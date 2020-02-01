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Спорт

Казнить нельзя помиловать

Александр Касперович

Как реагировать на результаты россиян на ЧМ?

 

Президент СБР Владимир Драчев считает, что результаты сборной России на чемпионате мира в Антхольце – это «больше, чем успех». И похоже, что только он один...

 

Логинов выручает, а теории не помогают

Чемпионат мира-2020 получился для сборной России крайне противоречивым. С одной стороны, первая за 12 лет победа у мужчин в личной гонке, с другой – новая серия допинг-скандала, в центре которого снова оказался триумфатор российской команды Александр Логинов. И это только самый заметный парадокс. За 10 дней в Италии вокруг российской команды было много на первый взгляд нелогичных событий.

Золото и бронза Логинова – история скорее про победу не всего российского биатлона, а отдельного спортсмена, как бы СБР ни пытался убедить всех в обратном. Общий уровень команды мы увидели в четырех эстафетах, и он у россиян – безмедальный! Шестое место в смешанной эстафете, 7-е в сингл-миксте, 8-е место в женской эстафете, 4-е – в мужской.

В личных гонках (если уберем результаты Логинова, который в Риднау на заключительном сборе перед ЧМ тренировался под присмотром личного тренера Александра Касперовича) максимум, который показали остальные российские биатлонисты, – 11-е место Никиты Поршнева в индивидуальной гонке. У женщин теория тренеров о том, что «без промахов любая из россиянок могла бороться за медаль» в каждой гонке, звучит складно, но на практике имела бы одну важную поправку. Отстреляй вместе с нами чисто Тирил Экхофф или Кайса Мякяряйнен, оказались бы россиянки выше соперниц в итоговом протоколе даже с нулями? Отставания в минуту и более ходом, которые в Антерсельве никуда не делись, говорят, что нет!

Но такое положение дел в российской команде и провалом нельзя назвать, потому что провал – это что-то неожиданное. Тут больше подходит другой диагноз – системный кризис. Последние пять лет медали в копилку российской сборной приносили одни и те же люди. Только раньше мы чаще заезжали в призы в эстафетах. ЧМ-2020 – золото и бронза Логинова, ЧМ-2019 – серебро Логинова, серебро Юрловой-Перхт и бронза в мужской эстафете, ЧМ-2017 – золото в мужской эстафете, бронза в смешанной эстафете, ЧМ-2016 – без медалей, ЧМ-2015 – золото Юрловой-Перхт и серебро Шипулина.

Раньше палочкой-выручалочкой в мужской команде был Антон Шипулин, а в женской – Екатерина Юрлова-Перхт. Теперь место Антона занял Логинов, а Екатерина так и осталась единственной среди россиянок, кто в состоянии бороться за медали даже без гипотетических нулей на рубеже.

Кристина Резцова

Кто в итоге оказался туристом?

История с Касперовичем — одно большое противоречие. Статус специалиста за 10 дней в Антхольце успел из тренера чемпиона мира поменяться сначала на «туриста», а затем и вовсе на «фигуранта уголовного дела». СБР не смог или не захотел выдать аккредитацию на ЧМ тренеру лучшего биатлониста России. Тот, решив все-таки поддержать спортсмена, нашел способ пробраться на стадион – взял чужую аккредитацию. В итоге все вылилось в утренний визит итальянских карабинеров в отель к сборной России, обыски, новое подозрение в причастности к допингу...

Драчев обрушился на Касперовича с критикой, тренер свою вину признал и раскаялся, но в сухом остатке мы имеем вот что: герой первой половины ЧМ снялся с масс-старта, уехал из Италии с багажом не только в виде двух медалей, но и уголовного дела, а перед этим сообщил СМИ, что подобные истории приближают его решение о завершении карьеры. Этот случай показал, что идти навстречу даже лидерам команды в СБР не готовы. Контакта между федерацией, тренерами сборной и личными наставниками биатлонистов у нас нет. Поэтому и получается, что Касперович остался за бортом, Гараничев о своем участии в эстафете узнает из Интернета, а Халили и Резцова так и остались в запасе. Карим и Кристина в итоге и были самыми настоящими «туристами» в Италии, ведь Касперович все-таки сыграл свою роль в Антхольце, а ребятам даже не дали шанса.

«Мы пошли на омоложение команды, будем проверять молодых. Наша задача – подвести молодежь к Олимпиаде в лучшем состоянии», – говорил Драчев после серебра россиянок в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где Резцова бежала первый этап.

Перед ЧМ Кристина показала второй результат на контрольной тренировке среди россиянок, но ни на одну из гонок в Антхольце так и не была заявлена. Про Халили и Хованцев, и Драчев до последнего говорили, что тот побежит эстафету. В итоге Карима в составе российской четверки не оказалось.

Резцовой сейчас 23 года, Халили – 21. Для обоих этот ЧМ мог стать первым в карьере и принести как минимум полезный опыт. В прошлом году тренеры не побоялись поставить в эстафету дебютанта Поршнева, в этом – он уже показал второй лучший результат в команде и отобрался в масс-старт. Почему с Резцовой и Халили этот сценарий решили не пробовать, тренеры толком так и не объяснили, хотя именно его изначально и планировали.

Александр Логинов

Индивидуальный момент

За два года до Олимпиады в Пекине важен еще и тот момент, что на Игры российских биатлонистов, возможно, МОК снова будет приглашать в индивидуальном порядке. Как это работает, мы уже видели в Пхенчхане, – все, у кого есть допинговое прошлое или даже подозрение на таковое, сразу вычеркиваются. Поэтому за приглашение Логинова и Старых тревожно уже сейчас. Гараничева и Юрлову-Перхт тогда на Игры не пригласили, и сама Екатерина отмечает, что нет никаких предпосылок к тому, чтобы через два года что-то изменилось. «Пекин-2022 – цель? Нет. Если не попала по каким-то странным причинам на Олимпиаду в 2018 году, что помешает не попасть на нее в 2022-м?», – сказала Екатерина.

Держа в уме Олимпиаду, проверить Резцову и Халили уже сейчас на главном старте сезона было бы точно не лишним. Но пока тренеры готовы сделать это только на чемпионате Европы. Второй шанс дебютировать на ЧМ Кристина и Карим теперь получат только через год, но в предолимпийский сезон и давления, и ожидания результатов будет еще больше.

Вторые номера у иностранцев становятся чемпионами мира. Что не так с нашими?

Российские биатлонные функционеры любят говорить, что сила норвежцев и французов в том, у них есть лидеры Йоханнес Бё и Мартен Фуркад, которые приносят львиную долю наград. Но ЧМ в Антхольце показал, что сила наших соперников кроется не в этом.

Марте Рейселан

Рейселанд, Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклин, а еще немка Ванесса Хинц – все они выиграли медали в Антхольце, приехав туда отнюдь не в статусе первых номеров своих сборных. Что происходит, когда российская команда оказывается без своего лидера, мы увидели в масс-старте – 26-е место Поршнева и 28-е место Елисеева среди 30 стартовавших.

Как получилось, что в декабре Светлана Миронова проигрывала Рейселанд на лыжне 15 секунд в спринте, а в Антерсельве – уже минуту, объяснил старший тренер Виталий Норицын.

Светлана Миронова

«Что считаю самой большой своей ошибкой из всех допущенных? Неправильно выбранное место для тренировочного сбора в конце декабря. Нам не следовало ехать в Обертиллиах. Это целиком и полностью моя вина и моя ответственность. Можно было всё поменять. Но я этого не сделал. Сейчас могу уже, наверное, сказать, что за январь Света Миронова потеряла больше трёх килограмм веса из-за того нервного состояния, в котором оказалась. Это вообще тяжело – чувствовать в декабре, что способен биться с кем угодно, а в январе оказаться в яме. Конкретно по Мироновой виноват в том, что сразу не отреагировал на то, что она начала всё больше и больше копаться в себе. Я только в Антерсельве узнал, а точнее, увидел, что потеря в весе у Светы так велика», – рассказал он.

Лариса Куклина

Если у Мироновой к Антхольцу пропал ход, то у Елисеева и Куклиной – стрельба, которая в первой части сезона была у россиян лучшей во всем пелотоне. У Матвея ко всему прочему так и не решилась проблема с последним кругом.

С Ириной Старых и Евгением Гараничевым перед ЧМ тоже работал их личный тренер Максим Кугаевский, но сильного прогресса по ходу турнира как в скорости, так и в стрельбе у Ирины и Евгения не добился. Гараничев вообще провел один из худших ЧМ для себя за последние годы, ни разу не попав в топ-10 в личных гонках. А главной темой на чемпионате мира в очередной раз стал вопрос участия Евгения в эстафете. С командными гонками у Гараничева сложная и долгая история. Он заходил на круги 5 эстафет подряд на главных стартах – с 2012-го по 2016-й год, после этого его перестали ставить в мужскую эстафетную четверку. В Антхольце Гараничев все-таки вернулся в эстафету и прошел свой этап без штрафного круга, но подняться на пьедестал россиянам это не помогло.

Итоговую оценку выступлению сборной России на чемпионате мира СБР и тренеры дадут в конце сезона, но посыл федерации ясен уже сейчас: 

• на фоне всех скандалов золото и бронза Логинова – успех и заслуга всей команды

• женщины без медалей, поэтому Норицыну ошибки не простят и, скорее всего, найдут замену.

Радоваться или грустить?

Наверное, сценарий, по которому прошел для нас Антхольц-2020 – один в поле воин, допинговые отголоски из прошлого и признание того, что снова не получилось подготовиться к главному старту сезона, – стал слишком привычным. Поэтому просто зафиксируем, что этот ЧМ прошел.

Михаил ПРОЦЕНКО
Фото Архив «КТ», championat.com, err.ee, sportbox.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 568 от 28 февраля 2020 года

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Просмотров: 102 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:08

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