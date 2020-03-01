Если чадо чудит

В каких случаях и в каком размере родители должны возместить вред, причиненный их детьми?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, в каких случаях и в каком размере родители должны возместить вред, причиненный их детьми. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Причины и сроки

Причиненный несовершеннолетними детьми вред возмещается родителями, если он возник из-за ненадлежащего воспитания и надзора за ребенком. Дети в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно возмещают вред при наличии у них достаточного дохода или имущества.

Обязанность по возмещению вреда

Согласно статьями 1064, 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в частности на родителей несовершеннолетнего.

Родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение трех лет после лишения их родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей.

До 14 лет

За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и не осуществление должного надзора за ним, например попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п.

Кроме того, обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним (в том числе и самому себе), несут организации или лица, под присмотром которых малолетний временно находился (далее - ответственные за ребенка организации или лица), в случае не осуществления должного за ним надзора в момент причинения им вреда. К таким организациям или лицам относятся, в частности: образовательная организация (например, детский сад, общеобразовательная школа, гимназия, лицей); медицинская организация (например, больница, санаторий); организация, осуществляющая в этот период надзор за малолетним; лицо, осуществлявшее надзор за малолетним на основании договора.

От 14 до 18 лет

Согласно п. 1 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним.

Однако в случае, когда у несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Так, вред подлежит возмещению родителями (усыновителями), попечителями, если с их стороны имело место безответственное отношение к воспитанию несовершеннолетнего и неосуществление должного надзора за ним, например попустительство или поощрение озорства, хулиганских и иных противоправных действий, отсутствие к нему внимания и т.п.

В соответствии с п. 3 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ , обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается в следующих случаях: по достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия; когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия приобрело дееспособность.

В случае появления у несовершеннолетнего достаточных для возмещения вреда средств ранее достижения им 18 лет исполнение обязанности родителями (усыновителями), попечителями приостанавливается и может быть возобновлено, если соответствующие доходы прекратятся.

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми. При этом родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка либо в силу объективных причин не мог его воспитывать.

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