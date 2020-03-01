Верить не глазам, а цифрам

Как обстоят дела с водообеспечением региона?

Больше месяца прошло с объявленной в Крыму сложной ситуации с водой. Тогда эксперты заявили, что ресурса хватит на три месяца максимум, а в Симферополе анонсировали веерную подачу в жилые дома. Но уже на следующий день власти приняли решение отказаться от крайних мер, в ожидании обильных осадков, которые частично могли бы покрыть дефицит. Как обстоит ситуация сейчас, узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Экономить необходимо!

В Совете министров республики, чтобы понизить градус напряжения у жителей региона, сообщают, что пессимистические прогнозы преждевременны. Но даже визуально, к примеру, Симферопольское водохранилище за минувший месяц не стало более наполнено водой, чем прежде. Кое-где то, что еще относительно недавно было глубоким дном, сейчас не просто берег, а даже импровизированная парковка для рыбаков, на которой можно увидеть совсем свежие следы от автомобильных покрышек.

«Пока ничего не поменялось. Не ухудшилось и не улучшилось. Несколько дней дожди были, и дополнительные притоки давали почти по 120 тысяч кубометров воды в день. Сейчас же по прогнозу погоды идут дожди и похолодание. При этом объем мероприятий с федеральным правительством у нас согласован и дополнительно выделено 160 млн рублей. Деньги выделены для проведения ряда ремонтных и восстановительных работ ряда водоводов», – сообщил на днях глава республики журналистам.

А в республиканском Госкомводхозе крымчанам рекомендуют верить не глазам, а официальным данным. Дескать, водный баланс стал положительным – поступает, накапливается воды сейчас больше, чем расходуется.

Игорь Вайль, председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК:

«Визуально ведь как можно понять на такой большой площади приход одного миллиона кубических метров?»

Тем не менее, крымчан призывают относиться к расходованию воды экномно.

Игорь Вайль:

«По расходу воды у нас цифры не уменьшились. В среднем расход за март месяц 160 тысяч кубических метров в сутки. Расход не увеличился, а вот за счёт притока мы получаем положительный баланс».

А вот прогнозы синоптиков, на которые сейчас ссылаются в официальных республиканских кабинетах, далеки от оптимистических. Дождь идет, но вряд ли он наполнит водохранилища в нужном количестве.

Татьяна Любецкая, руководитель Крымского гидрометцентра:

«В начале и середине недели прошёл очередной холодный фронт. Тоже были осадки, но умеренные, не такие, какие бы мы хотели для Крыма. К сожалению, очень сильных дождей до 20 марта не ожидается, по предварительному прогнозу».

Что же касается других водохранилищ, то Партизанское, питающее столицу в связке с близлежащими помощниками, согласно мониторингу, наполнено, на момент написания статьи, на 35,5% от общей вместительности. В Белогорском районе проблема снята с повестки, как сообщили в Госкомводхозе. Но реальный вид водохранилища там тоже далёк от своего же образца лучших времён. Акваторию Межгорного водохранилища под Симферополем власти предложили наполнять водой из ближайших рек. Проект под­разумевает расход в 25 млрд рублей, а реализован он будет лишь через пять лет…

Эксперимент продолжается

Также по водной теме на минувшей неделе появилась информация и о расширении эксперимента по внедрению дифференцированных тарифов на потребление воды, реализованного ранее в Судаке и Новом Свете. Теперь власти Крыма хотят распространить эту практику еще на пять городов полуострова. Как сообщают в крымском правительстве, планируется приступить к реализации проекта на территориях городских округов Алушта, Саки, Феодосия, Керчь, Евпатория. Однако это будет сделано только после обсуждения с гражданами. «До 1 апреля все города, которые подтвердили своё участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий. Обратная связь с гражданами должна быть в обязательном порядке, – сообщил, в частности, глава республики на своей странице в Фейсбуке. – Как показал проведенный специалистами анализ, эта мера является экономически оправданной и стимулирует людей к экономии водных ресурсов. За период действия дифференцированных тарифов потребление воды (в Судаке и Новом Свете, там, где эксперимент уже ведется. – Ред.) снизилось почти на 14%».

По новым правилам, при потреблении до трех кубометров воды на человека в месяц тариф составит 25,24 рубля за кубометр. В случае потребления до пяти кубометров, за первые три кубометра граждане будут платить по 25,24 рубля, а за остальные два – по 31,55 рубля за кубометр (этот тариф действует в настоящее время). При потреблении свыше пяти кубометров на человека будет действовать тариф 78,88 рубля за кубический метр. При объеме потребления на человека свыше семи кубометров воды в месяц, тариф для населения составит 173,53 рубля за кубометр.