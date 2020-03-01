Весне — дорогу

Широкий праздник, тяга к творчеству и попытки поддерживать связь

Молодым везде дорога

Амбициозные и талантливые могут поучаствовать сразу в двух конкурсах

К участию в ежегодном поэтическом фестивале «Крымская весна», посвященному всемирному дню поэзии, приглашает Центральная городская библиотека им. Пушкина (г. Симферополь). Для этого нужно заполнить заявку на участие и отправить по электронной почте до 17 марта 2020 года. Возраст участников 18-30 лет.

Анкета-заявка

1. Ф. И. О.

2. Псевдоним (по желанию)

3. Дата рождения

4. Место работы (учебы)

5. Хобби, увлечение

6. Ваш любимый писатель

7. Контактный телефон

8. E-mail, фото

9. Ваши творческие достижения

10. Название и текст произведения (3 стихотворения + 1 для финала)

Этапы конкурса:

1. «Память нашей Победы» (авторское стихотворение, посвященное 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне);

2. «Жди меня, и я вернусь… » (стихо­творение поэтов о Великой Отечественной войне);

3. «Кто видел край, где роскошью природы…» (авторское стихотворение, посвященное Крыму).

На случай попадания в финал необходимо иметь с собой ещё одно авторское стихотворение; приветствуется артистизм и неординарный подход к чтению стихотворений.

Стартовал также Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодёжи РК.

Конкурс реализуется на платформе автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и направлен на поддержку и развитие в регионах Российской Федерации молодежных инициатив.

Целью является выявление талантливой молодежи и содействие реализации научно-исследовательской и социально-творческой деятельности молодежи.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Прием заявок осуществляется до 24 февраля 2020 года в личных кабинетах на сайте конкурса https://moyastrana.ru/

«Не наших» людей не бывает

Прокуратура Крыма организовала работу «горячей линии» для иностранных граждан и лиц без гражданства

«По «горячей линии» иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться с информацией о нарушении их прав», - сообщили в прокуратуре.

Обращения принимаются каждую вторую среду месяца с 9:00 до 18:00 по телефону (3652) 550-393.

Блин на закуску

Широкое празднование Масленицы состоится в столице Крыма 1 марта

В первый день весны маленьких жителей Симферополя с 11:30 до 14:00 ждёт насыщенная программа в Детском парке, где будут организованы театрализованное представление, народные игры, конкурсы и интерактивы. По информации пресс-службы админфистрации крымской столицы, завершится «Прощёное воскресенье» сжиганием чучела и поеданием блинов на скорость. Кроме того, в сквере имени Тренёва в этот день пройдут фольклорные гуляния «Широкая Масленица». Мероприятие начнётся в 12:00 и продлится ориентировочно до 17:00. А устроить уютный домашний праздник можно в любое время, главное не забыть приготовить вкусный блинный пирог с курицей и грибами.

Ингредиенты:

Для блинов:

• Молоко - 350 мл;

• Яйцо - 1 шт.;

• Мука пшеничная - 150 г;

• Сахар - 1 ст. ложка;

• Соль - 1 щепотка;

• Масло растительное - 1 ст. ложка.

Для начинки:

• Фарш куриный - 200 г;

• Грибы вешенки - 350 г;

• Лук репчатый - 1 шт.;

• Масло растительное - 2 ст. ложки;

• Яйца - 2 шт.;

• Сметана - 100 г;

• Соль - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовить все необходимые для блинного пирога продукты.

Для начала приготовить тонкие блины на молоке. Смешать муку, одно яйцо, соль, сахар.

Влить молоко и замешать блинное тесто.

Испечь тонкие блинчики на сковороде диаметром примерно 20 см. Должно получиться 14 штук, именно столько понадобится для пирога.

Приготовить начинку. Для этого обжарить на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук и грибы.

Когда жидкость из грибов выпарится, добавить в сковороду куриный фарш и продолжить обжаривать до готовности примерно 7-10 минут. Добавить соль, молотый перец.

Для заливки смешать два яйца со сметаной, немного подсолить.

Форму для кекса (размер формы примерно - 10х24 см) обернуть фольгой и уложить в нее блинчики: четыре по краям формы, чтобы края блинов свисали, и один блинчик на дно. Вся внутренняя поверхность формы должна быть полностью покрыта блинами.

В восемь блинов завернуть начинку. Три блинчика с курицей и грибами уложить на дно, и один блинчик с начинкой разрезать на три части, чтобы заполнить ими оставшееся пространство.

Сверху блины с начинкой полить половиной сметанной заливки.

Затем, следующим слоем уложить ещё три блинчика с курицей и грибами и ещё один, разрезанный на три части. Опять полить блины с начинкой яично-сметанной заливкой, но оставить немного, чтобы смазать верх пирога.

Свисающими краями блинов закрыть фаршированные блины. Ещё один блинчик нарезать широкими полосками и выложить их поверх пирога наискосок. Смазать блинный пирог с курицей и грибами оставшейся заливкой.

Поставить пирог из блинов в духовку, разогретую до 170 градусов, и запекать 30 минут.

Готовый блинный пирог достать из духовки и дать остыть. После этого вынуть из формы.

Перед подачей блинный пирог нарезать порционными кусочками.