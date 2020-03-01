В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в центре крымской столицы можно запутаться в проводах

Жительница Симферополя Рита Г. предупреждает: «Почти три месяца болтаются на тротуаре провода на ул. Гоголя – Крейзера на уровне груди. В сумерки их не видно, запутаться и перевернуться ничего не стоит. Это тоже до очередной жертвы. Все проходят мимо, ругаются, но никто ничего не делает. Чего ждём? У нас есть какие-то службы?»