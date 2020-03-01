30 смертельных процентов

Изобретение американского профессора и российская наркоторговля

Наверное, не предполагал профессор химии из США Джон Хаффман, что его научные изыскания станут «популярны» у российской молодежи. Светило химической науки трудился в университете штата Южная Каролина. А предметом его научных исследований было создание синтетических аналогов каннабиса. Ученый надеялся, что его изобретение станет с пользой применяться в медицине. Однако в здравоохранении оно так и не понадобилось. Зато наркопроизводители открытие оценили...

Вершина айсберга

Изобретение Хаффмана начало завоевывать мир, и в России оно появилось в начале 2000-х годов, получив в обиходе название «соль» из-за своего внешнего сходства с обычной солью. Правда, действие этой дури необычное. Ее, как правило, глотают, запивая водой. Эффект начинается уже через 15-20 минут. Наркоман ощущает необычайный прилив сил и безудержную радость. Правда, вскоре наступает депрессия и срочно требуется следующая доза. Привыкание к «солям» происходит очень быстро, и уже через два-три месяца они становятся для наркомана непреодолимой проблемой. Эту гадость за быстрое привыкание даже называют «свистом» или «скоростью». Когда «американская химия» только стала появляться в России, этому особо не придавали значения. Да и потом, когда медики и правоохранители начали бить в набат, у наркодельцов тут же нашлись в ответ свои ноу-хау. Дело в том, что, прежде чем внести синтетический наркотик в разряд запрещенных, соответствующие органы определяют его химическую формулу, и именно по ней на «соли» накладывается табу. Но если в формуле изменить один из компонентов, то появится совершенно другое вещество и запрет действовать не будет. Пока вновь появившаяся дрянь тоже не угодит в разряд запретных. Другая фишка «солевых» дельцов – распространение дури бесконтактным способом. Это когда продавец и покупатель друг с другом не встречаются, а связываются через Интернет, также через всемирную сеть идет и оплата, а потребитель получает дозы через так называемые закладки. Интернет-адреса для связи наркоторговцы нередко пишут на фасадах зданий, гаражах или заборах.

В последние несколько лет «соли» стали доминировать на крымском наркотическом рынке, здесь их доля, как и в целом по России, примерно 30%. Причем они не только подвинули своих химических собратьев, таких как «джеф», «винт», «крокодил», но и отобрали клиентуру у всенародно «любимых» марихуаны и «ханки».

Сейчас борьба с распространением «солей» идет довольно активная, как у правоохранителей и медиков, так и у общественности. По данным МВД Крыма, в течение минувшего года стражи закона смогли закрыть около ста интернет-сайтов, через которые на полуострове распространялась «синтетика». А сколько приходится как общественникам, так и полицейским закрашивать наркотической рекламы на домах и заборах! И это притом, что даже простая информация о продаже дури серьезно наказывается. Обычных людей за неё могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – на 50 тысяч, а юрлиц – на миллион.

Да и задерживают немало. Так, в Алуште недавно были взяты под стражу трое торговцев «солью», все они ранее судимы. В Саках полицейские задержали 26-летнего симферопольца, который в районе озера Чокрак пытался сделать 27 наркотических закладок. Весь процесс он тщательно фиксировал на смартфон, что станет еще одной уликой в суде.

Также наркоделец попался на горячем в Керчи. В правоохранительные органы поступил сигнал, что некий гражданин на окраине города, возможно, делает закладки. Прибывший сюда наряд полиции задержал мужичка, который и правда разложил по тайничкам 47 пакетиков «соли». За подобные манипуляции он может лишиться свободы по статье 228 УК РФ на срок до 15 лет.

35-летний наркособственник попался и в Симферополе. Его правоохранители остановили в переулке Ровный и в ходе личного досмотра обнаружили в поясной сумке мужчины несколько граммов «соли». И это только вершина айсберга.

Шерше ля фам

Однако не наркотой единой живет крымский криминал. Злодеи себя проявляют и в других сферах уголовной деятельности. К примеру, к 8 Марта будет уместно вспомнить французскую пословицу «шерше ля фам». В криминальном контексте, к сожалению. Представители сильного пола из-за прекрасных дам друг друга убивают и калечат, а потом оставшиеся в живых удирают с места происшествия. Так на днях произошло в одном из баров Симферополя. Здесь два мужичка, представляющие разные весьма не трезвые компании, повздорили из-за дамы, скорей всего тоже хорошо отведавшей напитков крепких. В результате 50-летний спорщик схватил нож столовый и трижды пырнул 33-летнего оппонента, после чего убежал с места поножовщины. Пострадавшего врачи быстро доставили в больницу, где основательно зашили. А сбежавшего злодея правоохранители быстро поймали и доставили в райотдел, где ему сейчас основательно «шьют» статью 111 УК РФ – умышленное нанесение вреда здоровью.

«Шерше ля фам» можно вспомнить по другим поводам. Скажем, в Керчи отличилась 48-летняя местная дама. В одном из городских медицинских центров она ожидала приема у врача. И дождалась «манны небесной»: находившийся перед дамой мужчина зашел во врачебный кабинет, забыв в коридоре на стуле свой кошелек. Наша дамочка, недолго думая, вывернула из кошелька всё содержимое, а это несколько тысяч рублей, и, даже не посетив врача, помчалась на радостях посещать магазины. Сейчас она посещает полицию и клянется, что случайно прихватила деньги, которые все до копеечки потратила. А это 158 статья УК РФ – кража. А в Красногвардейском районе отметилась 52-летняя «целительница» с Украины. Она познакомилась с местной женщиной, обнаружила у той порчу и пообещала снять. Когда они встретились в следующий раз, целительница полностью сняла с местной гражданки... но не порчу, а все ювелирные изделия, после чего исчезла. Хозяюшка ювелирки сильно расстроилась подобным развитием событий и пожаловалась в полицию. Мошенницу поймали, однако свою добычу она успела сбыть. Правда за сбытое придется сидеть.

Но, конечно, возвращаясь к вышесказанному, нарушают закон мужчины не только из-за «женского фактора». Воровству, как и любви, все возрасты покорны. Это еще раз доказал 67-летний пенсионер из Красноперекопска. Он, прогуливаясь по Центральном рынку города, увидел, что в павильоне электротехники нет продавца. Отошел, видать, по нужде малой, подумал дедушка, и решил не упускать момент. Пенсионер спокойно взял с витрины электропилу стоимостью 4 тысячи рублей и, как ни в чем не бывало, пошел к выходу. Эх, не знал дедуля, что попал он в объектив камер видеонаблюдения, а раз так, то попал он еще и на 158 статью УК РФ – кража. Когда всё это пенсионеру объяснили полисмены, почтенный вор дико извинялся, отдал пилу и пообещал исправиться.