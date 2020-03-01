Содержание для формы

Молодежный парламент Севастополя ищет новые кадры

На минувшей неделе в Севастополе стартовала заявочная кампания по набору кандидатов в новый состав Молодежного парламента Севастополя. В течение месяца молодые люди города-героя могут подать заявки для участия в конкурсе. При этом депутаты упразднили ряд вакантных мест в парламенте, а также прежний срок полномочий молодых депутатов.

Желателен творческий подход

Теперь молодые люди смогут работать на своих должностях не четыре, а всего два года. Кроме того, сократился и сам состав парламентариев с 36 до 24 человек.

Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя:

«Мы советовались с парламентариями молодежными прошлого созыва, прошлой каденции. И они посоветовали, исходя из собственного опыта, сделать такой срок. Дело в том, что два года достаточно для проявления инициативы и воплощения этой инициативы в жизнь, в законодательное русло».

Для того чтобы принять участие в конкурсе на должность депутатов, подрастающему поколению, в возрасте от 18 до 30 лет, необходимо подготовить и направить на электронный адрес Законодательного собрания Севастополя соответствующую заявку вместе с подготовленным эссе или снятым видеороликом на тему «Я – депутат». Одобренные кандидатуры далее ждет собеседование.

Напомним, что Молодежный парламент создан при Законодательном собрании Севастополя как форма участия представителей молодёжи в процессе выработки и принятия законодательных решений в сфере формирования и реализации государственной молодежной политики в городе. Он является коллегиальным совещательным органом, работа которого направлена на представление и защиту прав молодежи, приобщение молодых граждан к парламентской деятельности, формирование их правовой и политической культуры, содействие социальному, правовому, образовательному, культурному, нравственному, патриотическому и физическому развитию, участие в законотворческой деятельности Законодательного собрания города и многое другое.

Молодежный парламент делится на комиссии: по городскому хозяйству и экологии, по образованию, науке и культуре, по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, по труду и социальным вопросам. Кроме того, молодые люди пытаются реализовывать и социальные программы, проводят акции, оказывают консультативную помощь.

Попродуктивнее бы...

В России Молодежный парламент функционирует уже более 20 лет. Около 40 тысяч молодых людей работают в системе молодежного парламентаризма. В Севастополе он начал свою работу 5 марта 2016 года. При этом срок полномочий молодых депутатов истек одновременно со сроком работы их старших коллег. Ранее членом Молодежного парламента мог стать подросток, достигший возраста 16 лет, теперь же критерии изменились. В состав нового Молодежного парламента войдут один человек от Правительства города и один от Законодательного собрания. Остальные 22 депутата – самовыдвиженцы, которые могут представлять какие-либо общественные организации и объединения. Кроме того, при Молодежном парламенте создадут кадровый резерв, а формирование нового состава не потребует бюджетных затрат.

Владимир Немцев:

«Те кандидаты, которые не попали в действующий состав Молодежного парламента, будут включены в кадровый резерв, и это облегчит процедуру довыборов в случае, если кто-то добровольно сложит полномочия. Если раньше предусматривали досрочные выборы, то здесь мы просто будем брать уже из сформированного кадрового резерва».

Напомним, что ранее должность председателя Молодежного парламента занимал Дмитрий Мелешников. В своем интервью в мае прошлого года, в рамках сотрудничества портала «Севастопольский фарватер добра» и факультета журналистики филиала МГУ имени М. В. Ломоносова он рассказал о том, как работают молодые парламентарии и какие именно проблемы больше всего волнуют севастопольскую молодежь.

Дмитрий Мелешников:

«Начиная с момента создания парламента все наши мероприятия разделились на два блока: законопроектные и проектные. Законопроектные – это разработка севастопольских и федеральных законов. Мы разработали и отправили в адрес Законодательного собрания Севастополя 7 проектов законов, 3 из которых уже приняты. Наши поправки в федеральный закон «О занятости населения» дошли до Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Мы писали в поддержку людей, получающих среднее профессиональное образование. Планировалось поднять возраст учащихся, в рамках которого предоставляются гарантии по содействию занятости молодых специалистов, до 25 лет. Сейчас молодые люди заканчивают учебные заведения далеко не в 20 лет, а позже. Было много дискуссий по этому вопросу. Государственная Дума до того, как рассмотреть закон в первом чтении, проводила всевозможные экспертизы. Правительство Российской Федерации написало определённое заключение, и закон вернули на доработку».

Деятельность прошлого созыва Молодежного парламента Владимир Немцев оценил как эффективную. Что же касается нового состава, то он надеется на то, что его работа станет еще более продуктивной. За прошедшие четыре года депутаты Молодежного парламента проявили инициативу при принятии шести проектов законов Севастополя и двух – федеральных.

Владимир Немцев:

«Достаточно много было инициатив со стороны Молодежного парламента. Мы просто постараемся сделать более эффективной эту работу, чтобы те решения, те предложения молодёжи были учтены в большей степени в нашем законодательном русле».