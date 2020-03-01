Служитель культа красоты

27 февраля (10 марта) исполняется 160 лет со дня рождения художника Вардгеса Суренянца

Он мог бы стать священником, как хотел его отец, но решил всю свою жизнь посвятить служению другой религии – искусству. Он не завел семьи, но создал свой неповторимый национальный стиль, заслужив статус основоположника исторического жанра в армянской живописи. Какое отношение он имеет к Крыму? Самое непосредственное. Здесь он вдохновлялся, здесь и угас.

Свой путь

Первые восемь лет своей жизни Вардгес Суренянц провёл в родном Ахалцихе, что на юге Грузии. Его детские фантазии питали свидетельства о боевых походах и битвах, рассказы об османах-завоевателях и об эрзрумских армянах, составлявших до 80% населения небольшого городка.

Отец художника Акоп Суренянц был священником, учителем истории религии. Он и привил мальчику желание подняться к духовным истокам, опираясь на древние знания своего народа. Правда, для достижения этой цели Вардгес избрал совсем не тот путь, что уготовил ему отец…

В 1868 году вместе семья Суренянц первый раз попала в Крым. Четыре года Суренянцы прожили в Симферополе. Профессор А. И. Коваленко сообщает, что они приехали к своим дальним родственникам Айвазовским, и, соответственно, интерес к живописи привил Вардгесу именитый художник, после чего видение мальчиком собственного будущего пошло вразрез с представлениями отца. Но уважаемый Акоп ещё этого не понял.

В возрасте 10 лет Вардгес Суренянц был определен в Московскую Лазаревскую академию, чтобы обрести духовный сан. А, когда спустя два года его отца назначили пресвитером Московской Армянской епархии, вся семья вслед за Вардгесом переехала в Москву. Но и это не смогло удержать непокорного сына от отчаянного, по мнению отца, шага – в 15 лет юноша начал обучение в отделении архитектуры Московского училища живописи, ваяния и зодчества. А потом, в 1879-м, уехал оттачивать своё мастерство в Мюнхен, где поступил на архитектурный факультет Мюнхенской академии художеств и увлёкся искусством модерна. Возвращение к истокам случилось много позже. Но именно этим возвращением Вардгес и запомнился потомкам.

Святой образ

Наиболее ярко за последние годы имя Вардгеса Суренянца прославлялось в недалёком 2016-м. Тогда в одной из московских галерей состоялось событие, которое, как писали СМИ, демонстрировало стремление народов России и Армении к духовному сближению. Именно тогда организации «Святой Григор Нарекаци. Россия – Армения» в лице ее президента Самвела-Гора Оганесяна передали икону святого блаженного Григора Нарекаци, армянского ученого монаха и поэта X века, написанную в стиле кузнецовского письма мастером Мариной Филипповой. И, что кажется ещё более символичным, гостям российской столицы был продемонстрирован образчик перевода образа Богоматери, созданный армянским художником, на «новый и вместе с тем древнейший иконописный язык, которому свойственен высочайший уровень символизма». Проще говоря, уже упомянутая Марина Филиппова сделала список с иконы «Богоматерь и Младенец (Армянская Богоматерь)», произведения, принадлежащего кисти Вардгеса Суренянца, второе название образа «Богоматерь Суренянца, алтарная».

Специалисты долго спорили, можно ли считать созданную Суренянцом композицию иконой. И пришли к выводу, что «не совсем». Разве что с учётом спе­цифики храмов Армянской апостольской церкви (ААЦ), церковному убранству которой традиционно свойственна лаконичность, икон там мало, и потому освященные картины, подобные «Богоматери Суренянца», часто помещены в алтарных частях храмов.

Небеса обетованные

Правда, в этой полемике о том, чем именно являются созданные Суренянцом святые образы, следовало бы все же учесть тот факт, что художник этот отнюдь не был дилетантом в деле создания церковных росписей.

И тут в первую очередь необходимо вспомнить храм, построенный в Ялте архитектором, выходцем из Тифлиса Гавриилом Михайловичем Тер-Микеловым. Прототипом этого храма стала церковь Святой Рипсиме в Эчмиадзине (город в Армавирской области Армении, бывшая столица Великой Армении Вагаршапат). Человеку несведущему может показаться, что этот факт говорит о недюжинных амбициях инициатора и главного мецената строительства, российского нефтепромышленника, инженера, финансиста армянского происхождения Павла Иосифовича Гукасова (Погос Тер-Гукасян). На самом деле повод для строительства церкви был весьма скорбный – в Крыму в юном возрасте умерла дочь Гукасова Рипсиме, и безутешный отец решил увековечить память о ней, обустроив в Ялте церковь – семейную усыпальницу, напоминающую архитектурой и внутренним убранством раннехристианские армянские храмы.

Для росписи церкви Святой Рипсиме был приглашен Вардгес Суренянц. После многолетней подготовительной работы в 1917 году 57-летний художник переехал в Ялту и поселился рядом с церковью.

С небес на землю

Работа над росписью храма продвигалась медленно. Суренянца существенно тормозили разногласия с заказчиком – художник намеревался внести в облик ялтинской церкви стилистику модерна, Гукасову это претило.

А потом всё стало ещё хуже…

В 1918 году Гукасов, спасаясь от большевистского террора, эмигрировал. Церковь и её созидатели оказались брошены на произвол судьбы. И Вардгес Суренянц, несмотря на слабое здоровье, добровольно взял на себя заботу ангела-хранителя ялтинского чуда. Работы по внутреннему украшению церкви продолжились. Но в апреле 1921 года случилась беда. Стоя на строительных лесах под самым церковным куполом, Суренянц упал в голодный обморок. Это было роковое падение с небес на землю, падение, за которым наблюдали лишь четверо евангелистов, чьи образы стали последними творениями Мастера.

Великий художник умер, падая вниз, но сегодня те, кто желает почтить его память, должны подняться вверх по лестнице. От оформленного красивыми пилонами входа церкви Святой Рипсиме начинается длинная каменная лестница. Ступени ведут к цокольной поминальной нише на южной стене. Слева от ниши находится усыпальница дочери нефтепромышленника Гукасова. Кроме дочери здесь похоронены и два его сына. А справа от ниши находится скромная могила Вардгеса Суренянца. Скромная мраморная табличка появилась здесь в 1963 году. Церковь находится в Ялте, по адресу: улица Загородная, 3.