Говорят, что... люди боятся заходить в собственный подъезд

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Севастополец Вадим К. возмущен: «О какой “Яхтенной марине” мирового уровня может идти речь, если не могут решить вопросы местного масштаба! Это подъезд дома, который находится в Севастополе по адресу: ул. Физкультурная, 5. Там жильцы просто выживают в нечеловеческих условиях! Окон нет, дверей нет, освещения нет, не говоря уже об элементарных санитарных нормах. Куда идут денежные средства жильцов с оплат за коммунальные услуги? Вопиющее безразличие властей! На все претензии и жалобы не получили вразумительных ответов. Если в этот раз нас будут игнорировать, мы будем вынуждены обращаться напрямую к главе государства! Мы не в силах больше терпеть этого унижения!»