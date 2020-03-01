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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымчане раскопали подноготную коронавируса

Новости о новом опасном вирусе заставили некоторых задуматься и… покопаться в архивах. Оказалось, коронавирус – новость, мягко говоря, не свежая, а с очень и очень длинной бородой. В 2003 году газета «ЗОЖ», в частности, публиковала статью, которая так и называлась «Коронавирус». В статье изложена история пандемий, вызванных этим вирусом, начиная с конца 30-х годом минувшего столетия. Упомянуто также и о том, что вирус этот возвращался во время вьетнамской войны и в 90-е. «Удалось выяснить, что случаи пневмонии, которые были зарегистрированы в 1997-1999 годах, были вызваны корона-вирусом, – сообщает газета. – И этот же вирус, по всей видимости, стал причиной возникновения атипичной пневмонии».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:12

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