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Говорят, что... люди боятся заходить в собственный подъезд
Севастополец Вадим К. возмущен: «О какой “Яхтенной марине” мирового уровня может идти речь, если не могут решить вопросы местного масштаба! Это подъезд дома, который находится в Севастополе по адресу: ул. Физкультурная, 5. Там жильцы просто выживают в нечеловеческих условиях! Окон нет, дверей нет, освещения нет, не говоря уже об элементарных санитарных нормах. Куда идут денежные средства жильцов с оплат за коммунальные услуги? Вопиющее безразличие властей! На все претензии и жалобы не получили вразумительных ответов. Если в этот раз нас будут игнорировать, мы будем вынуждены обращаться напрямую к главе государства! Мы не в силах больше терпеть этого унижения!»
Фома СЛУХАЧЁВ Фото Архив «КТ» Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 569 от 6 марта 2020 года
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