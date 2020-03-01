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Начнут в знаменательный день

Масштабный ремонт городских, межмуниципальных и региональных дорог в Крыму начнется с 1 апреля. «Планы все есть, по улицам в том числе, со всеми регионами согласованы. Средства есть, в марте все будут законтрактованы. С 1 апреля самое позднее все уже выйдут на работы», – сообщили несколько дней назад крымским журналистам в руководстве республики. Также, по словам главы Крыма, на ремонт дорог в регионе в этом году выделено дополнительно 17 млрд рублей. «В общем за три года – это без БКАД (нацпроект «Безопасные и качественные автодороги»), без нацпроектов – только за деньги президентского фонда более 25% дорог будет приведено в нормативное состояние. Региональных и муниципальных», – добавил он. Упомянутые работы будут вести два подрядчика: «ВАД» (генподрядчик строительства трассы «Таврида») и «Центродорстрой» (генподрядчик строительства первого этапа дороги Симферополь – Евпатория – Мирный). Судя по комментариям на данную тему, власти республики в целом с оптимизмом смотрят в дорожное будущее: «Мы рассчитываем на то, что подрядчики мощные, мобилизация на территории полуострова техники и людей есть, по расходованию средств бюджетных, выполнению программ у них отставаний нет, поэтому надеемся, что и в городах они справятся, на улицах будут серьезные изменения». Ну а жителям, как всегда, остается надеяться на то, что эти прогнозы и ожидания таки сбудутся. И дороги станут лучше. И не надо будет их переделывать на следующий год.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 61 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:40

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