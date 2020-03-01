Больше, но меньше

Дефицит воды на полуострове, как известно, проблема очень острая. Да и информация по денному вопросу поступает порой весьма неоднозначная. Вот, например, на днях крымский гидрометцентр опубликовал сведения о состоянии крымских рек и водохранилищ за последний месяц, из которых следует, что запас воды в крымских водохранилищах к началу весны увеличился на 15 млн кубометров по сравнению с февралем этого года. И общий запас воды составляет 99,94 млн кубических метров. При этом приток воды в водохранилища в прошлом месяце постепенно уменьшился. В ведомстве сообщили, что в феврале этого года осадки носили локальный характер – в нескольких крымских реках (Кача, Бельбек и Су-Индол) их выпало больше нормы на 33-86%, в бассейнах остальных рек – в пределах нормы. Также существенные осадки выпали в Крымских горах. На территории речных бассейнов осадки распределялись «крайне неравномерно». Некоторые реки были наполнены больше нормы почти в 1,5 раза (Биюк-Карасу), часть – почти до половины нормы. В пределах нормы заполнились бассейны рек Кача, Бельбек, Кучук-Карасу, Су-Индол и Демерджи. Из-за отсутствия снега и сравнительно невысоких температур в горных районах реки стали постепенно пересыхать. Средние расходы воды за месяц на основных реках (Кача, Бельбек, Коккозка, Черная, Салгир, Биюк-Карасу) оказались гораздо ниже январских показателей. К примеру, поток воды на реках ЮБК был на 52-54% ниже нормы.

Здесь же стоит заметить, что упомянутый объем запасов воды в крымских водохранилищах почти в два раза меньше прошлогоднего (100 против 184 в 2019 году)…