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РегионыСевастополь

«Москва не сразу строилась», или Что не так в Севастополе с рекреационным комплексом «Учкуевка»

Вот и пришла весна! Милые барышни поскидывали с себя бесформенные пуховики, противоположный пол всё чаще стал появляться у киосков с цветами, а на веснушчатых лицах детворы заиграли улыбки. Теплые и солнечные деньки выманили на улицы горожан и гостей города, и, возможно, один из главных вопросов, который будоражил севастопольцев в минувшие выходные: куда пойти с семьей, чтобы приятно провести время? Кто-то отправился гулять по центру города, посмотреть, как проходит реконструкция Большой Морской, чтобы детально оценить глубину котлованов и качество плитки. Другие же предпочли отдых на природе, в частности в новых парках. Но хорошее настроение оказалось испорчено...

Парковочное безумие

Первого марта власти города приглашали севастопольцев посетить новый парк Учкуевка. Там гостям обещали праздник «Широкая Масленица», развлекательную программу с коробейниками, скоморохами и хороводами, угощение блинами и ароматным чаем, конкурсы, игры и забавы, а также выступление коллективов культурного комплекса «Корабел». Вот только инфраструктуру для такого количества отдыхающих власти, увы, не предусмотрели.

Напомним, что парк Учкуевка расположен на Северной стороне Севастополя и добраться туда, особенно «безлошадным» людям, достаточно проблематично. Для этого необходимо доехать на общественном транспорте до площади Нахимова, далее пересесть на паром или катер; преодолев бухту, необходимо снова пересесть на автобус или маршрутку и через несколько остановок – вуаля… Конечно, гораздо удобнее добираться туда на собственном транспорте, но вот где оставить машину? Пожалуй, это была одна из главных проблем, с которой столкнулись посетители парка.

По словам общественника Северной стороны Севастополя Геннадия Сидорова, парковочных мест вблизи нового общественного пространства не хватает уже сейчас, а летом ситуация может только усугубиться, – сообщает ForPost. При этом о новых, альтернативных местах парковки пока речи не идет. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города горожанам посоветовали ориентироваться по дорожным знакам и разметке и останавливаться лишь в местах, где это разрешено правилами дорожного движения.

Ну, а для того, чтобы выйти из неудобного положения, власти приняли решение с 18 марта ввести ограничения скорости и стоянки транспорта возле парка. Согласно опубликованному приказу, остановка и стоянка автомобилей на дорогах «Подъезд к Учкуевке» и «Подъезд к п. Кача – БО «Яркий Берег» будут запрещены. При этом максимальная скорость движения транспортных средств по этим дорогам снизится до 40 км/ч.

По словам представителей профильного департамента, ограничения вводятся на длительный период исключительно в тех местах, где правилами дорожного движения запрещены остановка и стоянка. То есть изменения не коснутся заездных карманов и мест, где знаками разрешена парковка.

«До этого они (автомобилисты. – Ред.) останавливались на газонах. Сужалась проезжая часть, и был затруднён встречный проезд», – сообщили в отделе содержания дорог департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Что угодно, но не парк...»

Напомним, что работы по реконструкции парка начались в мае прошлого года и завершиться должны были в декабре. В апреле была проведена презентация окончательной версии проекта, которую одобрила и общественность, и предприниматели. При этом проектировщиком парка выступило московское архитектурное бюро Wowhaus.

Открытие парка состоялось действительно в оговоренный срок – 28 декабря. Тогда врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев активно приглашал горожан на данное мероприятие.

Михаил Развожаев:

«Я надеюсь, что Учкуевка станет новым центром притяжения молодёжи и всех, кто хочет проводить время активно. Хотя и для спокойного отдыха – там огромное количество площадок».

Правда, уже на новогодние праздники благоустройство парка было сильно раскритиковано главой города, а руководитель ГБУ «Парки и скверы» Александр Федяков лишился занимаемой должности. Негодование градоначальника вызвали и неработающие в парке туалеты, и закрытая площадка для выгула собак, и отговорки ответственных лиц.

Михаил Развожаев:

«Это либо какая-то безалаберность, либо тупость, либо просто какая-то диверсия. Я вас прошу с учетом еще разных других обстоятельств по руководителю «Парков и скверов» кадровое решение готовьте с соответствующим предложением по замене».

Власти города стали не единственными, кто остался недоволен проделанной работой. Местных архитекторов также возмутила безграмотность и безалаберность, с которой подошли подрядчики к обустройству парка.

Сергей Комаров, председатель Союза архитекторов Севастополя:

«Безграмотность у нас прикрывается понятием «новый стиль». Не может быть никаких новых стилей, которые противоречат архитектуре, тем более в таком городе, как Севастополь. Эклектика тут – понятие ругательное», – пояснил он в прямом эфире в январе этого года.

Также, по его мнению, новый парк «Учкуевка» стал всем чем угодно: детским городком, стадионом, модной показушной зоной, но только не парком в общепринятом смысле. Его территория лишена связи с морем и не соответствует своему предназначению.

Пара слов о Фиоленте

Помимо Учкуевки, недовольство горожан в минувшие выходные вызвал и открытый всего год назад сквер на мысе Фиолент. Там пришлось убирать световые опоры, после того как их повредил сильный ветер.

Евгений Горлов, глава департамента горхоза:

«Чтобы их (фонари. – Ред.) восстановить, нужно менять их основу, поскольку та основа, которая была изначально сделана, она разрушилась».

Также глава севастопольского департамента городского хозяйства отметил: «На данный момент мы оказываем только содействие, по крайней мере, сегодня обеспечили безопасность нахождения там людей».

Анна ЧУДАКОВА
Фото Архив «КТ», vk.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 569 от 6 марта 2020 года

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Просмотров: 61 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:29

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