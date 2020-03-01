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ПолитикаВласть

Относительно стабильно

В крымском правительстве обсудили текущие проблемы и глобальные вопросы

Всю весну руководство республики планирует посвятить рабочим поездкам по крымским регионам, чтобы обсудить с местными властями планы развития вверенных территорий. Такое заявление было сделано на очередном заседании Совета министров. Чиновники намерены «прочесать» все районы, чтобы выяснить, что происходит на местах.

За здоровые финансы

А пока разъезды по крымской глубинке – лишь намечающаяся перспектива, внимание правительства республики обращено к более глобальным вопросам. Так, власти считают необходимым ограничить проведение мероприятий, приуроченных к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией. Однако окончательное решение по этому поводу ещё не принято и будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и федерального центра.

Между тем, руководство республики склонно видеть в эпидемии коронавируса и хорошие стороны. В правительстве не исключают, что угроза распространения инфекции в Китае и Юго-Восточной Азии может привести к росту туристического потока в Крым в предстоящий курортный сезон. При этом в Совмине считают, что пора переходить от подсчёта количества туристов к обеспечению им высококачественного отдыха. Что толку, если люди едут на полуостров миллионами, но, разочаровавшись в местном сервисе, больше не возвращаются?

Не обошли вниманием и тему падения курса рубля, случившегося в начале этой недели. В крымском правительстве убеждены, что случившееся не отразится на стоимости товаров в Крыму, а курс национальной валюты стабилизируется уже в ближайшее время. «Никакой катастрофы нет и не будет. Денег в Фонде национального благосостояния более чем достаточно – министр финансов подтвердил. Макроэкономическая стабильность будет обеспечена», – заявили в Совмине.

Тем временем крымское правительство одобрило внесение изменений в региональную программу оздоровления государственных финансов республики на 2018-2020 годы.

Оксана Губернаторова, первый заместитель министра финансов РК:

«Программа дополнена новым разделом. Поскольку она комплексная и содержит мероприятия и оценку бюджетного эффекта в целом по субъекту, в этой работе участвуют все муниципальные образования Республики Крым и реализуют программы оздоровления муниципальных финансов».

В штатном режиме

Конечно, крымские власти озабочены не только глобальными вопросами, но и текущими проблемами регионального масштаба. В частности, дефицитом питьевой воды. Сейчас ситуация оценивается как «относительно стабильная». Это значит, что оснований для введения ограничений подачи воды на сегодняшний день нет. Аянское и Партизанское водохранилища получили притоки и заполнены на 70%. Наполненность Симферопольского составляет всего 35%, но это, говорят чиновники, не выходит за пределы «штатного режима». Теперешняя ситуация аналогична засушливому периоду 2016 года, и в правительстве, как и четыре года назад, основные надежды по выходу из кризиса возлагают на милость природы в виде обильных осадков. Правда, с федеральным центром уже согласовано выделение 160 млн рублей на ремонт крымских водоводов. Так что надежда на улучшение ситуации в будущем определённо есть.

В любом случае крымчане не должны забывать о необходимости экономить воду, заявили в Совмине. Особенно убедительно этот призыв выглядит, например, в свете того, какое количество автомоек работает на полуострове. Там ежедневно выливаются тысячи литров питьевой воды без всякого контроля. Однако водный дефицит в регионе, конечно, вызван тем, что граждане моются слишком часто.

В целях подстраховки

В ходе минувшего заседания также был утверждён план мероприятий по легализации в республике заработной платы и трудовых отношений. Эта работа уже вовсю ведётся на федеральном уровне, и крымские власти тоже стремятся к снижению неформальной занятости, повышению объёмов поступлений страховых взносов и налоговых отчислений в региональный бюджет.

Татьяна Гудилко, первый заместитель министра труда и социальной защиты РК:

«В 2019 году  в результате проведённой работы из «тени» было выведено  22,9 тысячи человек, с которыми работодатели заключили трудовые договоры, что гарантирует им получение всех социальных выплат и полагающиеся пенсионные отчисления. Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по снижению неформальной занятости, Крым в 2019 году заняла 25 место среди 85 субъектов. В результате проведённой работы в бюджет республики дополнительно поступило денежных средств: по налогу на доходы физических лиц 254,8 млн рублей, во внебюджетные фонды – 410,1 млн рублей».

Тем временем, несмотря на угрозу коронавируса и бюджетные перипетии, Крым готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Правда, в этом году придётся скорректировать маршрут праздничного парада в Симферополе. Выяснилось, что перекрытия одного из подземных переходов на пути следования шествия могут не выдержать тяжести военной техники, показ которой традиционно является частью парада.

Обычно маршрут парада Победы в крымской столице проходит по центральному проспекту Кирова. На пути следования военной техники находится два подземных перехода: у здания Совета министров (проспект Кирова, 13), а также напротив ЦУМа (проспект Кирова, 19). Который из них может не выдержать, в правительстве не уточнили. Однако напрашивается вопрос: ничего, что над этим переходом ежедневно проезжают сотни заполненных людьми автобусов? Это не вызывает тревоги в чиновничьих сердцах?

Елена ЮМАНОВА
Фото kia.ru, strana.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:27

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