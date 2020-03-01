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Говорят, что... крымчане не могут проникнуть в больницы
Не пожелавший представиться житель крымской столицы сетует: «Вчера вечером приехали в больницу. Там введен обязательный масочный режим. И в поликлиниках тоже. Только масок нет в продаже ни в государственной «Крым-Фармации», ни в частных аптеках».
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года
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