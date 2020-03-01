Дым в «тени»

Нелегальные сигареты завоёвывают крымский рынок?

Запрещённые медицинские препараты и «палёный» алкоголь – дело для нашей страны уже привычное. А вот нелегальные сигареты – это что-то новое. Теневой рынок табачных изделий в России появился совсем недавно, но расширяется бешеными темпами: зафиксированный прирост составляет 30-50% в год. Уже сегодня каждая шестая пачка сигарет в нашей стране продаётся нелегально.

Криминальный бизнес

Расцвет рынка нелегальной табачной продукции достиг своего исторического максимума. Ежегодно Россия теряет около 100 млрд рублей недополученных налогов от «теневой» торговли сигаретами – эти деньги могли бы пополнить государственную казну.

Игорь Черкасский, член межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту табачной продукции Министерства сельского хозяйства РФ:

«Появление «теневого» сектора на рынке подакцизной продукции негативно сказывается на деятельности добросовестных производителей, вводит в заблуждение потребителей и приводит к сокращению налоговой базы бюджетов всех уровней. Однако потери бюджета – это полдела. Нужно понимать, что огромные средства от нелегального оборота табачной продукции идут на подпитку серьёзного криминального бизнеса, который сформировался буквально за последнюю пару лет».

В ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты – меры, с помощью которых правительство пытается бороться с курением, – российские потребители просто переходят на нелегальную продукцию. Арифметика простая. Средняя цена пачки сигарет в России составляет 108 рублей, из которых более 70 уходит на уплату акцизного сбора и НДС. Если же производитель их не платит, он может себе позволить продавать продукцию по очень низкой цене. Как следствие, за последние четыре года доля «теневого» табака в России выросла в 15 раз и, по данным исследовательского агентства Nielsen, составила 15,6% от общего объёма рынка.

Знаки отличия

Нелегальные сигареты можно условно разделить на две категории: незаконно ввезённые и контрабанду, а также контрафакт и произведённые с уклонением от налогов. В первом случае продукция может быть и легальной, но она была произведена для другого рынка и не должна продаваться у нас.

Если вы не хотите поддерживать рублём преступный бизнес, специалисты предлагают несколько способов, позволяющих опознать нелегальный товар. Проще всего вычислить контрабанду. Все надписи на маркировке сделаны на иностранных языках, отсутствует акцизная марка, предупреждающие о вреде курения изображения и сведения о минимальной розничной цене. Однако контрабанды в России не так уж много – её доля в обороте нелегальных табачных изделий составляет лишь около 5%. Основную часть рынка – 72% – составляет продукция, незаконно ввезённая на территорию России из стран Евразийского экономического союза. Как правило, методом фальшивого транзита. То есть продукцию якобы просто везут через территорию России в другое государство, а на самом деле продают на территории нашей страны. Таким образом сигареты приходят в основном из Белоруссии (оттуда к нам прибывает третья часть всего нелегального табака), Армении, Казахстана и Киргизии.

Игорь Черкасский:

«В силу различия ставок акцизов и НДС табачная продукция в этих странах стоит гораздо дешевле, чем у нас: международные марки в два раза, а местные – в три-четыре раза. Коммерческая основа для преступного бизнеса налицо. Отличить нелегально ввезённые сигареты очень просто – по акцизным маркам чужих стран. Продавать такую продукцию в России запрещено. Однако розница рада обманываться: поскольку нелегальные сигареты стоят существенно дешевле легальных, их осознанно и охотно берут на распространение».

Оставшаяся часть нелегального табачного рынка России приходится на контрафакт. Только за прошлый год в нашей стране было «накрыто» четыре предприятия, производивших поддельные сигареты. В том числе одно крупное в Подмосковье, на котором делали по 30 тыс. пачек в день. Для понимания размаха предприятия: завод своими мощностями мог закрыть примерно 1% всего табачного рынка России.

Как же среди этого нелегального многообразия отыскать сигареты «в законе»? «Теневой» табак выдаёт, прежде всего, очень низкая цена: 50-70 рублей за пачку (легальная стоит минимум 90). На легальных сигаретах текст обязательно должен быть на русском языке – на ввезённых в Россию незаконно все надписи сделаны на иностранном (английском, белорусском, казахском, киргизском, армянском). Кроме того, о многом говорит внешний вид упаковки. С 2015 года вступил в силу технический регламент для стран ЕАЭС. Теперь на легальной пачке картинка с предупреждением о вреде курения должна быть на обеих сторонах. Если дизайн отличается от предписанного, в 98% случаев товар «теневой».

Конечно, самое главное – это наличие акцизной марки, но, к сожалению, невооружённым глазом отличить настоящую от поддельной нереально. Опознать её можно только в ультрафиолетовом свете.

Своя атмосфера

Территориальная удалённость Крыма от основных федеральных магистралей привела к формированию собственного рынка нелегальной табачной продукции, тенденции которого отличаются от ситуации по стране в целом. В то время как на остальной территории Российской Федерации основной поток приходится на сигареты, произведённые в других государствах – членах ЕАЭС, в Крыму стремительный рост «теневого» рынка происходит благодаря местным недобросовестным производителям.

Александр Романенко, старший опер­уполномоченный УЭБ и ПК МВД по РК:

«Могу сообщить, что крымское МВД об этой проблеме осведомлено и регулярно проводит проверки на предмет нелегального оборота табачной продукции. В частности, в ходе очередного мероприятия в феврале текущего года сотрудники министерства изъяли 3642 пачки контрафактных сигарет».

По самым приблизительным оценкам, оборот нелегальной продукции на территории Крыма в год составляет около 100 млн рублей, или 1,5 млн пачек. «Теневым» табаком торгуют 250 точек. Большая часть из них – 143 – находится в сельской местности: там и контроль меньше, и спрос больше. Стремительному расширению «теневого» рынка в республике способствуют, прежде всего, невысокие доходы населения: чем люди беднее, тем охотнее они покупают более дешёвые аналоги любого продукта.

В целом, согласно исследованию компании «Бизнес Аналитика», объём нелегальных сигарет на крымском рынке составляет 9,4% оборота. Ситуация лучше, чем в среднем по стране, однако всего за год «теневой» сегмент увеличился на 50%. Если продажу нелегальных сигарет вовремя не пресечь, этот рынок начнёт стремительно разрастаться, наращивая скорость.