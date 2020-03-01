Важные набережные

На ЮБК запрещают какофонию и намерены возобновлять работы, а на восточном побережье будут выплачивать компенсации

Что происходит в Симеизе, где начавшаяся ещё осенью позапрошлого года реконструкция набережной явно не будет закончена к нынешнему курортному сезону? Почему в Ялте запрещают звуковую рекламу морских прогулок? Кто из предпринимателей в Коктебеле сможет получить компенсации за упущенную прибыль?..

В Симеизе

Как сообщается, власти держат на контроле процесс реконструкции набережной в Симеизе и делают все, чтобы он завершился к осени текущего года. Об этом на минувшей неделе заявил председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский по результатам недавней рабочей поездки в этот поселок. «Мы спустились к пляжу, и убедились: сделано многое, но до завершения работ ещё далеко, а сроки поджимают...», – рассказал Шимановский, добавив, что там же, на пляже, после телефонного разговора с ответственными лицами в Совете министров Крыма были получены заверения, что (хотя к подрядчику стройки есть вопросы) ситуация находится на постоянном контроле у руководства республики процесс реконструкции должен возобновиться.

Напомним, что работы по реконструкции набережной Симеиза стартовали в сентябре 2018 года и ведутся за средства ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». По информации главы муниципального образования, проект реконструкции предполагает строительство двух наземных 40-метровых и четырех подводных волнорезов длиной от 35 до 75 метров, возведение 120-метровой ступенчатой волноотбойной стены и создание защитной бермы из крупного камня. Также будут обустроены лестничные сходы и пандусы, отсыпан галечный пляж, заменено покрытие 400-метровой набережной. На объект, включая проектные изыскания, выделено свыше 200 миллионов рублей.

В Коктебеле

В Коктебеле владельцы объектов на набережной, которые попадают в зону реконструкции, получат компенсацию с учетом упущенной прибыли. Дело в том, что в сентябре прошлого года архитектурно-градостроительный совет Крыма утвердил проект реконструкции данной набережной (согласно паспорту ФЦП, цена вопроса – 4,1 млрд руб., а основной объем финансирования запланирован на 2022 год) и её зонирование подразумевает разделение ее на пять зон: тихую, культурно-историческую, парковую, торгово-гастрономическую и фестивальную. Теперь же, как сообщает сектор информационного сопровождения министерства курортов и туризма РК, в поселке уже приступили к оценке строений на набережной и обсуждают проект реконструкции. «Предприниматели Коктебеля, объекты которых попадают в зону реконструкции набережной, получат компенсацию с учетом упущенной прибыли. Очень важным на данном этапе является своевременное предоставление документов для адекватной оценки участков и оценки упущенной выгоды, а также для проведения всесторонней имущественно-правовой инвентаризации. В последующем все это будет сведено в рамках проектно-сметной документации по реконструкции набережной», – говорится в сообщении.

По информации руководства ГКУ РК «Инвестстрой», сейчас для реализации проекта по строительству канализационных очистных сооружений и дальнейшей реконструкции набережной определяются объемы компенсаций. Для этого необходимо в ближайшее время предоставить все необходимые документы. В свою очередь, глава местной администрации обратил внимание, что все принимаемые меры направлены «исключительно на развитие поселка как круглогодичного курорта».

В Ялте

А ялтинские власти решили запретить звуковую рекламу морских прогулок на городской набережной в период курортного сезона. Соответствующее поручение несколько дней назад дал глава местной администрации Иван Имгрунт. «Наша первая задача в этот сезон – убрать всю звуковую рекламу морских прогулок с набережной. Всей этой какофонии с огромного количества точек, где зазывалы кричат в мегафоны, быть не должно», – заявил он. Имгрунт добавил, что все, кто работает на набережной, и в особенности музыканты и иные артисты, должны будут получить специальное разрешение, с фотографией места предоставления услуг, согласованное со структурными подразделениями администрации. «С началом сезона на всем протяжении набережной не должно быть той вакханалии, которая творилась прошлым летом, когда одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвёртые – незаконно торговали», – пояснил глава администрации.

Также Имгрунт поручил проработать общий регламент наведения порядка на набережной. Помощь полиции и структурным подразделениям администрации в этом деле, по его словам, будут оказывать казаки и сотрудники частных охранных агентств. «Предварительные договорённости по этому поводу уже есть», – уточнил он. И заверил, что предварительно лично пообщается со всеми, кто будет обеспечивать порядок на набережной летом. Глава администрации также поручил в кратчайшие сроки расчистить набережную от неэстетичного вида киосков и прочих объектов розничной торговли – прежде всего тех, которые не вошли в новую схему дислокации НТО. При этом у всех продавцов официальных уличных торговых точек на набережной, обратил внимание градоначальник, должна быть единая форма одежды.