Если денег нет...

Последствия неуплаты членских взносов в садоводческом товариществе

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о последствиях неуплаты членских взносов в садоводческом товариществе. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Обязанности и ответственность

В настоящее время деятельность садовых товариществ регулируется Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017 г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно пункту 6 статьи 11 Федерального закона №217-ФЗ, наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским законодательством для членов некоммерческой корпоративной организации, член товарищества обязан:

1) не нарушать права других членов товарищества и лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, без участия в товариществе;

2) своевременно уплачивать взносы;

3) исполнять решения, принятые председателем товарищества и правлением товарищества, в рамках полномочий, установленных Федеральным законом или возложенных на них общим собранием членов товарищества;

4) соблюдать иные обязанности, связанные с осуществлением деятельности в границах территории садоводства или огородничества, установленные законодательством Российской Федерации и уставом товарищества.

За неуплату взносов в садоводческом товариществе может быть применена мера ответственности в виде исключения из членов товарищества и взыскания задолженности в судебном порядке.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В случае неуплаты членом СНТ членских и (или) целевых взносов, СНТ в лице его председателя либо иного уполномоченного представителя вправе обратиться с иском в суд о взыскании взносов и пеней.

К взысканию задолженности по членским взносам применяется общий срок исковой давности, который составляет три года. Срок исчисляется со дня, когда СНТ узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

При этом требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Исключение из членов СНТ

Согласно части 4 статьи 13 Федерального закона №217-ФЗ, членство в товариществе прекращается принудительно решением общего собрания членов товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен уставом товарищества.

Решение об исключении принимается общим собранием членов СНТ большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов СНТ.

При этом член СНТ вправе обжаловать такое решение в судебном порядке в районный суд по адресу нахождения товарищества.

В случае исключения из членов СНТ, правообладатель земельного участка обязан вносить товариществу плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к такому имуществу, и за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

В случае же невнесения такой платы она взыскивается товариществом в судебном порядке. В этом случае с ответчика могут быть также взысканы судебные расходы по делу.

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