди заслуг Крымского горного клуба и первое в России использование пещер для организованного туризма (пещеры Суук-Коба, Бинбаш-Коба).

Единственный античный театр и древнейшая стоянка

Единственный обнаруженный на территории СНГ античный театр находится в Севастополе, на территории древнего города Херсонеса. Он был обнаружен в 1954 году в ходе раскопок, проводимых О. И. Домбровским. Археологи и историки установили, что построен этот театр был в середине III века до нашей эры и существовал около 700 лет – до IV века нашей эры. Вместимость сооружения была довольно значительной – 2000-3200 зрителей. Далеко не все современные театры могут похвастаться такой вместительностью. До наших дней херсонесский театр сохранился не полностью, но и это – научная удача. Ведь, к примеру, театр в Пантикапее (Керчи) или театры в других античных городах вовсе не сохранились (или так до сих пор и не были обнаружены археологами).

Также в Крыму находится и древнейший на территории СНГ палеолитический памятник – стоянка Киик-Коба (Дикая пещера). Там жили люди около ста тысяч лет назад. Это небольшой, открытый скальный грот, высотой 9, шириной 11 и глубиной от края навеса 9 м, по форме представляющий собой вогнутую нишу. Он расположен в 25 км восточнее Симферополя и в 7 км к югу от поселка Зуя. Киик-Коба была открыта 18 сентября 1924 года этнографом, археологом и антропологом Г. А. Бонч-Осмоловским. Раскопки проводились в 1924-26 гг. В гроте было обнаружено около 13 000 предметов, изготовленных из мелких кремневых камней. Особенностью изделий, найденных в самом нижнем культурном слое, является их так называемая микролитичность (преобладают орудия длиной до 5 см) – ножи, скребки, резцы, проколки… Верхний культурный слой (75000 – 65000 лет) представлен кремневыми изделиями, среди которых преобладают остроконечники и небольшие рубильца. Также у самого дна пещеры археологами был найден скелет ребенка в возрасте 6-7 месяцев. А под нижним культурным слоем, в выдолбленном в скале углублении были обнаружены 77 костей взрослой женщины. Ученые считают, что наличие вырубленной в скале могилы и положение женского скелета – на боку, со слегка поджатыми ногами – дает основание предполагать намеренное захоронение, а значит, и зачатки культа мертвых, то есть примитивных религиозных верований у людей уже в те, очень далекие от нас времена.

Первый фильм и единственный в мире музей

Также Крым сыграл особую роль в становлении российского кинематографа. На полуострове снимался и был впервые показан публике первый отечественный полнометражный фильм – «Оборона Севастополя». Продолжительность его составляла один час сорок минут, а премьера была в 1911 году в Ливадийском дворце – летней резиденции императорской семьи – в присутствии Николая II. Выдающаяся по тем временам документальная киноэпопея снималась А. А. Ханжонковым (он же вместе с В. М. Гончаровым был и режиссером) на местах подлинных боев Крымской войны, с привлечением участников той героической обороны, события которой были воссозданы по методу, предвосхитившему современную так называемую «реконструкцию фактов».

В области культуры полуостров примечателен и тем, что здесь находится единственный в мире музей маринистического искусства – Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского. Галерея, основанная в 1880 году самим знаменитым и выдающимся художником Иваном Айвазовским на собственные средства, в 1900 году по его завещанию была передана городу. В Феодосийской галерее, само собой, и самая большая в мире коллекция работ Ивана Айвазовского. Она насчитывает порядка 500 единиц хранения (живопись и графика).

Первая российская сестра милосердия

В проявлении патриотизма и гражданского долга Крым отметился в 2014 году не впервые. И прежде были случаи, позволяющие положительно отмечать в этой связи и полуостров, и его жителей. К примеру, здесь появилась первая российская сестра милосердия – знаменитая Даша Севастопольская (Дарья Александрова, по другим источникам – Дарья Ткач), дочь матроса. Ее имя упоминается в обзоре работы медицинской службы российской армии в период Крымской кампании: «Повозка Даши была первым по приходе неприятеля в Крым перевязочным пунктом, а сама она первою сестрою милосердия». В начале сентября 1854 года Даша, девушка-сирота с Северной стороны Севастополя, впервые появилась в расположении наших войск после Альминского сражения. Вся ее санитарная экипировка состояла из нескольких бутылей с уксусом и вином и сумок с чистым тряпьем, погруженных на спину лошади. Сохранился старинный рисунок: на поле боя Даша перевязывает голову раненому солдату, рядом другие ждут своей очереди. По словам очевидца севастопольских сражений, к месту, где действовала Даша, солдаты прибывали как на перевязочный пункт, «и только тогда прекратилось пособие (помощь), когда израсходовались у ней все заготовленные запасы». Немало севастопольских женщин, узнав о подвиге девушки, последовали ее примеру, перевязывали раненых и выносили их с поля боя. Многие из них затем были представлены адмиралом П. С. Нахимовым к награждению медалями «3а усердие», а в особых случаях даже медалью «За храбрость». Тогда же весть о подвиге девушки долетела до Петербурга, и Даша Севастопольская «за самоотверженную заботу о раненых» была награждена золотым нагрудным крестом с надписью «Севастополь» и медалью. Кстати, в упоминающемся в данном обзоре фильме «Оборона Севастополя» есть кадры, на которых среди ветеранов присутствует и Даша Севастопольская, к тому моменту уже старая женщина. Увы, могила этой героини первой севастопольской обороны была уничтожена уже в советское время, когда в городе на Корабельной стороне началось строительство кинотеатра «Севастополь» и стадиона. Удовлетворительных причин, по которым было тогда снесено старинное кладбище и вместе с ним могила Даши (останки вполне могли перенести и перезахоронить, к примеру, на Братском кладбище, на Северной стороне), власти не предоставили…

Первое в России училище виноделия

Первое в России казенное училище виноградарства и виноделия открылось в 1804 году в Судаке по инициативе академика П. С. Палласа. Оно находилось в урочище Ачиклар, а земли его – 55 десятин – располагались в Судакской, Козской (Солнечная долина), Отузской (Коктебельской), Кутлакской (Веселовской) и Воронской долинах. Академик Паллас пригласил для преподавания опытных специалистов, выписал 90 тысяч виноградных лоз из Франции, Испании, с Рейна, а также из Астрахани и Кизляра. На протяжении почти 40 лет училище готовило профессионалов высокого уровня, впоследствии выдвинувших крымское виноградарство и виноделие на одно из почетных мест в Европе. Есть все основания утверждать, что технические сорта винограда, из которых производятся знаменитые кокур белый «Сурож», портвейн белый «Сурож», сухие «Алиготе», «Ркацители», «Рислинг», берут свое начало от коллекции винограда, заложенной Палласом при Судакском училище.

Также в Крыму появилась и первая в России помологическая коллекция (коллекция плодовых деревьев), которая была основана в 1817 году в Никитском ботаническом саду. Она насчитывала 250 сортов. К 1860 году в коллекции было уже 1457 сортов, и вскоре она стала основой для совершенствования и обогащения сортимента плодовых растений на всём юге страны.