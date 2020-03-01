Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Время покажет
Боец невидимого фронта
Говорят, что... асфальт на дорогах замен ...
Внезаконное разнообразие
Кто так строит?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Верить не глазам, а цифрам

Как обстоят дела с водообеспечением региона?

Больше месяца прошло с объявленной в Крыму сложной ситуации с водой. Тогда эксперты заявили, что ресурса хватит на три месяца максимум, а в Симферополе анонсировали веерную подачу в жилые дома. Но уже на следующий день власти приняли решение отказаться от крайних мер, в ожидании обильных осадков, которые частично могли бы покрыть дефицит. Как обстоит ситуация сейчас, узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Экономить необходимо!

В Совете министров республики, чтобы понизить градус напряжения у жителей региона, сообщают, что пессимистические прогнозы преждевременны. Но даже визуально, к примеру, Симферопольское водохранилище за минувший месяц не стало более наполнено водой, чем прежде. Кое-где то, что еще относительно недавно было глубоким дном, сейчас не просто берег, а даже импровизированная парковка для рыбаков, на которой можно увидеть совсем свежие следы от автомобильных покрышек.

«Пока ничего не поменялось. Не ухудшилось и не улучшилось. Несколько дней дожди были, и дополнительные притоки давали почти по 120 тысяч кубометров воды в день. Сейчас же по прогнозу погоды идут дожди и похолодание. При этом объем мероприятий с федеральным правительством у нас согласован и дополнительно выделено 160 млн рублей. Деньги выделены для проведения ряда ремонтных и восстановительных работ ряда водоводов», – сообщил на днях глава республики журналистам.

А в республиканском Госкомводхозе крымчанам рекомендуют верить не глазам, а официальным данным. Дескать, водный баланс стал положительным – поступает, накапливается воды сейчас больше, чем расходуется.

Игорь Вайль, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК:

«Визуально ведь как можно понять на такой большой площади приход одного миллиона кубических метров?»

Тем не менее, крымчан призывают относиться к расходованию воды экномно.

Игорь Вайль:

«По расходу воды у нас цифры не уменьшились. В среднем расход за март месяц 160 тысяч кубических метров в сутки. Расход не увеличился, а вот за счёт притока мы получаем положительный баланс».

А вот прогнозы синоптиков, на которые сейчас ссылаются в официальных республиканских кабинетах, далеки от оптимистических. Дождь идет, но вряд ли он наполнит водохранилища в нужном количестве.

Татьяна Любецкая, руководитель Крымского гидрометцентра:

«В начале и середине недели прошёл очередной холодный фронт. Тоже были осадки, но умеренные, не такие, какие бы мы хотели для Крыма. К сожалению, очень сильных дождей до 20 марта не ожидается, по предварительному прогнозу».

Что же касается других водохранилищ, то Партизанское, питающее столицу в связке с близлежащими помощниками, согласно мониторингу, наполнено, на момент написания статьи, на 35,5% от общей вместительности. В Белогорском районе проблема снята с повестки, как сообщили в Госкомводхозе. Но реальный вид водохранилища там тоже далёк от своего же образца лучших времён. Акваторию Межгорного водохранилища под Симферополем власти предложили наполнять водой из ближайших рек. Проект под­разумевает расход в 25 млрд рублей, а реализован он будет лишь через пять лет…

Эксперимент продолжается

Также по водной теме на минувшей неделе появилась информация и о расширении эксперимента по внедрению дифференцированных тарифов на потребление воды, реализованного ранее в Судаке и Новом Свете. Теперь власти Крыма хотят распространить эту практику еще на пять городов полуострова. Как сообщают в крымском правительстве, планируется приступить к реализации проекта на территориях городских округов Алушта, Саки, Феодосия, Керчь, Евпатория. Однако это будет сделано только после обсуждения с гражданами. «До 1 апреля все города, которые подтвердили своё участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий. Обратная связь с гражданами должна быть в обязательном порядке, – сообщил, в частности, глава республики на своей странице в Фейсбуке. – Как показал проведенный специалистами анализ, эта мера является экономически оправданной и стимулирует людей к экономии водных ресурсов. За период действия дифференцированных тарифов потребление воды (в Судаке и Новом Свете, там, где эксперимент уже ведется. – Ред.) снизилось почти на 14%».

По новым правилам, при потреблении до трех кубометров воды на человека в месяц тариф составит 25,24 рубля за кубометр. В случае потребления до пяти кубометров, за первые три кубометра граждане будут платить по 25,24 рубля, а за остальные два – по 31,55 рубля за кубометр (этот тариф действует в настоящее время). При потреблении свыше пяти кубометров на человека будет действовать тариф 78,88 рубля за кубический метр. При объеме потребления на человека свыше семи кубометров воды в месяц, тариф для населения составит 173,53 рубля за кубометр.

Нина АРХИПОВА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 51 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:24

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2020 (47)
Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru