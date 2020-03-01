Кому нужна такая напасть

Недостроенный театр кукол, развороченный Исторический бульвар и другие занимательные истории

О необходимости строить в крымской столице огромное здание нового театра кукол на месте старого, одноэтажного, построенного в 30-х годах ХХ века, спорили много и часто. Но общественное мнение властям в итоге удалось переломить, и в начале 2018 года стройка началась. Закончить объект стоимостью 930 млн рублей обещали в конце прошлого года, но этого не произошло, а теперь стало известно, что эта миллиардная почти стройка вообще «зависла». И, похоже, это только вершина айсберга…

«Пишут бумажки»

Еще минувшей осенью стало заметно, что работы на строительстве нового театра кукол в Симферополе затихли. Официальных комментариев по этому поводу не последовало, и оставалось лишь строить предположения: то ли специальная технологическая пауза какая-то, то ли просто «не сезон» – зима, ожидание непогоды... И только на этой неделе стало известно, что строительство театра кукол задерживается из-за чрезмерной бюрократизации и проблем, возникших у подрядчика с деньгами. «Как всегда, проблема – финансовое состояние подрядчика. Есть определенные нюансы, слабая работа заказчиков в том числе. На последнем заседании в «Инвестстрое» (заказчик строительства) с коллегами обсуждали ситуацию. К сожалению, многие еще играются в бюрократию – вместо реального решения вопроса пишут друг другу бумажки и ждут месяцами на них ответы. Поэтому я каждую неделю в «Инвестстрое» провожу заседания, чтобы избежать бюрократических проволочек. Есть претензии и к подрядчику, и к заказчику, но я думаю, что выровняем ситуацию», – сообщил по этому поводу журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов. Здесь стоит обратить внимание на упомянутые руководством полуострова проблемы у подрядчика, которым является ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга. Ведь эта фирма занимается еще несколькими важными объектами на полуострове. И если проблемы действительно, как говорится, имеют место быть, то что же будет с крымскими достопримечательностями?

Солидный список и подозрения

«Меандр» – одна из крупнейших компаний России, занимающихся строительством и реставрацией. Основные заказы петербургской фирмы сосредоточены в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщают СМИ, в ее портфеле около полутора сотен госконтрактов на сумму несколько миллиардов рублей. Она считается близкой к Министерству культуры России компанией (как следует из текста расследования севастопольского издания «Форпост», фирма начала стабильно выигрывать государственные тендеры еще с 2011 года, когда будущий, а теперь уже бывший министр культуры России Владимир Мединский был еще председателем Комитета по культуре российской Госдумы). В Крыму «Меандр», кроме строительства упомянутого выше нового кукольного театра в Симферополе, участвовал или участвует в реконструкции: Ханского дворца в Бахчисарае, караимской кенассы в Симферополе, Ласточкиного гнезда и Воронцовского и Ливадийского дворцов на ЮБК, армянского монастыря Сурб-Хач, мечети хана Узбека и медресе в Старом Крыму, дома Чехова в Ялте, архитектурно-археологического комплекса «Судакская крепость», усадьбы Палласа, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе, бывшего кинотеатра «Украина» и Исторического бульвара в Севастополе, Митридатских лестниц в Керчи... Солидный список! Но что если пройтись по нему внимательно?

К примеру, история с реконструкцией объекта культурного наследия «Лестницы Большие и Малые, середина XIX – конец XIX вв.», или попросту – Митридатских лестниц в Керчи. Как сообщалось, первый проект реконструкции объекта был выполнен фирмой «Меандр», она же выиграла конкурс на проведение первоочередных противоаварийных работ. Для укрепления склонов горы Митридат проводилось устройство так называемых анкерных полей (на одном из участков производились работы на сумму порядка 167 миллионов рублей). Позже выяснилось, что сваи анкерного поля наносят урон культурному слою, и работа «Меандра» была прекращена, появилось даже уголовное дело. Да и сроки сдачи объекта оказались сорваны (отодвинуты, по факту, на пару лет). Судами закончились и работы этой фирмы в Воронцовском дворце и ялтинском доме-музее Чехова. Но там хотя бы объекты остались более-менее целы, чего не сказать, к примеру, о севастопольском Историческом бульваре. Том самом, на котором знаменитая Панорама первой обороны города. Том самом, который в итоге стал развороченной стройплощадкой. И хотя подрядчик (ООО «Меандр») и субподрядчик (ООО СК «Ирбис»), что называется, «переводят стрелки друг на друга», спорят в судах, факт остается фактом – объект реконструкции превратился в долгострой с неопределенным сроком окончания работ.

Странная история происходит и с реконструкцией симферопольской караимской кенасы, за которую пару лет назад взялись очень активно, в прошлом году сообщалось, что работы якобы завершены на 50 процентов, и к лету нынешнего года собирались устроить торжественное открытие. До лета – рукой подать, но в последнее время об успехах на этой стройплощадке что-то не слыхать… Плюс работы в Ханском дворце, где со сроками сдачи, поговаривают, тоже начались проблемы… А ведь «Меандр» занимается еще и полной реставрацией одной из главных визитных карточек Крыма – Ласточкиного гнезда, где основные работы должны завершиться, как сообщалось, к 1 мая этого года, а благоустройство территории – к сентябрю. Смогут ли? Не получится ли с этими объектами так же, как и с новым симферопольским театром кукол? Ведь причины для опасений, как оказалось, имеются.

Изменились «правила игры»?

Впрочем, проблемы у «Меандра», как выяснилось, не только в Крыму. Как сообщает издание «Фонтанка.Ру», за минувший год у компании было прекращено госконтрактов почти на 1,5 млрд рублей, это больше, чем вся выручка фирмы за 2018 год. В конце февраля этого года фирма лишилась еще одного заказа от Эрмитажа после одностороннего расторжения музеем контракта – на реставрацию Биржи на стрелке Васильевского острова (один из главных открыточных видов Петербурга). Все сроки вышли, но работы на объекте еще даже не близки к финалу. «С декабря 2018 года, когда контракт был подписан, на сегодняшний день сделано лишь около 8% от запланированного. Но тональность комментариев с обеих сторон позволяет сделать вывод: обид между заказчиком и подрядчиком не остается. Но кто и в какие сроки теперь будет реставрировать Биржу, неизвестно. Впереди новый конкурс. Точные сроки открытия исторического здания для широкой публики назвать никто не берется», – сообщает издание, уточняя, что фирма уходит с репутационными потерями: руководство Эрмитажа заговорило о внесении «Меандра» в реестр недобросовестных поставщиков. «Последние месяц-два на стройплощадке совсем никто не работает. Видимо, у них нет ни сил, ни возможностей. Работа встала, из-за этого и расторгаемся, – объяснил «Фонтанке» замгендиректора Эрмитажа Алексей Богданов. – «Меандр», насколько я понимаю, не справляется на многих объектах, у него много проблем. Мы должны уведомить ФАС о том, что мы в одностороннем порядке расторгаем контракт, и мы его уведомим. А дальше ФАС должен решить, включить этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков или разрешить продолжить работы на других объектах». В этой же связи упоминается и неоднозначное участие фирмы в реконструкции знаменитой питерской консерватории, где работы много лет уже просто стоят на месте.

Претензии к «Меандру» предъявляют и другие заказчики. В частности, московский Музей современной истории России потребовал выплатить неустойку за срыв срока реставрации Английского клуба на Тверской. Подряд на 272 млн рублей был получен еще в 2018 году. Из них освоено 127. Доделать работы надо было до мая 2019 года, но работы не выполнены. И в Российской национальной библиотеке недовольны работой «Меандра». «Эта компания по демпинговой цене получила право на проектирование и проведение работ по перекрытию кровли в нашем здании на площади Островского. Они составили такой проект, по которому ничего невозможно было делать. Субподрядчики тоже не могли разобраться в проекте, и это тормозило работы. Библиотека за свои деньги была вынуждена организовать технадзор и привести в порядок проект, – рассказал изданию заместитель гендиректора РНБ Валентин Сидорин. – Рабочие «Меандра» то неделями не приходили на объект, то появлялись, и всё это было хаотично. Только после привлечения Минкульта и акционеров «Меандра» удалось эти работы 31 декабря завершить. Но они были приняты с претензиями по срокам и по качеству. Выставлены штрафные санкции – около 700 тысяч рублей. Пока они ничего не заплатили, с ними работают наши юристы».

Также, по информации Фонтанка.Ру, в прошлом году были расторгнуты несколько контрактов «Меандра» с Северо-Западной дирекцией Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации: работы в Выборгском замке и небольшой подряд в доме Волконских на Мойке, 12. В арбитраже сейчас иск дирекции к компании на 134 млн рублей.

Кроме этого, эксперты издания, делясь своими ощущениями от происходящего, говорят, что кажется, будто «Меандр» «сливают». Дескать, изменились некие «правила игры»...