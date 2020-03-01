Говорят, что... изобрели оберег от коронавируса

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, на интернет-сервисе Avito появились объявления о продаже панацеи от коронавируса. Стоит средство ни много ни мало 2500 руб. за 50 мл. Но если кто-то думает, что речь идёт о новой разработке фармацевтических компаний, то он глубоко ошибается. Разместивший объявление севастополец от опасной болезни рекомендует святую воду из мест, где крестили Русь, то бишь из Херсонеса. Знахарь утверждает, что оберег не только магическим образом защитит от вируса, но и придаст сил и очистит ауру. А ещё продавец предлагает в дополнение к небольшому флакончику с водичкой заказать у него же цепочку для того, чтобы удобно носить сию магическую штуку на шее. Мол, приобретайте и спасены будете.