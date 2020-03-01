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СпецпроектОбзор прессы

Крым как повод для «инквизиции»

На Украине смакуют новости о новых наказаниях

За минувшую неделю украинские СМИ, рассказывающие о ситуации в Крыму или о событиях, так или иначе связанных с полуостровом, обратили внимание на массу негативных информационных поводов, среди которых и продление Белым домом антироссийских санкций, и нагнетание истерии по поводу «милитаризации Крыма», а также лишение флагов гражданских судов разных стран, которые заходили в порты российского полуострова.

Дохлое дело

Украинские власти давно уже и даже настырно заняты составлением «полной картины для привлечения России к ответственности за оккупацию Крыма». Но, как показывает практика, сия задача фактически не решаема по многим причинам. Очередную причину, кстати, на днях признали даже в самом Киеве, рассказав, с какими трудностями столкнулись в процессе сбора «доказательств». «У Министерства юстиции Украины существует проблема со сбором официальной информации касательно незаконной оккупации Россией Крыма», – сообщил украинским журналистам заместитель министра юстиции Украины – Уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина. «У нас нет, например, какого-то официального приказа какой-нибудь 75-й воздушно-десантной дивизии Псковской области отправиться 21 января 2014 года на больших десантных кораблях в Севастополь», – сказал Лещина. Также он отметил, что при этом у киевских властей нет, к примеру, и какого-либо указа, на котором стоит подпись Верховного главнокомандующего Российской Федерации или главы Генштаба РФ. В общем, как говорится, «дохлое дело»...

Удовлетворение особого рода

Белый дом официально подтвердил, что Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. «Отмечается, что продление связано с действиями России в отношении аннексии полуострова Крым. По данным Белого дома, санкции наложены из-за того, что политика РФ в отношении полуострова может угрожать американской национальной безопасности и внешней политике. При этом санкции распространяются как на страну в целом, так и на определенную группу лиц, список которых ежегодно пополняется», – сообщается в статье на украинском сайте, посвященной обзору продления этих самых антироссийских санкций. Также, надо полагать не без удовлетворения, украинские СМИ приводят следующий пассаж: «Трамп в документе подчеркнул, что чрезвычайную ситуацию следует поддерживать, так как демократические процессы и институты в Украине до сих пор подвергаются давлению из России».

Лишили флагов

Украинский сайт со ссылкой на информацию руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко сообщает, что за заходы в порты российского Крыма вопреки санкциям Украины и Запада 50 гражданских судов были подвергнуты наказанию в виде лишения флага. Уточняется, что решение о лишении флага судна принимается государством регистрации. «Имеем своеобразный золотой юбилей – несколько дней назад количество судов-нарушителей из Крымского черного списка, которые были лишены регистрации знамени за заходы в порты (Крыма. – Ред.), достигло круглой цифры – 50», – приводит сайт слова Клименко. С 2017 года решение о лишении флага принимали власти Белиза, Боливии, Камеруна, Коморских островов, Ливана, Монголии, Палау, Панамы, Танзании, Того, Сьерра-Леоне. Также Клименко отметил, что нарушителям перерегистрация кораблей в других странах стоит от $10 тысяч – до $100 тысяч.

В мрачном свете

На сайте украинского телеканала появилась очередная антироссийская информация, призванная показать нашу страну как государство, озабоченное исключительно милитаризацией. И дескать, поэтому «коллективному Западу» нужно увеличивать давление на РФ и постоянно вводить новые и новые санкции. И, конечно, без Крыма в этом «коктейле» не обошлось. А именно: «Самая главная задача для Путина в Крыму – это военная составляющая», – гласит заголовок на сайте телеканала. Там же, со ссылкой на представителя Главного управления разведки Мин­обороны Украины Вадима Скибицкого, сообщается, что «с 2014 года по 2019-й – Россия увеличила в Крыму численность своих военнослужащих с 10–12 тысяч до 32 500. То есть с 2014 года их стало больше в два с половиной раза». Кроме того, Скибицкий, видимо для усиления эффекта антироссийской пропаганды, делает и весьма мрачные для Украины прогнозы, исходя из вышеозвученной информации: «Более того, на этом (Россия. – Ред.) не собирается останавливаться: группировки войск РФ будут наращиваться и в дальнейшем. Россия собирается выйти на численность в 40 тысяч военных на территории Крыма».

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 569 от 6 марта 2020 года

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Просмотров: 44 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:28

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