Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Боец невидимого фронта
Внезаконное разнообразие
Самый мужественный праздник
Мотивация и развитие
Неудовлетворительно!
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Гвардейском новый водопровод оказался хуже старого

Говорят, жителям поселка Гвардейское Симферопольского района уже несколько месяцев приходится «радоваться» результатам благоустройства их поселка. В рамках ФЦП им поменяли старый аварийный водопровод. Вот только сделали это, мягко говоря, некачественно. Водопровод постоянно прорывает, и воду в дома не дают, пока не устранят проблему. Но самое неприятное, по мнению местных жителей, то, что при замене водопровода разрыли дорогу, которую кое-как засыпали грунтом, и теперь каждая поломка превращает улицу в сплошное болото. 

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:13

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2020 (52)
Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru