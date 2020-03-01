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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в центре крымской столицы можно запутаться в проводах

Жительница Симферополя Рита Г. предупреждает: «Почти три месяца болтаются на тротуаре провода на ул. Гоголя – Крейзера на уровне груди. В сумерки их не видно, запутаться и перевернуться ничего не стоит. Это тоже до очередной жертвы. Все проходят мимо, ругаются, но никто ничего не делает. Чего ждём? У нас есть какие-то службы?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 51 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:08

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