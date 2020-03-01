8 Марта и 4 города

Кто и как на полуострове проведет Международный женский день

В преддверии замечательного женского дня – 8 Марта – мы изучили праздничные тематические программы в нескольких городах полуострова, а также узнали, откуда, кто и как собирается приехать по этому поводу в Крым – один из самых солнечных регионов России.

Москвичи старше 56-ти

По данным экспертов сервиса Tutu.ru, праздничный день 8 Марта в Крыму намерены встретить преимущественно москвичи старше 56 лет. Специалисты изучили все проданные авиа- и ж/д билеты из российских городов с захватом праздничных выходных и выяснили, что каждый второй пассажир из тех, кто купил билет на поезд в Крым, приедет из Москвы. В основном это люди старше 56 лет. Второе место занимает Ростов-на-Дону, оттуда на полуостров приедут 22 процента туристов, ну а третье место досталось Санкт-Петербургу, оттуда Крым посетит 9% пассажиров. Интересно, что больше половины из тех, кто купил билеты в Симферополь, это женщины (64%).

Власти региона также не оставили данный праздник без внимания и приготовили для крымчан и гостей полуострова различные развлекательные программы, тем более что в этом году предусмотрено сразу несколько праздничных дней.

Симферополь

Так, 8 марта в крымской столице в Детском парке состоится игровая программа и танцевальный марафон «Моя мама лучшая на свете!» с участием персонажей из любимых ­мультфильмов. Затем в центре города, на перекрестке улиц Пушкина и Горького, запланировано выступление эстрадно-духового оркестра, а вечером в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым пройдет концерт победительницы проекта «Фабрика звезд – 4», певицы Ирины Дубцовой. 9 марта в Крымском этнографическом музее состоится мини-выставка «Весенняя радуга», на которой будут представлены свыше 30 работ декоративно-прикладного искусства.

Ялта

В южной столице Крыма, на набережной, все праздничные дни будет работать ярмарка, на которой свою продукцию представят производители сыра, мясных деликатесов, испанских оливок, сладостей, меда, сувениров ручной работы. На центральной улице города пройдет выставка дамских шляпок и вернисаж крымской косметики. Для маленьких ялтинцев будет организован Детский городок, где будут работать аттракционы, карусели, мастер-классы и игровые программы, – передают «Новости Крыма».

Также 8 марта жителей и гостей города на набережной ожидает выставка ретро-автомобилей «Женщины. Цветы. Автомобили». Затем запланирован флешмоб «Танцующий город 8 марта». В обед состоится ялтинский променад «Дама с собачкой», во время которого будет организован конкурс на лучшую одежду для собак, а также на самую ­изящную даму с собачкой.

Продолжит праздничный день «Чеховский вишневый пирог», который позже разрежут более чем на 3000 кусочков и угостят им всех присутствующих. В 18:45 начнется ледовое шоу, кульминацией которого станет цифра «8», вырезанная изо льда.

Керчь

Отмечать Международный женский день в Керчи начнут уже 4 марта. Вечером в этот день в КДК «Корабел» состоится концерт камерной группы симфонического оркестра «Resonanse». На следующий день здесь же пройдет юбилейный концерт Ирины Дубцовой, ну а 6 марта тут проведут торжественное собрание и праздничный концерт, в рамках которого пройдет выставка декоративно-прикладного творчества и показ женской одежды. Вечером же здесь состоится танцевально-развлекательная вечеринка «Мартовские леди». В канун праздника в городском культурном центре им. Ю. Богатикова состоится премьера спектакля «Замечательная история медведей панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте». Это постановка Керченского драматического театра им. А.С. Пушкина. На само же 8 марта в КДК «Корабел» запланирован «Праздник женского очарования», – сообщает РИА «КерчьИНФО».

Севастополь

В городе-герое праздничные мероприятия также начнутся 4 марта. В этот день, вечером, артисты Cевастопольского театра танца представят для женщин-ветеранов и женщин – военнослужащих Черноморского флота – бесплатный показ музыкальной постановки «Пигмалион» в ДОФе. Также на этот день во Дворце культуры рыбаков запланирована большая концертная программа «С любовью к Вам...». 5 марта, вечером, в кинотеатре «Москва» состоится показ комедии «Счастье в конверте», а 6 марта севастопольских женщин приглашают на музыкальный спектакль в Театр танца и на концерт в ДК «Севастопольский».

В канун праздника, 7 марта, в театре Луначарского состоится традиционный торжественный «Губернаторский приём». Здесь артисты театра будут встречать милых дам и приглашать их на танец, а на втором этаже здания будет организована выставка манекенов. При этом специальным гостем концертной программы станет шоу-группа трёх роялей Bel Suono.

Что же касается самого праздника, то на 8 марта на площади Нахимова запланирован бесплатный «Белый концерт». Для этого вся территория центральной площади будет уставлена тысячей белых стульев, а встречать дам будут курсанты с белыми розами. В концертной программе примет участие уже известная севастопольцам шоу-группа трёх роялей. На одной сцене с приглашенными музыкантами выступит солистка Дворца культуры рыбаков Мария Мандзий. Ведущий вечера – российский актёр и режиссёр Александр Шувалов.

Всего на предпраздничной неделе в подведомственных учреждениях культуры пройдёт более 50 мероприятий, – сообщает ForPost.