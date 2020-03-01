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Говорят, что... в Гвардейском новый водопровод оказался хуже старого Говорят, жителям поселка Гвардейское Симферопольского района уже несколько месяцев приходится «радоваться» результатам благоустройства их поселка. В рамках ФЦП им поменяли старый аварийный водопровод. Вот только сделали это, мягко говоря, некачественно. Водопровод постоянно прорывает, и воду в дома не дают, пока не устранят проблему. Но самое неприятное, по мнению местных жителей, то, что при замене водопровода разрыли дорогу, которую кое-как засыпали грунтом, и теперь каждая поломка превращает улицу в сплошное болото.

Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив «КТ»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года Еще статьи: Затянувшееся ожидание Приозерное уходит под воду Когда власть – источник негатива «Что хочу, то и ворочу» Лохотрон на воде