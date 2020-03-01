Роковой март

В марте 1944-го, всего за месяц до освобождения полуострова, погибло крымское подполье

Имена предателей не названы до сих пор. Сделать это в своих воспоминаниях о трагической судьбе бойцов невидимого фронта пытался непосредственный участник событий, руководитель партийного подполья в Крыму Иван Козлов. Было это ещё в 40-х. Книгу удостоили Сталинской премии. А потом, в 1965-м, запретили её переиздание…

Простая логика нежданного конца

Симферопольский подпольный горком партии с февраля 1944 года готовил подпольщиков к вооруженному выступлению в крымской столице. Оно должно было начаться по указанию Крымского областного подпольного центра и штаба крымских партизан. Из членов патриотических групп были организованы боевые отряды, назначены командиры, намечены места хранения для каждого отряда.

К моменту вооруженного выступления штаб партизан намечал переправить в город и укрыть в надёжных местах 150-200 партизан, которые должны были выступить вместе с членами подпольной организации. Но случилось совсем не так, как хотелось…

В носящем энциклопедический характер издании «Крым в Великой ­Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.» дальнейшие трагические события и их причины описаны следующим образом: «Гитлеровские захватчики, запертые в Крыму советскими войсками, пустили в ход все средства провокации и террора, чтобы обезопасить себя от ударов с тыла. Гестапо удалось заслать свою агентуру в подполье и с её помощью схватить многих подпольщиков. В начале марта 1944 года фашистские ищейки напали на след участников диверсионной группы…» Некрасивое слово «предательство» в этой правильной формулировке отсутствует.

«Нас предали (зачёркнуто)»

На третий день после освобождения Симферополя Иван Андреевич Козлов отправился на Студенческую, 12, где во время оккупации располагалось гестапо. Пройдя по пустым коридорам, Козлов очутился в тёмной, сырой камере с замурованным окном. Он зажёг спичку и поначалу увидел на стенах подтёки сырости и тёмные застывшие брызги. Но, присмотревшись, различил надписи. Все стены были покрыты ими – писали карандашом, выцарапывали чем-то острым. Это было последнее прости людей, отдавших свою жизнь за Родину. Иван Андреевич свидетельствует: «Я плакал и переписывал с этой стены каждое слово. И вдруг что-то страшное показалось мне, какие-то недописанные слова: «Погибла за Родину, прощайте… (зачёркнуто) и боевые товарищи, отомстите за пролитую нашу кровь. Нас предали… (зачёркнуто)».

И ещё одно свидетельство предательства: «На 28 году жизни здесь сидел 10.III.44 г. Ефремов Виктор, приговорён к смерти, которая будет 24.III.44 г. Прощайте, дорогие друзья и товарищи! Умираю за дело нашей любимой Родины. Живите все, имейте связь с партизанами. Но есть люди, которые губят сотни хороших людей…»

Увы, в Симферополе по адресу Студенческая, 12, нет ни мемориального комплекса, ни музея. Но помнить необходимо. И необходимо знать цену предательству.

Козлов указывает, что «”Мусю”, “Хрена” (того самого Виктора Ефремова, оставившего надпись на стенах гестапо), “Нину”, Ольгу и “Савву” предали “Николай” и “Лесная”». Именно эту фразу и посчитали клеветой. И в 1965 году по заявлению дочери Людмилы «Лесной» Крымский обком компартии Украины своим постановлением от 25 июня запретил переиздание книги «В крымском подполье». Все цитаты из неё приводятся по изданию 1948 года.

И всё-таки победили…

Предательство спровоцировало огромную трагедию, но не сломало тех, кому удалось избежать печальной участи.

10 апреля 1944 года, когда началось паническое отступление немцев, Василий Бабий, руководитель группы школьников «Особая диверсионная», разделил своих юных подпольщиков на две части. Одна из них устроила засаду на Севастопольском шоссе и уничтожала отступающих немцев. Другая – встала на охрану мостов, подготовленных немцами к взрыву. Ребята, по современным меркам совсем дети, разминировали и спасли тогда три крупных моста и много телеграфных столбов.

Подпольщик по кличке «Анодий» со своей патриотической группой спас от поджигателей здание одной из школ.

А здание Симферопольского русского театра драмы и комедии, в котором работало немало арестованных и расстрелянных впоследствии патриотов, спасли оставшаяся на свободе подпольщица, работавшая в костюмерной, Елизавета Кучеренко и старый рабочий бутафорской мастерской, отец Героя Советского Союза, Андрей Сергеевич Карлов. Сохранились воспоминания Кучеренко: «Немцы подожгли книжный магазин, который находился в нашем здании. Огонь перекинулся к нам. В театре – никого. Надо тушить, а Карлов – слабосильный старик. Напротив театра жил рабочий сцены Яша Бугаенко. Я прибежала к нему: “Горим! Помогите раздеть сцену!” Немцы охраняют с улицы, а мы с Яшей пробрались в здание со двора. Начали тушить. От дыма уже трудно было дышать. Один немец всё-таки пришёл проверить – загорелся ли театр. Я как раз снимала шланг со стены. Он хотел меня застрелить, но тут его позвали с улицы. Немец ударил меня по лицу и убежал. Пожар нам удалось потушить, и пять тысяч костюмов в замурованной комнате тоже остались целы…»

На смену «Савве» в сарабузской подпольной организации пришёл Массунов по кличке «Заря». В расположенных за городской чертой каменоломнях сарабузцы устроили госпиталь на сто человек. А когда Красная Армия приблизилась к Симферополю, поддерживали наступление советских войск, вступив в открытый бой с немцами.

Что было дальше, нам всем прекрасно известно. Потому как ежегодно мы празднуем Великий день – День Победы. А на вопрос «Как им, простым симферопольцам, удавалось ежедневно, ежечасно проявлять героизм в сложные годы немецкой оккупации?» наиболее ёмко ответила Антонина Ивановна Иванова по кличке «Мать»: «Не могли мы иначе».