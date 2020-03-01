SOSтавь компанию живым

Всё, что следует знать о распространении коронавируса

Полсотни человек, прибывших в Крым и Севастополь из Китая, сейчас находятся под медицинским наблюдением и проверяются на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Случаев заражения пока не выявлено, но в целях обеспечения безопасности жителей полуострова правительство республики перенесло важнейшее для региона международное событие – Ялтинский экономический форум, запланированный на апрель.

Уже в России

«Форум переносится на более поздний срок. Причина – распространение коронавируса в мире. Это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимает участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус. О новой дате проведения форума говорить пока рано. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сообщили в крымском правительстве.

Ситуация действительно серьёзная. Новостные ленты пестрят сообщениями о новом заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом SARS-CoV-2. Новости звучат как сводки с фронта: число заболевших и умерших растёт, инфицированные выявляются во всё новых странах. Масштабное исследование показывает, что в Китае от вируса умирает около 2% инфицированных. Заболевшие есть более чем в 40 странах, в том числе на территории СНГ. Число заразившихся в Италии и Иране уже внушает серьёзную тревогу.

Что касается нашей страны, то на момент подготовки этого материала (сводки обновляются ежедневно) официально подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Погибших нет, двое признаны выздоровевшими.

Последний из заражённых был выявлен на этой неделе в Москве – тесты установили наличие вируса у мужчины, который, согласно результатам эпидемиологического расследования, заболел на отдыхе в Италии. Он прилетел в Россию 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней молодой человек обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой клинической форме. «Незамедлительно был определён круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», – уточняется в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID -19.

Нарушение карантина

В Крыму под медицинским наблюдением проходят тесты на наличие коронавируса пятьдесят человек. О выявленных случаях пока не сообщается, однако одна из пациенток неожиданно сбежала из инфекционной больницы в Севастополе, нарушив режим карантина. Межрегиональное управление ­Роспотребнадзора обратилось в суд, который принял решение о принудительной госпитализации женщины для завершения лабораторных исследований. В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится у приставов, однако вернуть пациентку в карантин так пока и не удалось. Наличие коронавируса у беглянки подтверждено не было, однако она не прошла весь комплекс необходимых лабораторных исследований.

«Пациентка с момента поступления вела себя, скажем так, не совсем культурно. Она оскорбляла сотрудников, посылала на определённые буквы. Плюс ко всему, в первые же дни после поступления она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила», – рассказывает главный врач Севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж.

Между тем беглянка на своей странице в социальной сети заявила, что у медработников не было оснований для её госпитализации. «Меня попросили медики «для отчётности» приехать на час в больницу сдать анализ, по приезде заперли и объявили, что на 14 суток. Написали, что у меня острая респираторная вирусная инфекция, которой не было. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Как ушла, поехала к терапевту и получила заключение, что здорова», – рассказала исчезнувшая пациентка.

По словам женщины, у неё есть результаты анализов из новосибирской лаборатории, согласно которым она не заражена коронавирусом. Так что теперь она намерена обратиться в прокуратуру и МВД с заявлением на севастопольских медиков, которые якобы скрывали от неё данные о её здоровье.

Власти Севастополя в свою очередь просят сбежавшую из инфекционной больницы пациентку вернуться и всё-таки сдать последний анализ, проявив гражданскую ответственность.

Не поддаваться!

Несмотря на то что в России случаи заражения коронавирусом единичны, уже появились попытки посеять панику среди граждан. В социальных сетях стал стремительно распространяться звуковой файл неведомого происхождения: тревожный женский голос открывает «правду» о числе заболевших в России. В записи говорится следующее: «В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках. Не ходим в места скопления людей, никуда не ездим. Запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная».

Никаких ссылок на источники этой «достоверной информации» в сообщении не приводится. При этом 20 тысяч заболевших только в Москве означает, что кто-то умудрился сделать такое количество тестов, проведя трёхступенчатую систему подтверждения в разных лабораториях. И получилось в итоге, что в российской столице больных в два раза больше, чем во всём остальном мире, за исключением родины вируса – Китая. Очевидно, что такие сообщения – чистой воды провокация.

В Роспотребнадзоре напоминают, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ установлен усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и переносных тепловизоров, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Нервозность присутствует

Кстати, некоторые признаки намечающейся паники есть уже и в Крыму: в Министерстве здравоохранения РК сообщили, что в государственных аптеках на исходе медицинские маски. Запас, которым располагает ГУП РК «Крым-Фармация», существенно сократился из-за высокого спроса. По словам заместителя министра здравоохранения РК Николая Деркача, только за февраль предприятие продало около 30 тысяч медицинских масок. И это не считая того количества, что расходится через сети коммерческих аптек.

После того как из-за угрозы распространения коронавируса крымским властям пришлось отложить проведение Ялтинского международного экономического форума, стал вопрос о том, каким в этом году будет курортный сезон. Коль скоро массовое скопление людей, особенно приезжих, таит в себе угрозу, как проводить масштабные фестивали и открывать пляжи для путешественников? Да и поедут ли? Одни эксперты убеждены, что закрытие некоторых международных направлений приведёт к развитию внутреннего туризма, однако многие полагают, что продажи туров упадут и в России.

«В связи с коронавирусом нервозность присутствует на всех направлениях и спад есть, – констатирует председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. – Нельзя сказать, что китайский вирус приведёт к развитию внутреннего туризма. У нас будет только спад, потому что, если люди не поедут за границу, они не поедут никуда. На чужой беде счастья не построишь. Если не откроют границы, пострадают все».

Отличительные признаки

Вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал, по каким симптомам можно определить COVID-19.

В отличие от простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель – не влажный. Второй важный момент – в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то всё равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39 градусов наблюдается очень редко.

«Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много лёгких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена, – рассказывает вирусолог. – Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только лёгких случаев. При более тяжёлом течении болезни у пациентов может появиться затруднённое дыхание, одышка. Это и будут главные отличительные признаки коронавируса. То есть, при таких симптомах однозначно следует насторожиться. Ведь основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония».

Дети по-прежнему практически не подвержены воздействию коронавируса – до 15 лет болеют очень мало, да и летальных исходов в этой возрастной категории практически нет.

Тяжесть заболевания зависит как от иммунитета, так и от индивидуальных особенностей организма. «Намного тяжелее коронавирус протекает у тех, у кого есть сопутствующие недуги: хронические заболевания лёгких, болезни сердечно-сосудистой системы и диабет, – резюмирует Александр Лукашев. – Всё это очень серьезные факторы риска. Поэтому людям, страдающим подобным, следует быть вдвойне внимательными».

Роспотребнадзор рекомендует

В целях личной профилактики заражения коронавирусной инфекцией в ведомстве предлагают придерживаться следующих правил безопасности:

• Часто и тщательно мыть руки. Когда вода и мыло недоступны, помогут антисептические салфетки и гели.

• Не стоит забывать и о чистоте гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся на улице и в общественном транспорте.

• Поскольку вирус проникает в организм через слизистые оболочки (рот, нос и глаза), полезно отучить себя прикасаться к лицу немытыми руками (обычно мы делаем это в среднем каждые четыре минуты).

• Лучше на время отказаться от питания в общественных местах.

• Желательно воздерживаться от приветственных рукопожатий и поцелуев.

• Что касается ношения медицинских масок, то ВОЗ рекомендует их использование только людям с респираторными симптомами (чиханием, кашлем) или тем, кто с ними непосредственно контактирует (медицинским работникам, членам семьи пациента). При этом важно помнить, что маски одноразовые и больному человеку менять их необходимо каждые два часа.

Что делать, если появились симптомы?

Прежде всего, вызвать на дом врача. Если в пределах двух недель до этого вы были в стране, где сейчас активно распространяется COVID-19 (например, в Китае или Италии), об этом следует обязательно сообщить медику. При этом, говорят в Роспотребнадзоре, нужно оставаться дома и не распространять инфекцию, подвергая риску здоровье других людей.