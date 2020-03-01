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Ритуальные пляски одного дня

Пора готовить гендерные подношения к 8 Марта

Это как Новый год. Только не для всех. Исключительно для милых дам. Некоторые гадают: как так вышло, что давным-давно одна феминистка придумала ходить на митинги во имя лучшей жизни для всех скопом, а потомки восприняли её инициативу как лишний повод получить нечто ценное для себя лично. Видимо, закон трансформации идей во времени и пространстве подействовал. И теперь проявлять внимание к женщинам хотя бы раз в году уже традиция. Изменить её невозможно. Потому как слабый пол этого не простит.

Вместе будет веселей

Международный женский день 8 Марта в корпоративном формате празднуют в двух третях российских компаний (62%). Это следует из свежайшего исследования сервиса «Работа.ру». Правда, 20% компаний праздник совершенно игнорируют. То ли по идейным соображениям, то ли по причине отсутствия средств на праздники. При этом корпоративу будут рады всего 8% сотрудников, 16% хотели бы получить презент от работодателя, а большинство (76%) предпочло бы, чтобы компания потратила деньги на выплату премий.

Лучше не задумываться

По данным исследователей, о происхождении Международного женского дня помнит почти половина респондентов (47%): Клара Цеткин предложила бороться за права женщин, устраивая митинги и шествия в один и тот же день во всех странах мира.

16% думают, что 8 марта родилась одна из первых феминисток Роза Люксембург, хотя на самом деле день рождения этой женщины 5 марта.

13% участников опроса думают, что 8 марта женщины получили возможность голосовать на выборах наравне с мужчинами (общей международной даты нет, в России дамам дали возможность голосовать 19 марта 1917 года).

Также нашлись и те, кто считает, что этот день связан с созданием первой политической организации дам или днем презентации «Декларации прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж (9 и 7 процентов соответственно).

Ещё 8% опрошенных 8 марта отмечают День матери, хотя на самом деле этот праздник приходится на последнее воскресенье ноября.

При всём при этом подавляющее большинство опрошенных (75%) говорят, что относятся к 8 Марта «положительно». 20% обозначают свою позицию как нейтральную, но считают, что «лишний выходной не помешает». И, наконец, небольшой процент респондентов (5%) считают гендерные праздники пережитком прошлого.

Зубы дарёного коня

В конце февраля этого года ТАСС обнародовал результаты ещё одного небезынтересного, в контексте самого известного мартовского праздника, исследования. По его результатам стало ясно, какие именно подарки женщины считают запоминающимися и сколько денег мужчины готовы за эти самые подарки заплатить.

Выяснилось, что 57% мужчин хотели бы потратить на праздник в этом году столько же, сколько и в прошлом - от одной до трех тысяч рублей. 27% мужчин готовы взять подарки в кредит или рассрочку.

Женщины рассказали, что большего всего в прошлые годы им запомнились такие подарки, как:

- Первая открытка от ребенка;

- Гладильная доска;

- Капроновые колготки;

- Мельнички для соли и перца.

Среди желаемых подарков россиянки отметили:

- Цветы;

- Парфюмерия и косметика;

- Часы;

- Ювелирные изделия и сувениры.

Однако самым приятным сюрпризом к гендерному празднику дамы назвали деньги.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 569 от 6 марта 2020 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:45

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