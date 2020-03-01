Коронавирус и любимая игра

Потери внезапные, досадные и по объективным причинам

Полтора месяца тому назад, когда после зимних каникул продолжилась в плей-офф борьба за победу в популярнейших на нашем континенте Кубках Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, никто даже не мог представить, что вспыхнувший в Китае смертельный коронавирус, получивший наименование COVID-19, может повлиять, в определённой степени, и на любимую в народе игру, футбол...

Лига чемпионов

Тогда нас в основном волновал вопрос о том, как растянутая почти на месяц 1/8 финала плей-офф может повлиять на боевую форму клубов? Ведь восемь из шестнадцати участников этой стадии турнира без особых мыслей о страшной болезни провели стартовые игры в тех странах, а их уже нынче свыше сорока, куда не добрался вирус. Вот с какими результатами завершились те поединки: дортмундская «Боруссия» (Германия) – парижский ПСЖ (Франция) – 2:1, мадридский «Атлетико» (Иcпания) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:0, бергамская «Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 4:1, лондонский «Тоттенхэм Хотспурс» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) – 0:1.

Но вот когда в борьбу в плей-офф должны были вступить восемь очередных клубов, в воздухе уже «запахло грозой» и страшная болезнь, проникшая в Европу, заставила ряд стадионов, прежде всего итальянских, закрыть ворота на замок от зрителей. Причём не только национального, но и международного уровня. Более того, в УЕФА стали задумываться над тем, чтобы перенести чемпионат Европы-2020 с июня на другие сроки, а заодно подумать и о проведение стыковых матчей в Кубке Наций. Но несмотря на откровенный испуг, все запланированные четыре поединка состоялись, принеся в основном нежданные, можно сказать сенсационные, результаты.

Начнём с того, что мадридский «Реал», ведомый в бой легендой мирового футбола французом Зинедином Зиданом, играя на глазах своих горячих фанатов, открыл счёт в матче с чемпионом Англии «Манчестером Сити». Сделал это форвард сборной Испании Иско за полчаса до конца поединка. И тут все вспомнили, что недавно «МанСи» за укрытие от налога фактов превышения суммы контрактов своих футболистов был отстранён от участия в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА двух следующих сезонов – 2020/21 и 2021/22 годов. Ну, а коль так, то команда, казалось, не очень будет стремиться к победе. Но у руля манчестерцев стоит испанец Хосеп Гвардьола, который как тренер больше всех своих коллег обыгрывал «реалистов», и он за здорово живёшь не отдаст игру! И те, кто так предполагал, не ошиблись. За двенадцать минут до конца поединка «английский» бразилец Гибриэл Жезус сравнял счёт, а спустя ещё пять минут в ворота хозяев поля был назначен пенальти. Его взялся пробивать капитан соперников, игрок сборной Бельгии Кевин Де Брейне, и отлично справился с этой задачей – 2:1, увезя победу в Туманный Альбион.

А на родине футбола лондонский «Челси» принимал мюнхенскую «Баварию», и следует отметить, что чемпиону Германии первый тайм не сулил особых дивидендов в гостях. Однако сразу же после отдыха подопечные Ханса-Дитера Флика включили суперскорости. Их лучший форвард поляк Роберт Левандовски дважды блестяще ассистировал уроженцу Кот-д’Ивуара, а ныне «немцу» Сержу Гнабри, и тому понадобилось всего-то три минуты, чтобы записать на свой счёт красивейший «дубль». А под занавес матча пришло время отличиться и самому Роберту – 3:0, забившему свой одиннадцатый мяч в нынешнем розыгрыше. По всему видно, что вслед за «Аталантой» досрочно в четвертьфинал плей-офф среди «чемпионов» пробьётся и «Бавария».

Осечка случилась, правда в гостях, у туринского «Ювентуса», у которого в Лионе, в поединке с местным «Олимпиком», не сумел отличиться «палочка-выручалочка» итальянцев португалец Криштиану Роналду. А вот у французов метким ударом в середине первого тайма блеснул хавбек Люка Тузар, и теперь, если позволит разгоревшийся в Италии коронавирус, то французы пожалуют в гости к туринцам, где постараются сохранить своё минимальное преимущество. А вот испанская «Барселона», оказавшись в роли проигрывающей стороны в Неаполе (счёт у «Наполи» открыл, и тоже в середине первого тайма, бельгиец Дрис Мертенс), сумела отыграться. В начале второго тайма свое высокое мастерство бомбардира продемонстрировал чемпион мира-2018 француз Антуан Гризман – 1:1. Ответные матчи 1/8 финала будут сыграны 10-11 и 17-18 марта.

Лига Европы УЕФА

Ну, а здесь в ответных поединках 1/16 финала плей-офф полное фиаско потерпели все португальские «европейцы», которых было четыре клуба. Трудно даже представить, что все они вместе приплюсовали к своему европейскому рейтингу лишь одно очко. Его добыла лиссабонская «Бенфика», принимая на своём поле донецкий «Шахтёр» – 3:3. Но первый поединок на Украине португальцы проиграли (1:2) и оказались на обочине турнира. Рядом с «Бенфикой» здесь разместились их земляки из «Спортинга», уступившие турецкому «Истамбулу Башакшехиру» – 3:1, 1:4 (в добавочное время), «Порту» – немецкому «Байеру-04» – 1:2, 1:3, «Брага» – шотландскому «Рейнджерсу» – 2:3, 0:1. И всё-таки португальцы, оттеснившие россиян c шестого на седьмое место в континентальном рейтинге, весьма значительно по сумме баллов опережают наших соотечественников, которым предстоит потратить в следующих сезонах немало сил, чтобы вернуться в заветную шестёрку лучших футбольных стран Европы.

Без потерь продолжают свои выступления в плей-офф клубы Германии и Италии. У немцев, кроме «Байера-04», в 1/8 финала вышли «Вольфсбург», переигравший шведское «Мальмё» – 2:1, 3:0, и встречавшийся с австрийским «Зальцбургом» франкфуртский «Айнтрахт» – 4:1, 2:2. А у итальянцев отличились миланский «Интер», обыгравший болгарский «Лудогорец» – 2:0, 2:1, и римская «Рома», одолевшая бельгийский «Гент» – 1:0, 1:1. Отметим, что испанцы и англичане не сумели без потерь проскочить 1/16 финала. У первых успешно сыграли: «Севилья», за счёт гола в гостях переигравшая румынский ЧФР – 1:1, 0:0, и мадридский «Хетафе», взявший верх над голландским «Аяксом» – 2:0, 1:2, а вот барселонский «Эспаньол» так и не смог отыграться против английского «Вулверхемптона Уондерса» – 0:4, 3:2. В свою очередь вместе с «Вулверхемптоном» в 1/8 финала прошёл и «Манчестер Юнайтед», разгромивший бельгийский «Брюгге» – 1:1, 5:0, а вот лондонский «Арсенал» не устоял против греческого «Олимпиакоса» – 1:0, 1:2 (в доб. время). Швейцарский «Базель» оказался сильнее кипрского АПОЭЛа – 3:0, 1:0, датский «Копенгаген» – шотландского «Селтика» – 1:1, 3:1, австрийский ЛАCК – голландского АЗ – 1:1, 2:0.

Матчи 1/8 финала плей-офф среди «европейцев» будут проведены 12 и 19 марта. В них встречаются: «Истамбул Башакшехир» – «Копенгаген», «Интер» – «Хетафе», «Рейнджерс» – «Байер-04», «Айнтрахт» – «Базель», «Севилья» – «Рома», ЛАСК – «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург» – «Шахтёр», «Олимпиакос» – «Вулверхемптон».