Екатерина Великая по-советски

Почему министр Фурцева любила Крым, не признавала 8 Марта и терпеть не могла «дамочек в штанах»

Екатерина Фурцева имела огромный список регалий и званий: первый секретарь Московского городского комитета КПСС, член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, министр культуры СССР. Награждена четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Негласно её именовали «Екатериной Третьей». Завидное прозвище, блестящая партийная карьера. А начинался её стремительный взлёт в курортной Феодосии.

Полётный план

Катя родилась в заштатном городке Вышний Волочёк Тверской губернии 24 ноября (7 декабря) 1910 года. Глава семейства Фурцевых, по профессии рабочий-металлист, погиб в самом начале Первой мировой войны. Мать больше замуж не вышла, растила дочь в одиночку, но при этом не жаловалась. Энергии у Матрёны Николаевны было хоть отбавляй. Её хватало на всё. Трудясь полный рабочий день на местной ткацкой фабрике, она умудрялась к тому же весьма активно заниматься общественной деятельностью. Будучи неграмотной, смогла стать депутатом городского совета, и не абы каким, а влиятельным и авторитетным. А дочь Екатерина радовала мать тем, что оказалась яблоком от яблони.

В 1924 году Екатерина вступила в ВЛКСМ. Ей было 14 лет, она училась в третьем классе семилетней школы, жизнь только начиналась, но понимание «полётного плана» на годы вперёд уже пришло. Два года на фабрике, и вот она уже получила первое и очень ответственное партийное задание – в 1930-м бойкую, активную, спортивную и перспективную девушку направили секретарём Кореневского райкома ВЛКСМ Курской области поднимать сельское хозяйство и, что ещё важнее, приняли в партию. А потом в её жизни был Крым…

Запасной аэродром

В Феодосии о Екатерине Алексеевне помнят. Даже информационно-историческую доску на здании Феодосийского городского дома культуры (пр. Айвазовского, 7) установили. Полагают, и не без основания, что именно здесь партийный функционер высочайшего ранга вырулила на карьерную взлётную полосу. Сама же Фурцева считала Феодосию в частности и Крым в целом скорее запасным аэропортом – мол, в провинции больших карьер не делают, обязательно нужно улетать и возвращаться разве что на «дозаправку», подлечить усталые нервы.

С 1931-го, по 1932-й Фурцева занимала должность секретаря Феодосийского горкома ВЛКСМ Крымской АССР. Позже, в 1932-1933 годах, была заведующей отделом Крымского обкома ВЛКСМ (Симферополь). А ещё на полуострове она встретила личностей высокого полёта и сама научилась летать.

Подрезать и отрастить крылья

Всего в каких-то двадцати километрах от Феодосии, в живописном посёлке Коктебель, жил знаменитый и выдающийся поэт, художник и критик Максимилиан Волошин. Знаменитым и выдающимся он был ещё до рождения Екатерины, ещё до революции, при старом режиме. Знаменитая дача Волошина давным-давно слыла местом паломничества богемы, а сам Макс без преувеличения являлся элементом, значительно влияющим на вкусы и убеждения творческой молодёжи, которая де-факто влияла на неокрепшие умы всех остальных юных советских граждан. По этой причине Максимилиан Александрович представлял практический интерес для секретаря Феодосийского горкома ВЛКСМ – таких Волошиных и иже с ними нужно было держать в идеологической узде. Но влияние, как известно, никогда не бывает односторонним, общение незаурядных личностей предусматривает внутреннюю трансформацию всех участников коммуникации. Фурцева, например, после знакомства с Волошиным твёрдо усвоила: всякое своеволие так называемых творческих личностей нужно пресекать на корню, искусство должно существовать не ради самовыражения одного, а на благо системы. Так Максимилиан Александрович, даже не подозревая об этом, стал номером один в длинном чёрном списке будущего министра СССР. Помимо Волошина в список вошли: Тамара Миансарова, Валерий Ободзинский, Аида Ведищева, Владимир Высоцкий и многие другие.

Но, справедливости ради, стоит отметить, что в крымский период в поле зрения Фурцевой попадались не только те, кому хотелось побыстрей обрезать крылья. Были и люди с правильными устремлениями. У таких и научиться чему-то стоило. Таким человеком в глазах Фурцевой явился будущий создатель советской ракетной техники Сергей Королёв. Он воспринимался настоящим небожителем. И Екатерина вслед за ним устремилась в небо. Она увлеклась авиацией. И решила стать настоящим профессионалом в деле полётов наяву.

Фурцева ходатайствовала, чтобы обком партии рекомендовал ее на Высшие академические курсы Аэрофлота. И на счастье, её желание совпало с планами товарища Сталина. В 1934 году, по требованию Вождя, было принято постановление Политбюро: «Поручить оргбюро отобрать 6300 коммунистов для направления в летные школы».

Летные курсы располагались в Царском Селе под Ленинградом. Учеба длилась три года. Екатерину Алексеевну готовили в политработники гражданской авиации.

После окончания курсов Фурцева уехала в Саратов и встретила там свою первую большую любовь. Её избранником стал бравый летчик Петр Битков, с которым они прожили долгие одиннадцать лет. Потом была война и убийственное разочарование – муж ушёл на фронт и отказался от продолжения дальнейших отношений с супругой. Так она поняла, что время парить над землёй закончилось. Нужно было идти дальше, только вперёд, только вверх по карьерной лестнице.

Азы культуры

4 мая 1960 года Фурцеву сместили с должности секретаря ЦК КПСС и назначили министром культуры СССР. Приятных эмоций это у неё не вызвало. Зато некоторые её решения вызвали стойкий негатив в обществе.

К примеру, в 1961 году разрабатывался документ, чтобы сделать 8 марта «красным днем» календаря. Однако Екатерина Алексеевна заявила, что в Советском Союзе женщина равноправна во всех вопросах с мужчинами и не стоит оскорблять советскую женщину тем, что лишь один раз в году вспоминать об этом, тем более – делать этот день нерабочим. Бывший в то время главой Союза Хрущев позицию Фурцевой поддержал. И советские люди лишились одного дополнительного праздника. Правда, спустя пять лет, когда Хрущева в кресле генсека компартии сменил Брежнев, женский праздник таки стал официальным выходным днем.

Неужели Фурцева подсознательно ненавидела представительниц своего пола? Нет, просто она считала, что те, кто, подобно ей, «пашут как лошади», достойны уважения, но «дамочек» нужно жёстко воспитывать. Говорят, однажды на приём к Фурцевой явилась Клавдия Шульженко, звезда первой величины на советской сцене. Ранее Шульженко обратилась с просьбой о выделении ей жилья. Фурцева, выполняя устное указание руководства, ордер подписала. Но Клавдия Ивановна позволила себе прийти на приём к министру в брюках. За что и была наказана. Сначала долгим ожиданием в приемной, а после решительным отказом в предоставлении жилья. «Нужно понимать, где находишься, а не витать в облаках», – сказала, как отрезала министр. И, надо признать, она знала, о чём говорила.