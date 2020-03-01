С мыслями о лете

В медальный «урожай» внесли свой вклад и симферопольцы

По обычному календарю уже пришла весна, но спортивный календарь ещё не выполнил свой план по зимним чемпионатам. И всё чаще болельщикам приходится вспоминать о летних видах спорта, мастера которых напряжённо готовятся к Играм XXXII Олимпиады в Токио, стартующим через четыре месяца. Однако из-за эпидемии коронавируса в Международном олимпийском комитете всё чаще стали подумывать о том: провести ли вообще эти летние Игры или перенести их из Японии в другую страну? Одним словом, беда!

Назло русофобам

Честно говоря, трудно было представить, что нынешняя русофобия, которая вот-вот захлестнёт Польшу, где завершился чемпионат Европы по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия, может негативно повлиять на сборную России, у которой на нашем континенте нет достойных конкурентов. И всё же наши парни и девушки, столкнувшись с предвзятым отношением к себе местных организаторов чемпионата и болельщиков, как говорится, «ощетинились» и назло всем русофобам смогли в очередной раз стать сильнейшими в общекомандном зачёте, где завоевали тринадцать золотых медалей, не считая «серебра» и «бронзы».

Ну, а для нас, крымчан, особенно приятно, что в этот медальный «урожай» внесли свой весомый вклад симферопольцы, заслуженные мастера спорта Владиславы – Щепоткин и Прянишников. Воспитанники стрелковой школы имени Вадима Клименко, тренирующиеся под руководством заслуженного тренера России Игоря Нечаева, в минувшем году прошли немало лабиринтов в различных турнирах, чтобы заслужить право защищать цвета сборной России в стрельбе по движущимся мишеням на чемпионате Европы в польском Вроцлаве.

А ведь в отличие от всех своих конкурентов, симферопольские стрелки лишены возможности тренироваться в благоприятных условиях. Ведь после «долгоиграющей» реконструкции стрелковая школа так и не открыла свои двери для спортсменов. Ведь она, несмотря на колоссальные усилия всех заинтересованных сторон, никак не может преодолеть «крючкотворов», которые то и дело находят «комариков» в бумажной волоките по её оформлению.

Но несмотря на всё это, наши земляки и на этот раз, как и на минувших чемпионатах мира и Европы, оказались на высоте. И это произошло даже несмотря на то, что у чемпиона и рекордсмена мира опытнейшего Прянишникова наши так называемые «партнёры» умудрились повредить дорогостоящий прицел на винтовке, которая вне момента состязаний сдаётся в оружейное хранилище. Всякий раз выходя на стрелковый рубеж, Владу приходилось заново пристреливать оружие. Не случайно впервые за двадцать лет он не попал в число лучших в личных состязаниях, где прежде собрал внушительную коллекцию наград мировой, европейской, украинской, российской чеканки.

Но несмотря на все эти переживания, известный снайпер, в компании с краснодарцем Михаилом Азаренко и младшим товарищем по Крымской стрелковой школе Щепоткиным, стали в упорном командном соперничестве со шведами чемпионами Европы в стрельбе по движущейся мишени (60 м) и завоевали «серебро» в переменной стрельбе по движущейся мишени. В последнем упражнении, в личном первенстве, завязалась отчаянная борьба между Владом-младшим и шведом Йесером Нибергом. Чемпионом континента стал северянин, а симферополец завоевал «серебро», на два очка опередив своего товарища по команде Азаренко.

Кстати, Азаренко вместе с Юлией Эйдензон стал чемпионом Европы в миксе и занял второе место, уступив шведу Эмилю Маргинссону, в стрельбе по движущейся мишени (60 м), а у женщин в аналогичном упражнении победу отпраздновала Ольга Cтепанова. Разумеется, Оля, Юлия и Ирина Измалкова, объединившись в команду, не на шутку «схлестнулись» с украинскими соперницами, сумев стать «золотыми» в стрельбе на 60 м и «серебряными» – в переменной стрельбе.

Равняясь на «кабанистов», хорошо выступали российские пистолетчики. Артём Черноусов стал чемпионом Европы в стрельбе из пневматического пистолета, а затем он и Виталина Бацарашкина стали сильнейшими на континенте в смешанной паре. Но на этом Артём не успокоился и стал трёхкратным чемпионом континента-2020, приведя в командной стрельбе к победе своих товарищей Антона Аристархова и Андрея Чиликова.

Новыми чемпионами Европы стали в миксе и винтовочники Юлия Каримова и Владимир Масленников. А своих вторых золотых чемпионских наград они добились в командной стрельбе. Юлия вместе с Анастасией Галашиной и Дарьей Болдиновой, а Владимир – с Сергеем Каминским и Александром Дрягиным.

Остаётся только сожалеть о том, что из программы летних Олимпиад исключены состязания в стрельбе по движущимся мишеням. Но мы ждём наград от наших пистолетчиков и винтовочников в Токио-2020.

Чемпионы – народное достояние

Именно так относятся к ведущим спортсменам Крыма руководители нашей республики, понимая, как им нелегко переносить изоляцию не только на международной, где никак спортивные боссы не могут согласиться с исторической Крымской весной, но порой и на всероссийской арене. И видя такую заинтересованность в их выступлениях, наши ведущие мастера стараются порадовать земляков высокими достижениями. Так, первыми стали чемпионами Европы-2020 наши снайперы Владислав Щепоткин и Владислав Прянишников. А за несколько дней до их триумфа на огневом рубеже в польском Вроцлаве, высокими результатами, лучшими в стране в нынешнем сезоне, блеснули в Адлере и Москве наши легкоатлеты.

В районе Cочи на зимнем первенстве России соревновались метатели, и здесь в активе крымчан были две победы, одержанные участниками Олимпийских игр в Пекине и Лондоне – сакчанином Алексеем Сокирским и ялтинкой Верой Маркарян. Под фамилией супруга выступает теперь молодая мама, хорошо нам знакомая с юных лет Верочка Ребрик.

Сокирский, послав молот на 77 м 31 см, обыграл всех сильнейших «молотобойцев» страны, а Маркарян с броском копья на 59 м 75 см была лучшей в своем коронном виде, в котором владела титулом чемпионки Европы и России. В это же время в Москве в манеже ЦСКА проходило зимнее первенство страны в беговых и прыжковых легкоатлетических номерах. Лучший крымский спринтер симферополец Руслан Перестюк стал серебряным призёром в беге на 60 м (6,71), уступив 0,01 сек. новому чемпиону страны Дмитрию Хомутову.