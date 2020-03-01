Говорят, что... за память о ВОВ придётся заплатить учителям и школьникам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что в школах Джанкоя не так давно появились объявления, что в рамках реализации проекта «Я помню! Я горжусь!» проводится сбор пожертвований для реконструкции двух памятников (воинам-танкистам и пересыльному лагерю для военнопленных). Классных руководителей просят довести эту информацию до сведения школьников и их родителей. Мол, это в городе «инициативное бюджетирование» такое. Учителям нужно сброситься по 100 рублей, учащимся – по 50. Напрашивается вопрос: что это? Странный способ патриотического воспитания? Или социальный эксперимент в отдельно взятом населённом пункте, где бюджет теперь будет формироваться по принципу «с миру по нитке»?