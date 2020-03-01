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Открытые вопросы

В Симферополе: новые сроки открытия моста на Гагарина и аварийный воинский мемориал

Перекрытие движения через мост на одной из главных симферопольских транспортных магистралей – улице Гагарина – уже четвертый месяц является раздражающим фактором при оценке симферопольцами работы городских властей. Уж очень много неудобств у горожан из-за этого. И, естественно, новость о том, что открытие движения по мосту снова отодвигается по срокам, хорошего настроения гражданам не прибавляет...

«Работают по-разному...»

Прежде «КТ» неоднократно рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись и симферопольцы, и подрядчики из-за реконструкции (а по сути – нового строительства) моста через Салгир на улице Гагарина. Напомним, что движение транспорта по этому мосту было перекрыто 30 ноября в связи с капитальным ремонтом. Изначально предполагалось, что он будет завершен к 15 декабря. Однако в ходе работ обнаружили многочисленные дефекты конструкции, о которых как будто даже не догадывались, приступая к работам, и сроки окончания капремонта начали постоянно отодвигать. Но буквально неделю назад городские власти заявили, что уже через месяц (наконец-то!) движение по мосту будет восстановлено, однако появилась информация, что срок окончания капремонта аварийного моста в Симферополе снова переносится. Теперь уже на конец апреля. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Проценко. «По объективным причинам перенесли срок – до конца апреля должны закончить мост. Сейчас работы идут в графике», – сказала Проценко. В минувшие выходные глава горадминистрации в ходе рабочего совещания посетила данный объект и осталась недовольна работой подрядчика. В числе претензий: недостаточное количество рабочих, низкий темп производства работ. Однако уже на этой неделе, комментируя происходящее, Проценко сообщила: «С пяти утра и до девяти вечера работают, по-разному. На очень жестком контроле держим эту работу».

«Голову воину снесли...»

Если говорить о сроках, то у симферопольской администрации, похоже, есть и ещё одна забота. Несколько иного характера, чем ремонт моста на одной из главных городских дорог, но не менее, как нам кажется, важная. Речь о заброшенном кладбище «Белое» в Симферополе, которое утопает в мусоре. Подробности этого дела выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Кладбище находится в симферопольском микрорайоне Свобода. Ранее место погребений и жилой массив разделял забор, однако он рухнул. Теперь погост утопает в мусоре и стал пристанищем для местных любителей спиртного. Повсюду разбросаны бутылки из-под алкоголя и хлам различного происхождения. Место покоя усопших душ стало притоном для людей с низкой социальной ответственностью. Заброшенное кладбище не имеет охранного статуса. По всей территории повалены деревья и разбиты надгробья. Местные жители уверяют: внимание месту вечного упокоения уделяют только в преддверии Дня Победы. Ведь здесь находится воинский мемориал участникам освобождения Крыма. Но и он со временем утратил презентабельный вид. И этот факт невольно наводит на мысли о том, насколько же качественно и добросовестно за мемориалом ухаживают на самом деле?

«Раньше всё здесь было в порядке. Блестел этот мемориал. Специальные люди были выделены, которые смотрели за порядком. А сейчас вон голову воину снесли, так и поставить некому», – рассказывают местные жители.

Итак, в этом году в администрации Симферополя планируют провести косметический ремонт мемориала к 75-летию Победы. Однако осталось всего два месяца. Успеют ли – открытый вопрос…

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 569 от 6 марта 2020 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:22

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